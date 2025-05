ForgTin® Pro: Neue App für Tinnitus-Betroffene startet

Pansatori GmbH präsentiert ‚ForgTin® Pro‘ – die innovative App zur Unterstützung von Tinnitus-Betroffenen mit Tagebuch, Übungen und Klangtherapie.

Pansatori GmbH bringt „ForgTin® Pro“ auf den Markt – die neue, ganzheitliche App für Menschen mit Tinnitus

Braunau am Inn, 17. April 2025 – Die Pansatori GmbH, bekannt für ihre innovative und evidenzbasierte Herangehensweise in der Tinnitus-Therapie, stellt mit Stolz die neue App „ForgTin® Pro“ vor – den Nachfolger der erfolgreichen ForgTin® App. Mit einem umfassenden Funktionspaket, das weit über das hinausgeht, was gängige Gesundheits-Apps derzeit bieten, setzt ForgTin® Pro neue Maßstäbe im digitalen Gesundheitsmarkt.

Die App steht ab sofort sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zum Download bereit.

Ein digitaler Begleiter – mehr als eine App

„ForgTin® Pro“ wurde als täglicher Begleiter für Tinnitus-Betroffene entwickelt – ein smartes Werkzeug, das fundiertes Wissen, gezielte Übungen, individuelle Klangtherapie und ein Tinnitus-Tagebuch in einer App vereint. Ziel der App ist es, Menschen mit Tinnitus nicht nur kurzfristig zu unterstützen, sondern ihnen langfristig zu helfen, Tinnitus besser zu verstehen, die richtigen Selbstsorgemaßnahmen für ihr Beschwerdebild zu setzen und die typischen Tinnitus-Belastungen zu reduzieren.

Die vier Hauptmodule im Überblick

1. Tinnitus-Tagebuch

Zweimal täglich erinnert die App den Nutzer seine Wahrnehmungen zum Wohlbefinden und den aktuellen Belastungen kurz einzugeben. Durch regelmäßige Einträge lassen sich Muster und mögliche Einflussfaktoren wie Stress, emotionale Belastungen, Nackenverspannungen oder Kieferprobleme erkennen. Im Rückblick gewinnt der Nutzer einen guten Überblick über den Verlauf der Verbesserung seiner Tinnitusbeschwerden durch die Anwendung von ForgTin® und den begleitenden empfohlenen Therapie-Tipps und Maßnahmen.

Die App erinnert automatisch daran und hilft, Veränderungen im Verlauf besser einzuordnen – eine wichtige Grundlage für eine personalisierte und effektive Behandlung.

2. Wissensbereich

Der Wissensbereich vermittelt in über einem Dutzend interaktiver Lektionen fundiertes medizinisches und psychologisches Hintergrundwissen zu Tinnitus. Zu den Themen zählen unter anderem:

-Basiswissen über Tinnitus und das menschliche Gehör

-Formen, Diagnostik und Mythen rund um Tinnitus

-Psychologische Aspekte und verhaltensorientierte Ansätze

-Therapiemöglichkeiten und neueste Forschungserkenntnisse

Jede Lektion schließt mit einem kurzen Quiz ab – zur Vertiefung des Gelernten.

In der Tinnitus-Forschung hat sich gezeigt, dass Menschen mit einem guten Wissen zu Tinnitus und kombinierten Therapiemöglichkeiten, bessere Coping-Strategien entwickeln und gleichzeitig mindestens ein Tinnitus-Symptom verbessern.

3. Übungsmodul mit 9-Wochen-Programm

Ein zentraler Bestandteil der App ist das umfangreiche Übungsmodul. Es wurde speziell für Menschen mit somatischem Tinnitus entwickelt – also für Fälle, bei denen muskuläre Verspannungen im Kopf-, Nacken- oder Kieferbereich und/oder Stress eine wesentliche Rolle spielen.

Die Übungen stammen aus physiotherapeutischen, neurologischen und körpertherapeutischen Ansätzen und sind wissenschaftlich fundiert. Insgesamt stehen über 20 Übungen zur Verfügung, darunter:

-Die Sternguckerin

-Der Halbmond

-Die Siegerin

-Die Kobra

-Die Massage

-Das Gähnen

-Die Schläfenmassage

-u.v.m.

Alle Übungen sind in kurzen, anschaulichen Videos dargestellt, mit ergänzenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Audiooptionen. Das strukturierte 9-Wochen-Programm unterstützt den systematischen Einstieg.

4. Hören & Klangstimulation

Im Hörmodul kommen Verfahren aus der Klangtherapie zum Einsatz. Nutzer*innen arbeiten gezielt mit individuell einstellbaren Frequenzen, die helfen können, die subjektive Wahrnehmung des Tinnitus und die Belastung zu mildern. Es stehen verschiedene Wiedergabelisten und eine umfassende Soundbibliothek zur Verfügung. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich die Nutzung mit Kopfhörern.

Optimale Ergänzung zum Medizinprodukt ForgTin®

Die App wurde speziell auf die Anwendung mit dem zertifizierten Medizinprodukt ForgTin® abgestimmt, das durch sanfte Druckstimulation bestimmter Bereiche am Ohr Tinnitus und seine Begleitsymptome lindern hilft. Die Ergebnisse sind studienbelegt und unter www.forgtin.com nachzulesen.

„ForgTin® Pro ist der nächste logische Schritt in unserer Mission, Menschen mit Tinnitus eine wirksame und leicht zugängliche Unterstützung zu bieten“, sagt Mag. Klaus Grübl, Gründer und Geschäftsführer der Pansatori GmbH. „Wir kombinieren fundiertes Wissen, neueste Erkenntnisse aus der Forschung und die Möglichkeiten digitaler Technologien zu einem einzigartigen Therapie-Konzept.“

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die App ForgTin® Pro ist ab sofort im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar und für alle ForgTin®-Nutzer*innen in der Kombinationstherapie sinnvoll und hilfreich.

Weitere Informationen zur App, zum medizinischen Hintergrund sowie zu Produkten und Services der Pansatori GmbH finden Sie unter: https://www.pansatori.com/produkt

Die Pansatori GmbH steht für Innovation, Menschlichkeit und höchste Qualität im Bereich der Tinnitus-Behandlung. Mit fortschrittlichen Ansätzen und kontinuierlicher Forschung entwickeln wir Lösungen, die das Wohlbefinden von Betroffenen nachhaltig verbessern. Unsere Kunden stehen dabei stets im Mittelpunkt – wir setzen alles daran, ihre Bedürfnisse zu verstehen und hochwertige Produkte anzubieten. Durch strenge Qualitätsstandards gewährleisten wir die Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte, die wir mit Verantwortung und Nachhaltigkeit regional produzieren.

