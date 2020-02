Formosa Tee – Die Geschmacksvielfalt Taiwans erleben

Mit AURESA wertvolle Oolong und Grüntees direkt nach Hause bestellen

Die ostasiatische Insel Taiwan ist heute den wenigsten unter ihrem ursprünglichen Namen Formosa bekannt, doch die historische Bezeichnung wird bis heute durch den taiwanesischen Tee beibehalten. Auf https://www.auresa.de/formosa-tee können Teeliebhaber aus aller Welt die wertvollen Grün- und Oolong Teesorten aus Taiwan entdecken. Die einzigartige Geschmacksnote kommt dabei nicht zuletzt durch die optimalen Wachstumsbedingungen für die Teepflanzen zu Stande. Das besondere, subtropische Klima trägt durch die konstante Luftfeuchte zu den besonderen Geschmacksausprägungen des taiwanesischen Tees bei. Der unverkennbar liebliche Charakter des Formosa Tees sorgt für die große Beliebtheit der Sorten unter Teekennern weltweit.

Eine Insel, berühmt für ihre blumig aromatischen Teekostbarkeiten

Eine blumig milde Geschmacksnote bieten sowohl der Oolong Formosa Jade als auch der Oolong Formosa Fine Tee. Beide Sorten des halbfermentierten Tees sind so hochwertig und geschmacksintensiv, dass sie mehrfach aufgegossen werden können. Als Teekategorie wird der ursprünglich chinesische Oolong Tee mit seinem süßlichen Aroma zwischen dem grünen und schwarzen Tee eingeordnet. Mit seinem goldgelben Aufguss ist der Pi Lo Chun eine besonders edle Sorte des Grüntees, welche auf https://www.auresa.de/formosa-tee angeboten wird. Diese Teesorte ist besonders einzigartig, da sie lediglich in einem weiteren Anbaugebiet in einer chinesischen Provinz hergestellt wird. Pi Lo Chun hebt sich von herkömmlichem Grüntee insofern ab, dass er einen eher fruchtigen und süßlichen Geschmack hat.

Bio-zertifiziert, CO2 neutral, nachhaltig und fair: der AURESA Tee Online-Shop

Als Bio-zertifizierter Fachhändler für Tee bietet AURESA auf https://www.auresa.de neben hochwertigem Oolong und Grüntee auch trendige Schwarz- und Früchteteevarianten an – viele davon aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Gemeinsamkeit aller Teesorten zeigt sich in der Fair Trade Unternehmensphilosophie von AURESA. Dabei wird bei der Herstellung und dem Vertrieb der edlen Sorten auf Fairness, Nachhaltigkeit und hohe Qualität ein besonderer Wert gelegt. Beim Teegenuss leistet man daher gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz und der gerechten Behandlung aller Beteiligten am Produktionsprozess des edlen Tees. Vom süßlichen Geschmack der Oolong Tees bis hin zur fruchtigen Note des Pi Lo Chun bieten die Formosa Tees von AURESA eine Auswahl für jeden Teeliebhaber.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

