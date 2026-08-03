formwandler events: Technikpartner für Eventlocations

formwandler events wird fester Technikpartner für Eventlocations in FrankfurtRhein-Main-Locations sichern sich mit dem Haustechnik-Partner-Modell reibungslose Veranstaltungstechnik – ohne eigenes Equipment oder Personal vorzuhalten.

Offenbach am Main, 14. Juli 2026 — Die Frankfurter Eventagentur formwandler events (Molchkragen Media GmbH) baut ihr Angebot für Eventlocations im Rhein-Main-Gebiet aus. Als fester Technikpartner für Eventlocations übernimmt das Unternehmen ab sofort Ton-, Licht-, Medien- und Konferenztechnik direkt vor Ort – mit festen Ansprechpartner:innen, planbaren Reaktionszeiten und eigenem Lager in der Region. Veranstaltungsorte müssen dafür weder eigenes Equipment noch geschultes Technikpersonal vorhalten.

Ein Ansprechpartner für alle GewerkeKern des Modells ist die Bündelung aller technischen Gewerke unter einem Dach: Tontechnik, Lichttechnik, Medientechnik, Konferenztechnik, Livestreaming sowie Eventausstattung kommen aus einer Hand. Ein Kernteam koordiniert dafür ein Netzwerk aus 15 eingespielten Spezialist:innen, die individuell auf die Räumlichkeiten jeder Location abgestimmte Setups entwickeln.

Mit über 1.000 umgesetzten Projekten und einer Bewertung von 5,0 Sternen bei 27 Google-Rezensionen zählt formwandler events zu den etablierten Technikdienstleister:innen im Rhein-Main-Gebiet. Zu den Kund:innen zählten in der Vergangenheit unter anderem internationale Unternehmen wie Banken, Notariate, Telekommunikationsdienstleister, Smartphone-Hersteller, große Konferenzanbieter und viele weitere.

Technikpartnerschaft in der PraxisWie das Modell konkret aussieht, zeigte sich zuletzt bei einer KI-Konferenz im Maindock Frankfurt: Auf drei parallelen Stages mussten Licht-, Ton- und Medientechnik gleichzeitig und unabhängig voneinander funktionieren. Auch beim 50-jährigen Firmenjubiläum von Bodo Möller Chemie und der Weihnachtsfeier der UEFA EURO 2024 GmbH übernahm das Team Bühne, Licht und Medienregie komplett.

„Viele Locations wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, statt Equipment zu warten oder eigenes Technikpersonal einzustellen. Genau da setzt unser Modell als Technikpartner für Eventlocations an“, sagt Lutz Bischoff, Geschäftsführer bei formwandler events.

Über formwandler eventsformwandler events (Molchkragen Media GmbH) ist eine Full-Service-Eventagentur mit Sitz in Offenbach am Main. Das Unternehmen plant und betreut Veranstaltungstechnik für Corporate Events, Award Shows, Konferenzen und Firmenfeiern im Rhein-Main-Gebiet und auf Anfrage deutschlandweit. Details zum Leistungsangebot für Eventlocations, zu Referenzprojekten und zum Unternehmen stehen auf der Website bereit. Wer Technik nur selbst mieten möchte, wird zusätzlich im Technik-Mietshop von formwandler fündig.

Pressekontaktformwandler events – Molchkragen Media GmbH Ludwigstraße 180D, 63067 Offenbach am Main Telefon: 069 506077077 Web: eventtechnik-frankfurt.com/kontakt.html

Häufige FragenWas bedeutet „Technikpartner für Eventlocations“ konkret? formwandler events übernimmt als fester Partner die komplette Veranstaltungstechnik einer Location – von Ton- und Lichttechnik bis zur Medienregie. Die Location muss dafür weder eigenes Equipment kaufen noch Technikpersonal einstellen.

Für welche Art von Locations eignet sich das Modell? Das Modell richtet sich an Eventlocations, Hotels, Kongresszentren und Veranstaltungsräume im Rhein-Main-Gebiet, die regelmäßig Corporate Events, Konferenzen oder Feiern ausrichten und dafür verlässliche Technik ohne eigenes Personal benötigen.

Welche Technik-Gewerke deckt formwandler events ab? Das Leistungsspektrum umfasst Tontechnik, Lichttechnik, Medientechnik, Konferenztechnik, Livestreaming sowie Eventausstattung und Bühnenbau – koordiniert über einen zentralen Ansprechpartner.

Wie unterscheidet sich der Technikpartner-Service vom Mietshop? Der Technikpartner-Service umfasst Planung, Aufbau und Betreuung durch das Team von formwandler events direkt vor Ort. Wer Equipment lediglich selbst mieten und abholen möchte, findet das passende Angebot im separaten Technik-Mietshop.

In welchem Gebiet ist formwandler events aktiv? Der Schwerpunkt liegt auf Frankfurt am Main und dem Rhein-Main-Gebiet, auf Anfrage ist das Team auch deutschlandweit im Einsatz.

Veranstaltungstechnik Frankfurt für Events & Award Shows

Kontakt

formwandler events by Molchkragen Media GmbH

Lutz Bischoff

Ludwigstraße 180 D

63067 Offenbach am Main

+4969506077070



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