Forrester ernennt Optimizely (vormals Episerver) zum Leader in den Kategorien Feature Management und Experimentation

Das Unternehmen wurde für seine leistungsstarken Web-Experiment- und Analyse-Funktionen ausgezeichnet

Berlin, 09. Juni 2021_ Optimizely (vormals Episerver), der führende Anbieter von Digital-Experience-Plattformlösungen, wurde im “The Forrester Wave™: Feature Management and Experimentation, Q2 2021”-Report zum Leader ernannt. Die höchste Punktzahl erhielt das Unternehmen für seine Marktpräsenz. Darüber hinaus wurden die Kategorien Experimentation, Audience Targeting und Vision differenziert bewertet.

Der Forrester Report beschreibt Optimizely (vormals Episerver) als ein Unternehmen, das neben dem traditionellen A/B-Testing für das Marketing auch ein Full-Stack-Angebot für Softwareingenieure anbietet. So stellt es für Anwender sowohl Experimentation-Features als auch Analyse-Funktionen mit patentierten Algorithmen bereit. Kunden von Optimizely sind vor allem mit der Sicherheit, dem Datenschutz sowie dem Kundensupport der Plattform äußerst zufrieden. Außerdem sind sie von den grundlegenden Funktionen der Web-Experimentation überzeugt.

Mit speziell entwickelten Empfehlungsdiensten für Content und Produkte und einer Best-In-Class Web-Experimentation-Plattform, die für jedes Content-Management-System oder Commerce-Plattform angewendet werden kann, ist Optimizelys “Optimization as a Service”-Lösung darauf ausgelegt, die besten digitalen Kundenerlebnisse zu liefern.

Die Auszeichnung folgt auf eine Welle jüngster Ereignisse, einschließlich der Übernahme der Kundendatenplattform (CDP) Zaius und dem strategischen Rebranding von Episerver zu Optimizely, wodurch die Führungsposition im Bereich Digital Experience gestärkt wurde. Des Weiteren wurde Optimizely im “The Forrester Wave™: Agile Content Management Systems (CMSes), Q1 2021”-Report ebenfalls zum Leader ernannt.

“Damit Marken erfolgreich sein können, müssen sie in der Lage sein, ihre Brand Experiences zu testen und zu optimieren”, sagt Justin Anovick, Chief Product Officer von Optimizely. “Wir glauben, dass die Ernennung zum Leader in diesem New-Wave-Report die Stärke unserer Plattform in den Bereichen Web-Experimentation und Feature Delivery bestätigt. In Kombination mit unseren führenden Lösungen für Content, Commerce, Personalisierung und Data verfügen unsere Kunden über eine leistungsstarke Digital-Experience-Plattform, mit der sie ihr digitales Potenzial voll ausschöpfen.”

Für weitere Informationen über die branchenführenden Experimentation-Funktionen von Optimizely, finden Sie hier den vollständigen Report zum Download.

Über Optimizely (vormals Episerver)

Optimizely (vormals Episerver) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken dabei zu helfen, ihr digitales Potenzial zu entfalten. Mit der führenden Digital-Experience-Plattform (DXP) profitieren führende Digitalunternehmen von den notwendigen Tools und Insights, um datengestützt einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen. Die Entwicklung anspruchsvoller Lösungen war dabei noch nie so einfach.

Die über 900 Partner und 1.100 Mitarbeiter unterstützen in Niederlassungen weltweit mehr als 9.000 Marken dabei, ihren Customer Lifetime Value zu steigern, Umsätze zu erhöhen und ihre Marken auszubauen – darunter Toyota, Santander, eBay, KLM und Mazda.

Weitere Informationen unter: https://www.episerver.com/de/campaign/optimizely

