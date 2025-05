Forscher-AG zu Gast bei der TQ-Group

Schulkinder der Grundschule am Pilsensee entdecken die Welt der Technik

Seefeld, 22. Mai 2025: Wie entsteht moderne Technik? Und was passiert eigentlich in der Produktion eines Elektronikunternehmens? Diesen Fragen gingen die Schülerinnen und Schüler der Forscher-AG der Grundschule am Pilsensee an zwei spannenden Nachmittagen im April und Mai am Hauptsitz der TQ-Group bei Seefeld nach. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Schulförderverein Seefeld-Hechendorf öffnete der Elektronikspezialist seine Türen für insgesamt 24 Kinder im Alter von acht bis neun Jahren. Ziel war, spielerisch Begeisterung für Technik zu wecken und erste Einblicke in den Arbeitsalltag bei einem der führenden Technologiedienstleister Deutschlands zu ermöglichen.

Mit viel Neugier und Staunen tauchten die jungen Gäste in das Geschehen bei TQ ein. In einem altersgerecht gestalteten Programm erfuhren sie, was das Technologieunternehmen herstellt, wie moderne Produkte entstehen und welche Menschen dahinterstehen. Ein besonderes Highlight war die abschließende, als Schnitzeljagd konzipierte Schatzsuche durch die verschiedenen Produktionsbereiche: Dort hatten TQ-Azubis knifflige Rätsel mit Elektronikbezug vorbereitet. Mit den richtigen Antworten und dem dahin versteckten Zahlencode ließ sich schließlich ein Lagerfach im automatisierten Paternoster-Lager ansteuern und dort der wohlverdiente „Schatz“ heben: ein Päckchen Gummibärchen für jeden Nachwuchsforscher.

„Es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Forschergeist die Kinder bei der Sache waren“, berichtet Tim Schäfer, kaufmännischer Ausbilder bei TQ. „Projekte wie dieses sind für uns eine tolle Gelegenheit, junge Menschen frühzeitig für technische Berufe zu begeistert. Vielleicht sehen wir ja einige von ihnen in ein paar Jahren wieder – als Praktikanten, Azubis oder sogar als Kolleginnen und Kollegen.“

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

