Forschung Aktuell: Rückenschmerzen verstehen

Kleine Gelpads mit großer Wirkung.

Langes Sitzen, einseitige Belastungen, wenig Bewegung, dabei vielleicht noch ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen – dafür ist der menschliche Rücken nicht gemacht. Seine Antwort darauf ist für viele Betroffene unangenehm: Rückenschmerzen!

Nach aktuellen Forschungsergebnissen gelten etwa 85 % aller Rückenschmerzen als unspezifisch, das heißt, die Ursache der Schmerzen bleibt unklar. Dabei können Symptome durchaus vorliegen und je nach fachlichem Hintergrund (Allgemeinmedizin, Orthopädie, Physiotherapie, Osteopathie etc.) kommen systematisch unterschiedliche Diagnosen und Terminologien zur Anwendung. Das Robert-Koch-Institut hat die Ausgangspunkte für unspezifische Rückenschmerzen wie folgt benannt: schwache und untrainierte Muskeln, Stress und Verspannung sowie mangelnde Bewegung.

Untrainierte Muskeln können die Wirbelsäule nicht stabilisieren, Stress und Anspannung lassen Muskeln „verhärten“. Durch die verhärteten Muskeln entstehend Spannung und üben somit Druck auf Nervenbahnen aus. Durch zu wenig Bewegung oder einseitige Verhaltensmuster (z.B. langes Sitzen) wird die Muskuläre Dysbalance weiter unterstütz.

Menschen mit Rückenbeschwerden haben oft eine schlecht ausgebildete Tiefenmuskulatur, eine einseitig stärker ausgeprägte Muskulatur (siehe Rechts- und Linkshänder) oder sind einfach verspannt (verhärtete Muskeln). Herrscht ein Ungleichgewicht zwischen funktionell gegenüberliegenden Muskelgruppen, wirkt sich diese muskuläre Dysbalance auf die gesamte Haltung des Körpers aus. Dies hat zur Folge, dass die Wirbelsäule bei allen Drehbewegungen instabil wird, da „geschwächte“ Muskeln die Wirbelkörper nicht mehr ausreichend stabilisieren – so entstehen dann in der Folge Rückenschmerzen und es kommt zu Blockaden in der Wirbelsäule, die weitere Symptome auslösen können.

Auf dieser Grundlage wurden die 3K Pads entwickelt. Das 3K-Pad stabilisiert den Körper, entspannt sofort die Muskulatur und trainiert reflektorisch die stabilisierenden Muskeln. In einer EMG Testreihe konnte bestätigt werden, das die 3K Pads einen ausgleichenden Effekt auf die Relaxations- bzw. Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur haben. Sie konnten die muskuläre Dysbalancen bei den Probanden im Durchschnitt um 70% ausgleichen.

Gesunde Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter und damit die wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens, denn sie bilden die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg.

Sie möchten gerne mehr erfahren über die den Einsatz der 3K-Pads als Präventionsmaßnahme in Ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder direkt ein Angebot für 3K-Pads erhalten?

Kontakt

3k Pads | aneed GmbH

Michael Mix

Bramscher Str. 14

49088 Osnabrück

054166858222

hello@3k-pads.de

http://www.3k-pads.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.