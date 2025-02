Forschungserfolg: FICO ehrt Amazon für Optimierungsinnovation in Liefernetzwerken

FICO zeichnet ein Forschungsteam von Amazon mit dem FICO Xpress Best Paper Award 2024 aus. Die wissenschaftliche Arbeit veranschaulicht, wie sich komplexe Liefernetzwerke mit dem FICO Xpress Solver optimieren lassen. Die erforderlichen Berechnungen umfassen dabei hunderte Millionen Variablen.

Das Wachstum im Online-Handel hat den Bedarf an komplexen, hocheffizienten Liefernetzwerken, die rund um die Uhr arbeiten, befeuert. Das Amazon-Team untersuchte die Gestaltung eines kostengünstigen Fulfillment-Netzwerks, das den schnellen Versand von Paketen zwischen Ursprungsorten (z.B. Lagerhäusern) und Zielorten (z.B. Kundenstandorten) ermöglicht.

Service Network Design-Probleme gelten als sehr schwer effizient zu lösen. Bisherige Forschungen beschränkten sich meist auf Szenarien mit wenigen hundert Ursprungsorten, Zielorten und Waren. Mithilfe des leistungsstarken FICO Xpress Solver entwickelte das Amazon-Team einen ausgefeilten heuristischen Ansatz, der für tausende von Ursprungs- und Zielorten sowie mehr als 100.000 Waren Lösungen berechnet.

„Diese Art von Problemen umfasst eine halbe Milliarde Variablen und Einschränkungen. Das Amazon-Team hat hier Pionierarbeit in diesem Umfang geleistet“, sagt Dr. Timo Berthold, Director of Mixed-Integer Optimization bei FICO und Co-Leiter des Wettbewerbs. „Die Arbeit basiert auf Resource-Task-Networks, einem Modellierungsrahmen, der häufig im Chemical Engineering Process Design eingesetzt wird. Das Amazon-Team entwickelte ein Mixed-Integer-Programming-Modell, das von FICO Xpress gelöst wird und sich für komplexe Berechnungsprobleme mit Netzwerkfluss-Grundlagen eignet.“

„Die leistungsstarke API von Xpress ermöglichte es uns, unsere Algorithmen präzise auf unsere Bedürfnisse abzustimmen. Die Optimierungsengine des FICO Xpress Solver war dabei unverzichtbar“, erklärt Cristiana L. Lara von Amazons Modeling and Optimization-Gruppe, die das Forschungsteam leitete. „Unsere Arbeit hat direkte Anwendungsmöglichkeiten für Unternehmen wie unseres, die auf umfangreiche Vertriebsnetzwerke angewiesen sind.“

Der FICO Xpress Best Paper Award wurde 2022 eingeführt, um herausragende Forschung in den Bereichen mathematische Optimierung, Operations Research und verwandten Gebieten zu würdigen. Nominierungen für den Award 2025 sind bis zum 14. Februar möglich.

Der FICO Xpress Solver gilt als einer der schnellsten und leistungsstärksten Optimierungslöser. Er bietet Geschäftsanwendern, Data Scientists und Forschern mehr Leistung und Flexibilität bei der Lösung komplexer Probleme in den Bereichen Supply Chain Optimization, Energie, Preisgestaltung und vielen weiteren Anwendungen.

Die Forschungsarbeit wurde im European Journal of Operational Research veröffentlicht: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221723000371

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 215 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

Erfahren Sie mehr unter www.fico.com/de

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

Besuchen Sie uns auch auf Twitter und unserem Blog.

Neuigkeiten und Informationen für Medienvertreter finden Sie unter www.fico.com/en/newsroom

Firmenkontakt

FICO

Darcy Sullivan

Cottons Centre, Hays Lane 1

SE1 2QP London

08941959926

08941959926



http://www.fico.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Karl Floros

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

08941959911

08941959911



http://www.maisberger.de