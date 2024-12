FORTEC Integrated präsentiert neuen PE8000G von ASUS IoT

Leistungsstarker Edge-AI-GPU-Computer für anspruchsvollste KI-Anwendungen in extremen Umgebungen

FORTEC Integrated, einer der führenden deutschen Spezialisten für industrielle TFT-Flachbildschirme, Embedded-Produkte und Systemlösungen, stellt den neuen PE8000G von ASUS IoT vor. Der hochmoderne Edge-AI-GPU-Computer wurde speziell für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen entwickelt. Mit seiner robusten Bauweise und seiner außergewöhnlichen Rechenleistung ermöglicht der PE8000G Echtzeit-KI-Inferenzen direkt am Netzwerkrand (Edge). „Er unterstützt bis zu zwei 450-Watt-GPU-Karten sowie die neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation“, erklärt Thomas Schrefel, Product Manager Embedded bei FORTEC Integrated. „Damit eignet er sich ideal für datenintensive, KI-gesteuerte Anwendungen.“ Typische Einsatzfelder sind unter anderem Medizintechnik, intelligente Industrieanlagen, Videoüberwachung und Verkehrssysteme.

Die PE8000G-Serie umfasst mehrere Systemvarianten, darunter PE6000G, PE5101D, PE5100D und PE4000G, die verschiedene Leistungs- und Konfigurationsanforderungen erfüllen.

Höchste Leistung für komplexe KI-Aufgaben: Dual-GPU-Unterstützung

Der PE8000G ist darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten KI-Aufgaben zu bewältigen. Mit der Fähigkeit, zwei moderne Hochleistungs-GPU-Karten mit jeweils bis zu 450 Watt zu unterstützen, eignet sich das System beispielsweise hervorragend für neuronale Netzwerke, hochkomplexe Bildverarbeitung und Echtzeit-KI-Inferenzen. Aufgaben können intelligent zwischen den GPUs aufgeteilt und parallel in Echtzeit verarbeitet werden, um Leistung, Stabilität und Präzision zu maximieren. Außerdem steigert der PE8000G die Zukunftssicherheit der Anwendung, weil er die stetig wachsenden Anforderungen an die Rechenleistung bewältigt. Zusammen mit leistungsstarken Intel® Core™ Prozessoren und bis zu 64 GB DDR5-SDRAM ist der Edge-AI Computer eine ideale Plattform für extrem datenintensive Berechnungen.

Robustheit und Flexibilität für härteste Einsatzbedingungen

Der PE8000G wurde speziell für extreme Umgebungen entwickelt und entspricht dem Militärstandard MIL-STD-810H. Er ist für einen weiten Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C ausgelegt und widersteht starken Vibrationen und Stößen. Außerdem bietet der Box PC einen 8-48V-Weitbereichs-DC-Eingang sowie eine integrierte Zündsteuerung und Stromüberwachungsfunktionen. Vier Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SSD-Steckplätze gewährleisten eine unterbrechungsfreie Datenverfügbarkeit und schnelle Speichererweiterungen – ideal in Szenarien, die eine hohe Ausfallsicherheit erfordern.

Neben der Intel-basierten Architektur bietet ASUS IoT auch NVIDIA-basierte Lösungen an, die speziell für Edge-AI-Anwendungen konzipiert wurden. Diese Systeme kombinieren ARM-basierte CPUs und GPUs von NVIDIA®, um herausragende Energieeffizienz mit einer Leistungsspanne von 20 bis 275 TOPS/Watt zu liefern. Die Jetson-Serie ist robust und flexibel und unterstützt Anwendungen von Echtzeitanalysen bis hin zu komplexer Bildverarbeitung.

Mit diesen innovativen Technologien setzen FORTEC Integrated und ASUS IoT neue Maßstäbe in Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für industrielle KI-Anwendungen. Das breite Portfolio an Edge-AI-Lösungen bietet eine zukunftssichere Basis für anspruchsvolle Projekte in verschiedensten Branchen.

Über FORTEC Integrated

Die FORTEC Integrated (ehemals Distec) ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die FORTEC Integrated im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Das Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann FORTEC Integrated auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen.

