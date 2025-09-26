Fortsetzung der amerikanischen Position zur marokkanischen Souveränität in der Sahara

Am Mittwoch, dem 24. September, fand in New York ein hochrangiges Treffen zwischen Nasser Bourita, Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und Marokkaner im Ausland, und Christopher Landau, stellvertretender US-Außenminister, statt.

In einer Erklärung gegenüber der Presse nach diesem Treffen verkündete Landau: „Die Vereinigten Staaten haben die Souveränität Marokkos über die Sahara anerkannt, und im Rahmen der globalen Initiativen der Trump-Regierung zur Förderung der Wirtschafts- und Handelsdiplomatie ermutigen wir amerikanische Unternehmen aktiv, in dieser Region Marokkos zu investieren.“

Der US-Beamte lobte auch die „ausgezeichneten und langjährigen Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern und bekräftigte die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, gemeinsam mit Marokko „Wohlstand, Frieden und Stabilität in der Region zu fördern“.

Eine konstante Außenpolitik

Diese Position steht im Einklang mit der Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara durch die USA, die im Dezember 2020 von Präsident Trump initiiert und von der Biden-Regierung fortgesetzt wurde.

Das Außenministerium bekräftigte somit im Dezember 2023 die „klare und beständige“ Unterstützung Washingtons für den marokkanischen Autonomieplan, der als „seriös, glaubwürdig und realistisch“ bezeichnet wurde, und demonstrierte damit einen seltenen parteiübergreifenden Konsens in dieser strategischen Frage.

Erneute Zusage des Präsidenten

Präsident Trump hatte diese Zusage im August 2025 in einer Botschaft an Seine Majestät König Mohammed VI. anlässlich des Thronfestes persönlich bestätigt.

„Ich möchte auch bekräftigen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Souveränität Marokkos über die Westsahara anerkennen und den ernsthaften, glaubwürdigen und realistischen marokkanischen Autonomievorschlag als einzige Grundlage für eine gerechte und dauerhafte Beilegung dieses Streits unterstützen“, betonte Trump in seiner Botschaft an den Souverän.

Trump gratulierte im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika Seiner Majestät dem König und dem marokkanischen Volk und fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten von Amerika legen großen Wert auf die starke und dauerhafte Partnerschaft, die uns mit Marokko verbindet. Gemeinsam arbeiten wir daran, unsere gemeinsamen Prioritäten für Frieden und Sicherheit in der Region voranzubringen, insbesondere durch die Umsetzung der Abraham-Abkommen, die Bekämpfung des Terrorismus und die Ausweitung der Handelskooperation, von der sowohl die Amerikaner als auch die Marokkaner profitieren“.

„Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit zur Förderung der regionalen Stabilität, Sicherheit und des Friedens fortzusetzen“, schloss der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Erklärung von Christopher Landau, stellvertretender US-Außenminister, zeugt somit von der Kontinuität der amerikanischen Politik in der Sahara-Frage und vom Willen der Vereinigten Staaten, ihre strategische Partnerschaft mit dem Königreich Marokko weiter zu stärken, indem sie diese in konkrete Maßnahmen umsetzen.

