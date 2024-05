Fortune Family: Coaching kann Leben verändern

Die Fortune Family weiß aus Erfahrung, welches Potenzial gutes Coaching birgt

Hätte man Katharina Ferster und Chris Heinz vor 8 Jahren gesagt, dass sie einmal jährlich Millionen Euro verdienen, auf Zypern leben und mit ihrem Familienunternehmen 800 Kunden pro Jahr betreuen würden, hätten die beiden vermutlich nur ungläubig die Köpfe geschüttelt. Doch die Fortune Family hat die Erfahrung gemacht, dass das Leben manchmal in ungeahnte Richtungen verläuft. Ihren Erfolg verdanken die Gründer des Erfolgsunternehmens unter anderem ihren Personal Coaches, die ihnen gezeigt haben, dass private und berufliche Ziele sehr wohl miteinander vereinbar sein können.

COACHES GIBT ES FÜR ALLE LEBENSLAGEN

Das Wort „Coaching“ ist ein Begriff, der aus dem englischen abgeleitet wird und so viel wie „Trainieren“ bedeutet. Coaching bezeichnet demnach verschiedene Beratungs- und Trainingskonzepte, die darauf abzielen, Kunden in verschiedenen Lebensbereichen bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu helfen.

Früher wurde Coaching vor allem mit Zielfindungen im beruflichen Leben verbunden. Coaches wurden in erster Linie angefordert, um großen Unternehmen bei der Optimierung verschiedener Firmenstrukturen wie dem Personalmanagement, der Führungsetage oder Konflikten weiterzuhelfen. Die Gründer der Fortune Family haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich Coaching im Privatleben heutzutage fast ebenso großer Beliebtheit erfreut wie im Berufsalltag. Das gezielte Training kann Menschen dabei helfen, ihr Leben zu überdenken, sich persönlich weiterzuentwickeln oder ihre Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen zu erweitern.

DIESE ZIELE KÖNNEN DURCH COACHING ERREICHT WERDEN

Coaching bedeutet im Grunde nichts anderes, als den Kunden Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Die Gründer der Fortune Family wissen, dass Coaching neue Perspektiven, Impulse und Klarheit liefern kann. Das personalisierte Training hilft dabei, Entscheidungen fürs Leben zu treffen, Prioritäten zu setzen und Strategien zu entwickeln, mithilfe derer echte Veränderungen herbeigewirkt werden können. Darüber hinaus können Menschen, die Coaching-Angebote in Anspruch nehmen, sich selbst besser kennenlernen, was zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins beiträgt. Der Fortune Family hat Coaching in folgenden Bereichen geholfen:

-Entwicklung eines lukrativen Geschäftsmodells

-Verbesserung der Work-Life-Balance

-Erreichen und kombinieren beruflicher und privater Ziele

-Überwinden von Blockaden, Ängsten und Hindernissen

-Optimierung effektiver Kommunikationskompetenzen.

Die Gründer der Fortune Family hätten ohne die Erfahrung eines guten Coachings nie geschafft, worauf sie heute so stolz sein können: Den Aufbau eines Business, das ihnen und ihrer Patchworkfamilie absolute Freiheit verschafft.

WIE LÄUFT EIN COACHING AB?

Kern des Coachings ist das persönliche Gespräch. Ein Coach arbeitet intensiv mit seinen Kunden zusammen. Wie die Coaching-Sitzungen ablaufen, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. In der Regel umfasst ein Coaching allerdings folgende Schritte:

1. Gemeinsames Sortieren

Der Coach hilft seinen Kunden dabei, Erlebnisse, Gedanken und Gefühle zu sortieren. Dieser Vorgang ist wichtig, um wieder einen Bezug zu den eigenen Bedürfnissen zu finden.

2. Ziele finden

Ein guter Coach gibt seinen Kunden keine Ziele vor, sondern hilft ihnen, mithilfe des eigenen Kompass Ziele selbst zu formulieren.

3. Strategien entwickeln

Wurden die Ziele formuliert, gilt es, eine Strategie zu entwickeln, um diese zu erreichen. Der Coach macht seine Kunden hier auf mögliche schädliche Glaubenssätze aufmerksam und hilft ihnen, aus dem Teufelskreis negativer Gedanken auszubrechen und loszulassen. Coaching stellt eine optimale Gelegenheit dar, Rückmeldungen anderer zu reflektieren und innere Schranken aufzubrechen. Dazu gehört auch, die eigene Vergangenheit neu zu betrachten und anzunehmen, statt sich davon einschränken zu lassen.

COACHING ERMÖGLICHT PERSPEKTIVWECHSEL

Ein wichtiger Bestandteil des Coachings ist der Perspektivwechsel. Die Gründer der Fortune Family wissen aus Erfahrung, dass ein Perspektivwechsel wichtig ist, um neue Sichtweisen zu erlangen.

Das Problem ist, dass die meisten Menschen eine subjektive Wahrnehmung haben, die jedoch nicht immer zwangsläufig richtig ist. Viele Menschen neigen beruflich wie privat zu festen Ansichten, von denen sie so fest überzeugt sind, dass sie diese nicht mehr hinterfragen. Ein neutraler Blickpunkt auf diese Ansichten kann jedoch mitunter zu der Erkenntnis führen, dass diese falsch sind.

Aus diesem Grund strebt Coaching oft einen Perspektivwechsel an. Viele Lösungen erscheinen durch die Distanz eines Blicks von außen klarer.

COACHING IST KEINE THERAPIE

Die Gründer der Fortune Family haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen Coaching mit Therapie verwechseln. Die beiden Berufsbilder sind jedoch nicht miteinander zu vergleichen.

Als Therapeut darf grundsätzlich nur arbeiten, wer eine einschlägige Ausbildung als Psychotherapeut absolviert hat. Darüber hinaus werden die Kosten für eine Psychotherapie überwiegend von den Krankenkassen getragen, während ein Coaching selbst bezahlt werden muss.

Anders als beim Coaching sind die Probleme, die Therapie-Patienten haben, mit einem hohen Leidensdruck verbunden und haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Psyche der Menschen. Ein Coach kümmert sich wiederum um klar eingegrenzte Probleme oder Ziele, die innerhalb weniger Sitzungen konkret umgesetzt werden können und nicht mit einem Krankheitsbild einhergehen.

JEDER KANN COACH WERDEN

Die Erfolge der Fortune Family zeigen, wie lukrativ das Coaching-Konzept sein kann. Kein Wunder, dass viele Menschen mittlerweile auf diesen Zug aufspringen und sich als Coaches selbstständig machen möchten. Da die Bezeichnung Coach nicht geschützt ist, kann sich grundsätzlich tatsächlich jeder so nennen. Allerdings ist es leichter gesagt als getan, als Coach in der Businesswelt Fuß zu fassen.

Die Fortune Family weiß aus Erfahrung, dass es ratsam ist, zunächst eine Ausbildung zum Coach zu absolvieren.

Liegen bereits Fachkenntnisse in den Bereichen Führungskräftetraining, Psychologie oder Pädagogik vor, kann allerdings auch eine gezielte Weiterbildung ausreichen. Sowohl Ausbildungen als auch Weiterbildungen können in der Regel im Präsenz- oder als Fernkurs absolviert werden.

Die Fortune Family bietet darüber hinaus ein gezieltes Training, das Coaches dabei hilft, ihr eigenes Business aufzubauen. Zu den Inhalten dieser Kurse gehört zum Beispiel die Erstellung eines funktionierenden Businessplans, einer Marketing-Strategie oder eines Finanzplans. Kunden der Fortune Family profitieren von der persönlichen Erfahrung der Unternehmensgründer, die sowohl ihre Erfolgsstrategien als auch ihre Niederlagen offen darlegen.

Fortune Family, gegründet von Katharina Ferster und Christian Heinz, ist ein erfolgreiches Coaching-Unternehmen, das sich auf die Begleitung von Coaches spezialisiert hat. Durch ihre inspirierenden Kurse und individuellen Coachings verhelfen sie jährlich zahlreichen Kunden zum Erfolg.

Kontakt

KC Fortunefamily Ltd.

Christian Heinz

Faiakon 16

4108 Limassol

06031/779 534



http://fortune-family-erfahrungen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.