FORUM erwirbt Gemba Academy

Zukauf eines führenden amerikanischen Weiterbildungsanbieters

Das deutsche Medienunternehmen FORUM MEDIA GROUP GMBH hat die Mehrheitsanteile des US-amerikanischen Weiterbildungsanbieters Gemba Academy LLC mit Sitz in Keller, Texas, erworben. Die Gründer und bisherigen Eigentümer Ron Pereira, Kevin Meyer and Jon Miller bleiben als Manager und Minderheitsgesellschafter an Bord. Die Übernahme bietet sowohl für FORUM als auch für Gemba Academy spannende Möglichkeiten.

Gemba Academy ist auf Lean- und Six-Sigma-Schulungen spezialisiert. Lean ist eine Arbeitsphilosophie, die auf der Maximierung des Kundennutzens durch die Minimierung von Verschwendung basiert. Six Sigma ist eine Verbesserungsmethode, die auf präzisen statistischen Analysen basiert. Beides trägt zum Aufbau einer Unternehmenskultur der kontinuierlichen Verbesserung bei.

Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich Gemba Academy zu einem führenden Schulungsanbieter im Bereich der kontinuierlichen Verbesserung entwickelt und bietet Online-Kurse, Inhouse-Schulungen und Experten-Coachings als Unternehmenslösungen für ein breites Spektrum an Branchen an. Unter den mehr als 3.000 Kunden sind viele namhafte Unternehmen wie Starbucks, FedEx oder John Deere. Die stetig wachsende Online-Bibliothek umfasst bereits mehr als 2.000 On-Demand-Videos. Auch Zertifizierungen bietet das Unternehmen an.

„Wir freuen uns, durch den Zukauf von Gemba Academy unser Portfolio im Bereich Online-Weiterbildung erweitern zu können“, so Ronald Herkert, Gründer und Beiratsvorsitzender der FORUM MEDIA GROUP. „Der Weiterbildungsmarkt ist schon seit langem ein wichtiges Standbein unserer Unternehmensgruppe. Die Themen Lean Management und Six Sigma stellen eine spannende Ergänzung unserer bisherigen Themenfelder dar und versprechen ein internationales Vermarktungspotenzial.“

„Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit FORUM, um das globale Netzwerk und die spezialisierten Brancheninhalte der Gruppe zu nutzen und die Reichweite von Gemba Academy weiter auszubauen“, sagt Kevin Meyer, einer der Gründer von Gemba Academy. „Wir teilen die Kultur der Förderung von Menschen und die Mission, die Welt zu verbessern, indem wir Wissen und Informationen besser zugänglich machen.“

Die FORUM MEDIA GROUP GMBH (FMG) ist ein international tätiges Medienunternehmen mit Sitz in Merching (Bayern). Die FMG zählt zu den größten Fachverlagen Deutschlands. 2021 beschäftigte die Gruppe mehr als 1.000 Mitarbeiter auf vier Kontinenten und erzielte einen Jahresumsatz von mehr als 100 Mio. Euro. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie Magazinen, Special-Interest-Publikationen und Events für Endkunden. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

Bildquelle: © Gemba Academy