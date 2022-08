Foto-Schneekugeln aus Glas und verschiedene Sockelformen

Viele Neuheiten für Schneekugelbastler

Würzburg, August 22 – Das Schneekugelhaus hat das Bastelsortiment erneut erweitert. Für Liebhaber einer Glas-Schneekugel gibt es jetzt auch eine einfach zu individualisierende Foto-Schneekugel.

„Viele Kunden möchten selbst eine Schneekugel gestalten, haben aber wenig Zeit für die Gestaltung eines aufwändigen 3D-Modells. Foto-Schneekugeln sind deshalb sehr beliebt, weil sie einfach zu individualisieren sind. Und da viele Kunden gerne Glaskugeln verschenken, haben wir uns auf die Suche nach einer Foto-Schneekugel aus Glas gemacht“, erklärt Martina Schimmel, die Betreiberin des Schneekugelhauses.

Das Ergebnis ist eine bereits mit Schnee gefüllte Glaskugel mit einem eingearbeiteten Foto-Schacht. Nachdem das Foto eingesetzt wurde, wird der Schacht verschlossen und der Sockel angeklebt. Bei einigen Sockeln kann man zusätzlich noch eine Spieluhr einbauen.

Auch bei den bereits existierenden Foto-Schneekugeln aus Kunststoff gibt es Neuigkeiten. Gab es sie bislang nur Schnee oder pastellfarbenem Glitzer, so wurde die Bandbreite jetzt erweitert: Die Neuen kommen mit roten Herzen, silbernen oder goldenen Sternen oder silber/goldener Glitzer daher.

Auch das klassische Bastelsortiment wurde erweitert. Im vergangenen Jahr hat das Schneekugelhaus neue Sockel im Pure-Design herausgebracht. Schlicht und gerade gestaltet in den Farben weiß, schwarz, grau und gold. Diese Bastelsets kamen so gut an, dass sie bereits Anfang 2022 ausverkauft waren. Deshalb wurde das Angebot jetzt erweitert: Neben den bisherigen runden Sockeln gibt es jetzt auch quadratische Sockel.

Und wer es lieber etwas bunter macht, der nutzt die neuen Bastelsets mit buntem Sockel. Die Sockel sind hochwertig aus Porzellan gestaltet und mit nostalgischen Winterszenen bedruckt. Ein Bastelset besteht aus dem Glas, dem passenden Gummi-Verschluss und dem Sockel aus Polyresin. Bei vielen Bastelsets kann man auch eine Spieluhr einsetzen.

Über Schneekugelhaus:

Schneekugelhaus ist der erste spezialisierte Anbieter und Hersteller für Schneekugeln. Seit 2009 fertigt Schneekugelhaus eigene Designs und entwickelt Ideen für die Geschenke- und Souvenirbranche. Die wichtigsten Serien sind Souvenir-Schneekugeln für Städte sowie weihnachtliche Motive. Die Schneekugeln werden im gutsortierten Geschenke- sowie im Internethandel angeboten.

http://www.schneekugelhaus.de/

Über MINIUM Collection:

MINIUM Collection steht für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Unser Sortiment erfüllt jeden Wunsch.

