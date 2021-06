Fotowettbewerb zum Düngekalk-Einsatz

Düngekalk-Hauptgemeinschaft startet Fotowettbewerb – Preisgeld zu gewinnen

Die Düngekalk-Hauptgemeinschaft startet ab dem 01.07.2021 einen Fotowettbewerb und sucht die besten Motive zum Thema “Düngekalk-Einsatz in Land- und Forstwirtschaft”. Attraktive Preise sind zu gewinnen.

Köln, 24.06.2021 Die Düngekalk-Hauptgemeinschaft (DHG) im Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e.V. veranstaltet vom 01.07.2021 bis zum 30.09.2021 einen Fotowettbewerb und sucht die schönsten Fotos/Videos zum Thema “Düngekalk-Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft”.

Dieser Fotowettbewerb soll dazu beitragen, die Kalkdüngung in der Landwirtschaft, im Obst- und Gemüseanbau sowie im Garten oder Wald bewusster wahrzunehmen und eindrucksvolle, spezielle Momente in Bildern oder Kurzfilmen festzuhalten. Die Motive können frei gewählt werden und aus den vorgenannten Bereichen stammen, soweit sie mit dem Thema in Verbindung stehen. Die Gewinner-Fotos werden auf der DHG-Website www.naturkalk.de veröffentlicht.

Düngekalk wird in der Landwirtschaft, im Garten, im Obst-, Gemüse- und Weinbau schon seit langer Zeit eingesetzt, um damit – bei Bedarf – den pH-Wert und die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Auch sehr stark versauerte Waldböden werden in Deutschland seit etwa 40 Jahren gekalkt, um die Vitalität der Bäume zu verbessern.

Die besten Bilder/Videos werden mit Preisen honoriert:

In der Kategorie Foto gibt es folgende Preise zu gewinnen:

– der 1. Platz erhält 1.500,- EUR

– der 2. Platz erhält 1.000,- EUR

– der 3. Platz erhält 500,- EUR

In der Kategorie Video gibt es folgende Preise zu gewinnen:

– der 1. Platz erhält 1.000,- EUR

– der 2. Platz erhält 500,- EUR

– der 3. Platz erhält 300,- EUR

Fotos und/oder Kurzfilme (max. 3 Minuten) können unter folgendem Link eingesendet bzw. gespeichert werden:

Zum Wettbewerb

Einzelheiten zu den Teilnahmebedingungen sind am unteren Rand der Website verlinkt.

Die DHG wünscht allen Teilnehmern viel Vergnügen beim Fotografieren und viel Erfolg bei der Teilnahme am Fotowettbewerb.

Die Düngekalk-Hauptgemeinschaft (DHG) ist eine Fachabteilung im Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e. V.

