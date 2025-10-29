Founder Talk: Gründergeist trifft Bodenseepanorama

Networking, inspirierende Impulse und offener Austausch am 20. November 2025 in Überlingen

Datum: Donnerstag, 20. November 2025, ab 18:00 Uhr

Ort: seeelf, Seepromenade 11, 88662 Überlingen am Bodensee

Teilnahme: kostenfrei

Plätze begrenzt Anmeldung erforderlich unter https://ueberlingen.founder-talks.de

Am 20. November 2025 lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Überlingen zum ersten „Founder Talk“ in Überlingen ein.

Ab 18:00 Uhr öffnet die moderne Eventlocation seeelf ihre Türen – für Gründungsinteressierte, aktuell Gründende, Start-ups, junge Unternehmen, Selbständige und interessierte Vertreter kleiner und mittlerer Unternehmen.

Ziel der von der Wirtschaftsförderung der Stadt Überlingen organisierten neuen Veranstaltungsreihe ist es, den Austausch rund um Gründung, Innovation und Unternehmertum in der Region zu fördern – praxisnah, inspirierend und persönlich.

„Mit dem Founder Talk wollen wir Menschen zusammenbringen, die den Mut haben, Neues zu denken und anzupacken“, sagt Stefan M. Schneider, Wirtschaftsförderer der Stadt Überlingen. „Wir möchten Gründerinnen, Start-ups und etablierte Unternehmen miteinander vernetzen, um voneinander zu lernen und Impulse für neue Wege zu geben.“

Inspirierende Impulse und offener Austausch

Den Auftakt des Programms bildet der Impulsvortrag von Patrick-Noel Horstmeier, Geschäftsführer der Levo GmbH (ehemals Radiant Systems).

Levo begleitet seine Kundinnen und Kunden von A bis Z bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb von Photovoltaik-Anlagen für Mehrfamilienhäuser – ohne Mieterstrom-Aufwand (levo.gmbh).

Mit seinem innovativen Geschäftsmodell gewann Horstmeier jüngst den Innovations-Preis des Handwerks („Junges Handwerk“) 2025.

Beim Founder Talk berichtet er von seinem Weg – von der Idee über die Implementierung bis hin zur Auszeichnung.

Im zweiten Impuls teilt Thilo Freisleben, Geschäftsführer der Mayer Sanitär Heizung GmbH, seine Erfahrungen bei der Übernahme eines etablierten Sanitär- und Heizungsbetriebs in Überlingen.

Unter dem Titel „Betriebsübernahme eines etablierten Sanitär-Betriebs: Herausforderungen, Hürden, Finanzierung, Lösungen und erfolgreiche Umsetzung“ gibt Freisleben Einblicke in die Chancen und Stolpersteine der Unternehmensnachfolge im Handwerk – von den ersten Gesprächen über Finanzierungsfragen bis zur erfolgreichen Übergabe.

Anschließend diskutiert Holger Hagenlocher, Start-up Scout und Innovation Matchmaker, gemeinsam mit dem Referenten und dem Publikum zentrale Fragen erfolgreicher Unternehmens- und Innovationsentwicklung:

Wie finde ich ein tragfähiges Geschäftsmodell?

Welche Rolle spielen Marktanalysen und Zukunftstrends?

Zum Abschluss bietet ein Get-together mit Drinks und Snacks Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Netzwerken in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den Bodensee.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme am Founder Talk ist kostenfrei, die Plätze sind jedoch begrenzt.

Um eine optimale Planung und ein intensives Networking zu ermöglichen, bitten die Veranstalter um verbindliche

Anmeldung über https://ueberlingen.founder-talks.de.

Programmüberblick

18:00 Uhr – Einlass & Welcome

18:30 Uhr – Begrüßung durch Stefan M. Schneider, Wirtschaftsförderer der Stadt Überlingen

18:40 Uhr – Impulsvortrag von Patrick-Noel Horstmeier, Levo GmbH

19:05 Uhr – Impulsvortrag von Thilo Freisleben, MEYER Sanitär Heizung GmbH

19:30 Uhr – Diskussionsrunde mit Holger Hagenlocher, den Referenten und dem Publikum

20:00 Uhr – Get-together und Networking mit Drinks und Snacks

Über Stadt Überlingen – Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Überlingen begleitet Initiativen rund um Innovation, Unternehmensgründung und Netzwerke im Bodenseeraum. Sie unterstützt Unternehmen, Start-ups und Selbständige dabei, neue Ideen zu entwickeln, Kooperationen aufzubauen und nachhaltige Strukturen für Wachstum zu schaffen.

Über die Impulsgeber:

Patrick-Noel Horstmeier

Patrick-Noel Horstmeier ist Geschäftsführer der Levo GmbH und steht für die Verbindung von Handwerk, Innovationsgeist und Technologie.

Mit der Auszeichnung durch den Innovations-Preis des Handwerks („Junges Handwerk“) 2025 zeigt er eindrucksvoll, wie Unternehmerdenken, Digitalisierung und traditionelle Werte im Handwerk zu nachhaltigem Erfolg führen können.

Weitere Informationen: levo.gmbh LinkedIn: Patrick-Noel Horstmeier

Thilo Freisleben

Thilo Freileben ist Geschäftsführer der Meyer Sanitär Heizung GmbH in Überlingen.

Nach der Übernahme des traditionsreichen Betriebs führte er das Unternehmen in eine neue Generation – mit klarem Blick auf Zukunft, Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung.

Sein Impuls beleuchtet die praktischen Aspekte der Betriebsübernahme im Handwerk – von Finanzierungsfragen über Mitarbeiterführung bis hin zu strategischer Weiterentwicklung. Sanitär Meyer | Überlingen

Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher ist Start-up Scout und Innovation Matchmaker.

Er recherchiert kontinuierlich die Start-up-Szene, kuratiert Innovation-Shortlists passend zu Unternehmenszielen, bringt Start-ups mit etablierten Unternehmen zusammen, organisiert Matching-Termine und begleitet Innovations- und Transformationsprozesse – von der Geschäftsmodellentwicklung bis zur Umsetzung.

Kontakt: info@holger-hagenlocher.de | Holger Hagenlocher – Start-up Scout & Innovation Matchmaker

Ein Abend voller Ideen, Austausch und Inspiration – beim ersten Founder Talk in Überlingen, wo Gründergeist auf Bodenseepanorama trifft.

Founder Journey ist die Startup- und Existenzgründungsberatung der Berater, Coaches und Dozenten Holger Hagenlocher ( https://holger-hagenlocher.de) . Angeboten wird ein kostenloses Online-Erstgespräch für Gründungsinteressierte sowie eine Existenzgründungsberatung und ein Gründercoaching zu günstigen Konditionen, die am Standort Singen am Hohentwiel oder per Videocall durchgeführt werden können.

