FR3SH TrX “Tonight in Los Angeles” – let’s get fr3sh!

Relaxed, dynamisch und unique. Die Debütsingle “Tonight in Los Angeles” von FR3SH TrX vereint treibende “Big City Beats” mit entspannter Coolness. Die einprägsamen Melody Lines des poppigen Deep House Tracks bleiben sofort im Ohr und lassen Deinen Körper grooven.

FR3SH TrX ist das brandneue Projekt von Produzent, Gitarrist und KHB Music Label-Besitzer Sven Hessel. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Sven den Chefsessel gegen das Mischpult und die Bühne tauscht. Er hatte bereits mit dem Country-Techno-Project “Fortnox” diverse Dance-Charts Platzierungen in den 90ern und war mit der Power-Pop Band “Hella Donna” erfolgreich. Hella Donna veröffentlichte von 2004-2014 vier Longplayer und 20 Singles, absolvierte Auftritte im Vorprogramm von Revolverheld, Luxuslärm, The Bohemians und weiteren Bands, hatte eine Kooperation mit der New European Westling Liga, für die sie eine Hymne produzierten und tourte mit der britischen Led-Zeppelin-Tributeband “Letz Zep” durch Europa. Dazu kamen neben unzähligen Liveauftritten auch diverse TV-Auftritte bei PRO7, MDR, FAB, RNF, YagalooTV, Bubblegum TV und vielen anderen.

Hella Donna wurden mehrfach beim Deutschen Rock und Pop Preis in den Jahren 2012 und 2013 ausgezeichnet, u.a. Als Gewinner der Kategorie “Beste Single”.

Auch international sorgten sie für großes Aufsehen, u.a. durch Veröffentlichungen auf renommierten Plattenlabels, erfolgreiches Radio und TV-Airplay und Kooperationen, wie etwa mit dem Grammy-ausgezeichneten Producer Philip Larsen oder dem US-Rapper “NONE LIKE JOSHUA”.

2012 wurde der Song “Not the Cure” für die Hollywood Music in Media Awards (HMMA) nominiert, 2013 erhielt ihr Minecraft-Song “Block by Block” in der Sparte “Best Song-Video Game” dort eine Nominierung und ihr Track “Lights, Camera & Action” in der Kategorie Pop. Mit Hella Donna hat Sven als Mastermind der Band ein persönliches musikalisches Highlight durch die Nominierung in Los Angeles erlebt, als FR3SH TrX startet er in neuem Genre und dem Song “Tonight in Los Angeles” durch.

KHB Music ist ein Mainstream Pop-EDM Label, welches als Geschäftsbereich der Firma KHB Marketing Sven Hessel im Jahr 2005 gegründet wurde. Das Label geht vor allem mit der Zielsetzung an den Start, moderne und trendige Musik international zu vermarkten. KHB Music hat sich auf den Bereich der Unterhaltungsmusik spezialisiert. Vor allem Mainstream Pop-Acts werden durch uns vertreten, aber auch chartorientierte Club, Dance und Rock Produktionen gehören zu unserem Repertoire.

