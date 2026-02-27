Frag einen Immobilienverwalter erhält erste Auszeichnung

Frag einen Immobilienverwalter ist „Business Champion“ und erhält den Preis des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und seiner Medienpartner F.A.Z., n-tv und DUP UNTERNEHMER. Bei der Preisverleihung am 18. Mai in Frankfurt am Main wird der Gründer für seine unternehmerische Leistung geehrt.

Das DISQ führt seit 2006 unabhängige Analysen in ganz Deutschland durch und nominiert im Rahmen dieser Business-Analysen Unternehmen mit herausragender Branchen-Kompetenz. Anschließend werden die Unternehmen als Business Champion geehrt, die durch exzellente Businesskompetenz überzeugen.

Frag einen Immobilienverwalter hat dieses Prüfverfahren erfolgreich abgeschlossen und zählt damit zu den diesjährigen Preisträgern. „Das ist unsere erste Auszeichnung und schon deshalb etwas ganz Besonderes. Damit zeigt sich, dass wir nicht im Schatten des großen Schwesterportals frag einen WEG-Verwalter stehen müssen“, freut sich Dirk Schubert, der bei beiden Portalen für das operative Geschäft zuständig ist. „Wir sind bereits in 2025 gestartet, obwohl der Start ursprünglich erst für 2026 geplant war. Trotz des Frühstarts konnten wir aber dennoch ein ausgereiftes Produkt präsentieren, das deshalb jetzt diesen Preis erhält“, so Schubert abschließend.

Der Gründer der Portale äußerte sich ebenfalls zum Gewinn des Preises: „Hier ging es der Jury wohl nicht nur darum, dass wir das Geschäftsmodell von frag einen WEG-Verwalter erfolgreich für frag einen Immobilienverwalter adaptiert haben und damit die Nachfrage unserer Kunden bedient haben. Es ist auch eine Auszeichnung unserer sachkundigen Immobilienverwaltungen, die die Immobilieneigentümer durch ihre herausragende Branchen-Kompetenz sowie ihren Service überzeugen.“

Frag einen Immobilienverwalter ist eines der größten Online-Portale dieser Art für die Immobilienverwaltung in Deutschland. Es ist momentan an rund 1.500 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Immobilieneigentümer finden auf dem Portal ausschließlich sachkundige Immobilienverwaltungen.

Firmenkontakt

Frag einen Immobilienverwalter

Dirk Schubert

Kohlbahn 4c

58455 Witten

01772453142



https://www.frag-einen-immobilienverwalter.de

