Frag einen Immobilienverwalter gestartet

Das Online-Portal für Immobilienverwaltung ist im September 2025 deutschlandweit gestartet. Die jüngsten Erfolge von frag einen WEG-Verwalter veranlassten zum vorzeitigen Launch bereits im 3. Quartal 2025.

Frag einen WEG-Verwalter ist als Online-Portal im Bereich der WEG-Verwaltung in Deutschland inzwischen ein Begriff. Es ist eines der größten Portale dieser Art und wurde im Jahr 2025 bereits für zahlreiche Preise nominiert und zudem auch ausgezeichnet. Mit frag einen Immobilienverwalter liefern dieselben Macher jetzt ein weiteres Online-Portal, das auf dem gleichen Modell basiert. Allerdings im Bereich der Immobilienverwaltung: es richtet sich an Immobilieneigentümer, die sachkundige Immobilienverwaltungen suchen.

„Momentan sind wir lediglich an etwa 1.500 Standorten in ganz Deutschland verfügbar. Daher wollten wir erst in 2026 starten, wenn diese Anzahl weiter ausgebaut ist“, so Dirk Schubert von der Eight-IT Service, die erneut Server und das operative Tagesgeschäft verantwortet. „Viele Partnerunternehmen von frag einen WEG-Verwalter wollten dieses Modell jedoch zeitnah in die Immobilienverwaltung transformiert haben. Aufgrund der konkreten Nachfrage sind wir dann bereits jetzt gestartet“, so Schubert weiter.

Der Gründer, der für frag einen WEG-Verwalter erst im Juni dieses Jahres zum „Unternehmer der Zukunft“ ausgezeichnet wurde, über das aktuelle Portal: „Das Projekt ist schon lange in der Pipeline und zum größten Teil auch schon lange online. Wir haben hier also keineswegs schnell etwas online gestellt, um der Nachfrage gerecht zu werden.“

Frag einen Immobilienverwalter ist eines der größten Online-Portale dieser Art für die Immobilienverwaltung in Deutschland. Es ist momentan an rund 1.500 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Immobilieneigentümer finden auf dem Portal ausschließlich sachkundige Immobilienverwaltungen.

Firmenkontakt

Frag einen Immobilienverwalter

Dirk Schubert

Kohlbahn 4c

58455 Witten

01772453142



https://www.frag-einen-immobilienverwalter.de

Pressekontakt

Frag einen Immobilienverwalter

Dirk Schubert

Kohlbahn 4c

58455 Witten

01772453142



https://www.frag-einen-immobilienverwalter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.