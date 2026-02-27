Frag einen WEG-Verwalter erhält weitere Auszeichnung

Frag einen WEG-Verwalter ist „Business Champion“ und erhält den Preis des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und seiner Medienpartner F.A.Z., n-tv und DUP UNTERNEHMER am 18. Mai in Frankfurt am Main. Damit wird die unternehmerische Leistung des Gründers ausgezeichnet.

Das DISQ führt regelmäßig deutschlandweite Business-Analysen durch und identifiziert dabei Unternehmen mit herausragender Branchen-Kompetenz. Von diesen Anwärtern werden dann die Unternehmen als Business Champion ausgezeichnet, die mit exzellenter Businesskompetenz überzeugen.

Frag einen WEG-Verwalter hat diese detaillierten Analysen erfolgreich absolviert und gehört daher zu den Preisträgern in 2026. „Wir wurden bereits in 2025 für zahlreiche Preise nominiert und auch ausgezeichnet. Das Jahr 2026 mit weiteren Auszeichnungen zu starten ist ein toller Erfolg“ freut sich Dirk Schubert, der bei frag einen WEG-Verwalter und dem ebenfalls ausgezeichneten frag einen Immobilienverwalter das operative Geschäft verantwortet.

Der Gründer, der bereits in 2025 als „Unternehmer der Zukunft“ ausgezeichnet wurde, zeigte sich ebenfalls erfreut darüber, einen weiteren Preis zu gewinnen: „Natürlich freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie zeigt, dass wir gerade erst beginnen, die Zukunft der WEG-Verwaltung mitzugestalten. Diese Auszeichnung ist allerdings auch eine Auszeichnung für unsere sachkundigen WEG-Verwaltungen. Sie überzeugen Wohnungseigentümergemeinschaften bzw. Verwaltungsbeiräte und Eigentümer von Eigentumswohnungen durch ihre herausragende Branchen-Kompetenz und ihren Service. Dadurch ist frag einen WEG-Verwalter zu einer starken und etablierten Marke der Branche geworden.“

Frag einen WEG-Verwalter ist eines der größten Online-Portale für die WEG-Verwaltung in Deutschland. Es ist an über 3.100 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Die rund 9 Mio. Besitzer und Eigentümer von Eigentumswohnungen in Deutschland finden auf dem Portal ausschließlich sachkundige WEG-Verwaltungen.

Firmenkontakt

Frag einen WEG-Verwalter

Dirk Schubert

Kohlbahn 4c

58455 Witten

01772453142



https://www.frag-einen-weg-verwalter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.