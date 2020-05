FraGeb mit umfassendem Hausmeisterservice in Frankfurt

Das Unternehmen FraGeb Gebäudedienste bietet neben der Gebäudereinigung Frankfurt einen Hausmeisterservice Frankfurt an. Der Service umfasst eine Komplettbetreuung Ihrer Liegenschaft oder Ihrer Immobilie, damit diese adäquat gepflegt werden und werterhaltend bleiben. Darunter fallen Hausmeister- Tätigkeiten wie Reparaturen, Winterdienst, Mülltonnendienst, Überwachung der Haustechnik und die Grau- sowie Grünflächenpflege. Hier wird anfallendes Laub entsorgt, Rasenflä-chen gemäht, gedüngt, vertikutiert und Unkraut bekämpft. Der FraGeb Hausmeisterservice kümmert sich mit Kontrollgängen zusätzlich um die Überprüfung der Fluchttüren oder um die Einhaltung der Parkplatzvorschriften. Bei der umfassenden Grundstücksbetreuung kann z.B. die Überwachung der Haustechnik auch per Fernüberwachung geschehen. Die Überwachung bzw. Begleitung bei notwendigen externen Handwerkerleistungen wird ebenfalls durchgeführt. Falls gewünscht, können auch die FraGeb Reinigungsdienste in Anspruch genommen werden. Der FraGeb Hausmeister Service Frankfurt versteht sich zudem als Bindeglied zwischen Eigentümer und Nutzer, wodurch eine komplikationsfreie Verständigung gewährleistet werden soll. Ihrer Objektpflege und die damit einhergehende Werterhaltung können somit professionell nachgekommen werden. Sie finden weitere Informationen unter: https://www.frageb.de/lp/hausmeisterservice/

FraGeb Gebäudedienste

FraGeb Gebäudedienste UG

H. Halici

Auf dem Schafberg 4-6

65933 Frankfurt

069 24003283

Kontakt@www.frageb.de

https://www.frageb.de/

FraGeb Gebäudedienste UG

H. Halici

Auf dem Schafberg 4-6

65933 Frankfurt Main

0000000000000000

presse@potential-company.de

http://www.potential-company.de

