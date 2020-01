Welt der Wunder TV startet sein eigenes Infoportal rund um das Thema Franchise!

München, 16. Januar 2020 – Der Fernsehsender Welt der Wunder TV geht mit einer neuen Webseite live – das Thema: Franchise. Das neue Portal www.wdw-franchise.me soll die Sendreihe „Franchise Me“ ergänzen, die bereits seit März 2019 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf Welt der Wunder TV läuft.

„Franchise Me“ blickt hinter die Kulissen der Branche und stellt Franchise Systeme vor – ob nationaler Betrieb oder Global Player. Jedes dieser Unternehmen hat mit einer kleinen Idee angefangen. Erfolgreich wurden sie dank mutiger Franchisepartner. Sie sind die Gesichter hinter bekannten Marken und führen als mittelständische Unternehmer ihre eigene Firma.

Die Webseite bietet in erster Linie ein Franchise-Verzeichnis an, in dem sich Interessierte über spannende und erfolgreiche Franchise-Modelle informieren können. Die Suche kann nach Firmennamen, Branche oder Investitionshöhe erfolgen und schließt sogar über ein extra Tool die gesamte DACH-Region mit ein. Zudem werden auch internationale Unternehmen präsentiert, welche erstmalig erfolgreiche Franchisenehmer in der DACH Region suchen.

Allein im deutschsprachigen Raum gibt es über 1.000 Franchisesysteme, von denen allerdings nur ein Teil aktiv in Internetportalen nach zusätzlichen Partnern sucht. Hier möchte der Sender für mehr Sichtbarkeit sorgen.

Darüber hinaus präsentiert das Online-Portal die Erfolgsstorys von Franchisepartnern sowie Unternehmensportraits und Experteninterviews aus der Sendung. Ein News-Blogs mit Beiträgen von Branchenexperten und den Verbänden aus der DACH-Region bieten darüber hinaus tiefergehende Informationen rund um das Thema Franchise-Systeme.

Über Welt der Wunder TV

Welt der Wunder TV ist ein deutscher Free TV Sender, der seit Ende 2013 über Kabel und Satellit frei empfangbar ist. Entstanden ist er aus dem gleichnamigen TV Wissens -Format, das von 1996 bis 2013 bei ProSieben und RTL2 ausgestrahlt wurde. Welt der Wunder TV konzentriert sich in seinem Programm vor allem auf neue Magazine, innovative Talk Formate, interessante Reportagen und spannende Dokumentationen.

www.weltderwunder.de

Für weitere Fragen steht Ihnen Markus Voigt gerne unter: franchise.me@weltderwunder.de zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Anfragen.

