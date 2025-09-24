FranchiseVergleich – das führende Portal für Franchising, Wirtschaft, Finanzen

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, ein Franchise-Angebot zu übernehmen, finden Sie bei FranchiseVergleich alle notwendigen Informationen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Präsentieren Sie Ihr Franchise System einer breiten Zielgruppe und gewinnen Sie potenzielle Partner*innen für Ihr Geschäft. Auch wenn Sie einfach nur mehr über die Franchising-Landschaft erfahren wollen, sind Sie bei FranchiseVergleich richtig. Spannend und vielfältig sind die Welt der Wirtschaft und die Welt der Finanzen. Bei FranchiseVergleich erfahren Sie mehr.

Das zu mir passende Franchise-Angebot finden, kann so einfach sein

Franchise-Informationen sowie Franchise-Vergleiche werden immer mehr von Internetnutzern gesucht. Die Anfragen beziehen sich auf das Franchising, ein Geschäftsmodell, bei dem ein etablierter Franchisegeber einem rechtlich selbstständigen Franchisenehmer erlaubt, dessen bewährtes Geschäftskonzept gegen eine Gebühr zu nutzen. Der Franchisenehmer erhält die Nutzung von Marke, Name, Know-how und Vertriebsrichtlinien, während er eine einmalige Einstandsgebühr sowie laufende Lizenz- und möglicherweise Marketinggebühren zahlt.

Franchise – ein immer stärker werdendes Geschäftsmodell

Häufig eingegebene Suchbegriffe wie „Top 20 Franchise Deutschland“ – „franchsie-vergleich“ – „Franchise von zuhause“ – „Franchise-Unternehmen ohne Eigenkapital“ – „Franchise Gastronomie“ – „Franchise-Unternehmen gründen“ – zeigen, dass Franchise täglich wächst. Die Akteure sind der Franchisegeber und die Franchisenehmer. Die Franchisegeber, etablierte Unternehmen, die ihr jeweiliges Geschäftskonzept zur Verfügung stellen.

Franchisenehmer*innen nutzen ein bewährtes Konzept

So funktioniert es. Es beginnt mit der Lizenzierung. Der Franchisegeber erteilt Franchisenehmer*innen die Lizenz zur Nutzung seines Namens, seiner Marke und seines gesamten Geschäftskonzepts. Der besondere Vorteil gründet darin, dass Franchisenehmer*innen sofort nach der meist kurzen Einarbeitung starten und Geld verdienen.

Basis ist ein Vertrag

Die Rechte und Pflichten beider Parteien werden in einem Franchisevertrag detailliert festgelegt. An einer einfachen, übersichtlichen Vertragsgestaltung erkennt man gute, dazu seriöse Franchisegeber. Franchisenehmer*innen zahlen dem Franchisegeber eine einmalige Eintrittsgebühr und laufende Gebühren, die sich oft am Umsatz orientieren. Die Empfehlung der Redaktion vom FranchiseVergleich lautet: Je kleiner die Gebühr und weitere Kosten der Franchisenehmer*innen, umso empfehlenswerter ist ein Franchisenehmer.

Einheitliches Auftreten am Markt und bei den Kunden

Die Franchise-Betriebe sind in Aufmachung, Ausstattung und Logo einheitlich, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Der Franchisegeber bietet oft Unterstützung in Bereichen wie Marketing, Werbung und Betriebsführung. Auch an dieser Stelle gilt: Je mehr vom Franchisegeber geboten wird, umso empfehlenswerter ist der Franchisegeber.

Franchise-Systeme gibt es in allen Geschäftsbereichen

In der Systemgastronomie nennen wir beispielsweise McDonald“s und Subway. Im Geschäftsfeld Einzelhandel: Apollo-Optik, Obi. Im Dienstleistungsbereich: Pflege zu Hause Küffel, SENCURINA, TTPCG-Partnervermittlung, Schülerhilfe

Die Vorteile für Franchisenehmer*innen

Die Nutzung eines bewährten Geschäftsmodells, reduzierte Startkosten und weniger Risiko, Zugang zu zentralem Marketing und Unterstützung. Tipp: Klären Sie vorab, wie die Unterstützung des Franchisegebers in der Praxis aussieht.

Die Vorteile für den Franchisegeber

Gesteigerte Bekanntheit der Marke, schnellere Expansion und Marktdurchdringung, bei einigen Franchisesysteme reduzierter Kapitalbedarf für die Expansion.

