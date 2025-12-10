FranchiseVergleich eu empfiehlt den geprüften Franchisegeber TTPCG®

München, 10.12.2025 – Ständige Auszeichnungen würdigen die Leistungen von TTPCG®. Die Anerkennungen erfolgen für einmalige Leistungen, welche TTPCG® für Singles auf Partnersuche ebenso leistet wie für seine Franchisenehmer. Der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek stellte fest, dass TTPCG® ein geprüfter und empfohlener Franchisegeber ist. Die Qualität, verbunden mit Preiswürdigkeit, spiegelt sich dazu auch in ständigen internationalen Auszeichnungen neutraler Stellen wider. Diese Marke steht für eine Dienstleistung, die keinen Wettbewerber kennt und von stationären Franchisenehmern mit persönlicher Beratung verkauft wird. Die Dienstleistungen sind hoch technisiert und werden ständig weiter verfeinert. Dabei übernimmt der Franchisegeber sämtliche Kosten. Schon die Tatsache, dass TTPCG® im Jahr 1981 gegründet wurde und ständig wächst, zeigt eindrucksvoll, dass TTPCG® ein Unternehmen ist, das alles richtig macht. Auch die Frage, warum neue Franchisenehmer*innen benötigt werden, ist einfach zu beantworten. Sämtliche Anbieter dieses Dienstleistungsbereichs verzeichnen seit Jahren steigende Nutzerzahlen. Die Nachfrage nach den Diensten dieses Dienstleisters steigt international überproportional an, weil kein weiterer Anbieter deren Leistungsportfolio, das sich jeder Single auch leisten kann, bietet.

Kann es etwas Schöneres geben, als Menschen zu helfen?

Die Geschäftsidee Dating Services bietet Singles auf der Partnersuche die Möglichkeit, ihr Bedürfnis besser zu erfüllen, um das Leben mit einem zum eigenen Wesen passenden Partner*in zu verbessern. Diese Geschäftsidee ist in einem Satz erklärbar. Nur wenn potenzielle Kunden, also Singles auf Partnersuche, den Nutzen, den sie durch Nutzung nachvollziehen können, erkennen, werden sie sich mit dem Angebot näher befassen. Die Geschäftsidee von TTPCG® beinhaltet attraktive Preise und ist dennoch für Franchisenehmer höchst lukrativ. Denn nur wenn der Preis von der Zielgruppe als stimmig empfunden wird, besteht Kaufbereitschaft. Im Vergleich zu vielen anderen Franchisesystemen führt Franchise mit TTPCG® schneller und vor allem auch sicherer zum unternehmerischen Erfolg. Der Cashflow kann schon kurz nach dem Start erreicht werden. Die Gründe sind schnell erklärt und leicht nachvollziehbar. Um Franchisenehmer von diesem Globalplayer zu werden, sind weder Fachkenntnisse noch ein großes Eigenkapital nötig. Kurz gesagt, für Quereinsteiger*innen auch mit kleinen Finanzbudgets bestens geeignet.

Der Wunsch eines jeden Verkaufsberaters erfüllt sich

TTPCG®-Franchisepartner erhalten ständig Anfragen von echten Interessent*innen, die Informationen über diese einmalige, dazu kostengünstige Dienstleistung wünschen. Aufgabe des Franchisenehmers ist es, telefonisch einen Termin mit Interessent*innen abzustimmen und diese zu beraten, um Wünsche und Vorgaben der Interessent*innen persönlich oder online im Home-Office aufzunehmen. TTPCG® bietet seinen Franchisenehmern das, wovon im Verkauf jeder Verkaufsberater nur träumen kann. Keine Kaltakquise, sondern echte Interessentenanfragen, die in Echtzeit übermittelt werden. Die gesamte Leistungsabwicklung obliegt dem Franchisegeber. Der Erfolg als Franchisenehmer ist auch für Quereinsteiger damit vorprogrammiert.

Erfolgreich werden auch als Quereinsteiger*in

Es war schon immer Ihr Traum, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Aber leider haben Sie keine überzeugende Idee? In diesem Fall ist Franchise mit TTPCG® eine gute Lösung. Menschen, die ohne große Investitionen komfortabel aus ihrem Homeoffice arbeiten möchten, nutzen eine Chance auf ein profitables Business mit einer starken Marke im Rücken. TTPCG® bietet eines der attraktivsten Franchise-Modelle der Welt und bietet die ideale Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft als sein eigener Chef. Der Einstieg ist auch nebenberuflich möglich. Die Franchisegebühr ist gering. Der TTPCG-Franchisenehmer hat keine Kosten. Die Geschäftsidee eines einmaligen Leistungsangebots ist von Mitbewerbern kaum kopierbar. Keine weitere Partnervermittlung bzw. Singlebörse kann die von TTPCG DATING SERVICES entwickelten und immer weiter verfeinerten Produkte so preiswert im Markt bieten. Die Leistung spiegelt die Tatsache wider, dass CEO Tim Taylor mit dem Presidential Export Award vom 43. US-Präsidenten der Vereinigten Staaten, George W. Bush, im Weißen Haus geehrt wurde.

Wer ist TTPCG DATING SERVICES ®

Es ist eine eingetragene Marke der Taylor Group Inc. mit Verwaltungssitz im US-Bundesstaat Delaware. Das Unternehmen wurde im Jahr 1981 im US-Bundesstaat Nevada gegründet und bietet unter der in vielen Ländern bekannten Marke TTPCG DATING SERVICES® Dienstleistungen im Marktsegment Dating Services, früher Partnervermittlung genannt, an. Getestet und geprüft, können Singles auf der Suche nach dem wirklich passenden Partner*in diese schnell kennenlernen. Als Pionier hat TTPCG® im Jahr 1999 die Vorteile der bisherigen Art der Partnervermittlung mit dem damals neuen Medium Internet verbunden und die Nachteile beider Arten aus dem System verbannt. Fake-Profile wie bei Online-Singlebörsen sind nicht möglich. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen: Es wurde die Menschlichkeit auf Augenhöhe perfekt mit der digitalen Welt zusammengeführt.

Fazit: Die Selbstständigkeit mit dem TTPCG®-Rundum-Sorglos-Paket bietet maximale Erfolgschancen bei minimalem Risiko in einer seit Jahren immer stärker wachsenden Branche. Der Markt für Partnervermittlung/Singlebörse wächst kontinuierlich und ist weniger konjunkturabhängig als viele andere Branchen. Dieses Franchisesystem verbindet unternehmerische Freiheit mit einem bestens bewährten Geschäftsmodell, klaren Strukturen und ohne Risiko.

