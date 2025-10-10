Frank Buschmann wird Markenbotschafter für Lakefields

Gemeinsame Werte, echte Überzeugung und Verantwortung: Frank Buschmann steht hinter der Philosophie der Lakefields Manufaktur

Gottmadingen. Lakefields freut sich, bekannt zu geben, dass Frank Buschmann zukünftig als Markenbotschafter für die Marke fungiert. Die Verbindung zwischen der Lakefields Manufaktur und dem Sportmoderator sowie Hundeliebhaber Frank Buschmann geht weit über eine klassische Markenpartnerschaft hinaus, denn im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Mission: mehr Tierwohl. Aus dieser Überzeugung heraus ist zwischen Lakefields und Buschmann eine echte Partnerschaft gewachsen, die auf Vertrauen, Transparenz und Verantwortung gegenüber Hunden und Katzen basiert.

Wenn man sein Gespräch mit den Geschäftsführern bei seinem Besuch in der Lakefields Manufaktur beobachtet (zu sehen auf YouTube), spürt man sofort, dass Buschmann kein bloßer Repräsentant sein will, sondern ein Partner auf Augenhöhe. Mit Neugier, kritischem Blick und konkreten Fragen lässt er sich die Produktionsabläufe, die Auswahl der Zutaten und die Verarbeitung erklären. Dabei wird deutlich: Ihm geht es nicht um Inszenierung, sondern um Verständnis. Er will wissen, was hinter dem Futter steht, das sein Hund Pebbles so sehr liebt – und er erkennt, dass bei Lakefields vieles besser gemacht wird als bei anderen Herstellern.

Die Manufaktur vom Bodensee lebt ihre Werte in jedem Schritt der täglichen Produktion. Aufwändig entwickelte und im Labor geprüfte Rezepturen treffen hier auf komplexe, nährstofferhaltende Herstellungsverfahren. Verarbeitet werden ausschließlich frische Zutaten in Lebensmittelqualität – unter höchsten Hygienestandards und mit größter Sorgfalt. Das Ergebnis sind Futtermittel für Hunde und Katzen, die nicht nur besonders lecker und bekömmlich sind, sondern auf natürliche Weise den täglichen Nährstoffbedarf decken. Die getreidefreien Rezepturen sind dank der Verwendung von Monoprotein zudem hypoallergen – ein entscheidendes Argument für Frank Buschmann und seine Hündin Pebbles, die in der Vergangenheit selbst mit Allergien zu kämpfen hatte.

Frank Buschmann bringt nicht nur seine Bekanntheit mit, sondern vor allem seine Werte. Seine Hündin Pebbles ist für ihn weit mehr als ein Haustier – sie ist ein fester Teil der Familie. Mit kaum jemandem verbringt er so viel Zeit wie mit Pebbles: Sie ist am Set von Top Dog Germany (RTL) dabei, und am Wochenende sind sie gemeinsam in der Natur, beim Wandern und in Bewegung. Diese enge Bindung prägt auch seinen Anspruch an Ernährung: „Vollwertig und nachhaltig soll das Futter sein“, betont er und erinnert daran, dass man bei allem, was das Wohl eines Lebewesens betrifft, sensibel sein muss. Bei Lakefields fand er genau das wieder: Zutaten aus der Bodenseeregion in Lebensmittelqualität, verarbeitet nach den Standards der Lebensmittelindustrie – ohne unnötige Zusätze und mit maximaler Transparenz. „Man merkt euch an, dass ihr das wirklich aus Leidenschaft macht – und man kann euch als Marke vertrauen“, sagt Buschmann an die beiden Lakefields-Geschäftsführer Holger Baur und Salvatore Iozzolino gerichtet.

„Mit Frank Buschmann haben wir nicht nur einen bekannten Namen gewonnen, sondern einen Menschen, der die Verantwortung für unsere Tiere ebenso ernst nimmt wie wir. Er steht aus voller Überzeugung hinter Lakefields und unseren Produkten. Gemeinsam möchten wir aufzeigen, wie wichtig eine artgerechte und ausgewogene Ernährung für Hunde und Katzen ist – als Grundlage für ein langes, gesundes und glückliches Leben“, sagt Alessia Spiegel, Marketingleitung bei Lakefields. Es ist eine Möglichkeit, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, der sich inhaltlich engagiert und nicht nur vermittelt. Buschmann ist daran interessiert, über Ernährungsthemen, Transparenz und das Bewusstsein für Tierwohl zu sprechen. Sein Engagement soll helfen, die Botschaft von Lakefields – hochwertige, naturbelassene und regional verankerte Tiernahrung – hörbar zu machen.

Mit seiner klaren Haltung und seiner Bereitschaft, selbst in Produktionsprozesse hineinzublicken, stärkt Buschmann die Glaubwürdigkeit der Marke. Für Hundebesitzer und Tierfreunde, die nicht nur ein schönes Bild, sondern echte Substanz verlangen, wird diese Verbindung zu einem Symbol: für eine Marke, die nicht nur füttert, sondern Verantwortung übernimmt – und für einen Botschafter, der mehr sein will als ein Gesicht.

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

