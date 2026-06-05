Frank Hoffmann Immobilien erweitert Standortnetz um neue Filiale in Pinneberg

Neue Niederlassung stärkt Präsenz in Schleswig-Holstein und vertieft Kooperation mit der VR Bank in Holstein

Pinneberg, Juni 2026 – Frank Hoffmann Immobilien setzt seinen Wachstumskurs in Norddeutschland konsequent fort und eröffnet zum 2. Juni 2026 eine neue Filiale in Pinneberg. Mit dem zusätzlichen Standort baut das familiengeführte Immobilienunternehmen seine Präsenz in Schleswig-Holstein weiter aus und schafft zugleich die Grundlage für eine weitere Expansion im Hamburger Umland.

Die neue Niederlassung befindet sich in zentraler Lage an der Bahnhofstraße und ergänzt das bestehende Standortnetz des Unternehmens in Hamburg und Schleswig-Holstein. Für Frank Hoffmann Immobilien ist die Eröffnung ein weiterer wichtiger Schritt, um Kundinnen und Kunden noch näher vor Ort zu betreuen und den steigenden Bedarf an professioneller Immobilienberatung in der Region zu bedienen.

Strategischer Standort mit besonderer Bedeutung

Eine besondere Rolle spielt dabei die Nähe zum Hauptstandort der VR Bank in Holstein. Die neue Filiale befindet sich in unmittelbarer Umgebung des langjährigen Kooperationspartners und unterstreicht die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen.

Seit mehreren Jahren verbindet Frank Hoffmann Immobilien und die VR Bank in Holstein eine strategische Partnerschaft, die das Ziel verfolgt, Immobilienvermittlung und Finanzierung eng miteinander zu verzahnen. Kundinnen und Kunden profitieren dadurch von kurzen Abstimmungswegen, gebündelter Fachkompetenz und einer umfassenden Betreuung aus einer Hand.

„Mit der neuen Filiale in Pinneberg stärken wir nicht nur unsere regionale Präsenz, sondern intensivieren auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der VR Bank in Holstein“, erklärt Thore Hoffmann, geschäftsführender Gesellschafter von Frank Hoffmann Immobilien. „Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das eine noch engere Verzahnung von Immobilien- und Finanzierungskompetenz sowie eine persönliche Betreuung direkt vor Ort.“

Immobilienvermittlung und Finanzierung aus einer Hand

Die Anforderungen an Käufer, Verkäufer und Investoren sind in den vergangenen Jahren deutlich komplexer geworden. Neben einer professionellen Immobilienvermittlung spielen Finanzierungsfragen eine immer wichtigere Rolle. Genau hier setzt die Kooperation beider Unternehmen an.

Durch die enge Zusammenarbeit erhalten Privat- und Gewerbekunden Zugang zu abgestimmten Beratungsleistungen rund um den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Immobilien. Die Kombination aus regionaler Marktkenntnis, fundierter Immobilienexpertise und Finanzierungskompetenz ermöglicht individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Auch Andreas Jeske, Vorstand der VR Bank in Holstein, sieht in der gemeinsamen Präsenz am Standort Pinneberg einen wichtigen Meilenstein: „Die Partnerschaft mit Frank Hoffmann Immobilien steht für Vertrauen, Qualität und regionale Nähe. Mit dem neuen Standort von Frank Hoffmann Immobilien in unmittelbarer Nähe zu unserem Hauptsitz stärken wir unser gemeinsames Angebot und schaffen zusätzliche Vorteile für die Menschen in unserer Region.“

Wachstum mit regionaler Verantwortung

Die Eröffnung der Filiale in Pinneberg ist Teil der langfristigen Unternehmensstrategie von Frank Hoffmann Immobilien. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seine Marktposition in Norddeutschland kontinuierlich auszubauen und gleichzeitig die persönliche Nähe zu Kundinnen und Kunden zu bewahren.

Seit der Gründung im Jahr 1982 hat sich Frank Hoffmann Immobilien von einem inhabergeführten Maklerunternehmen zu einem etablierten Immobiliendienstleister entwickelt. Heute betreuen rund 30 Mitarbeitende jährlich etwa 300 Immobilienvermittlungen. Neben klassischen Wohnimmobilien gehören auch Gewerbeobjekte, Neubauprojekte, Mehrfamilienhäuser sowie Investmentimmobilien zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

Dabei setzt das Familienunternehmen auf Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Verantwortung und Verlässlichkeit. Regelmäßige Schulungen in der unternehmenseigenen FHI-Akademie sowie moderne Vermarktungsstrategien tragen dazu bei, Kundinnen und Kunden eine hohe Beratungs- und Servicequalität zu bieten.

Neue Perspektiven für Kunden in der Region

Mit dem neuen Standort möchte Frank Hoffmann Immobilien insbesondere die Betreuung von Eigentümern, Kaufinteressenten, Investoren und Gewerbekunden im Kreis Pinneberg weiter ausbauen. Die Region zählt zu den dynamischsten Immobilienmärkten im Hamburger Umland und bietet sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger attraktive Perspektiven.

Die neue Filiale dient dabei als zentraler Anlaufpunkt für alle Fragen rund um Verkauf, Vermietung, Wertermittlung und Immobilieninvestitionen. Gemeinsam mit der VR Bank in Holstein entsteht so ein leistungsstarkes Netzwerk, das Kundinnen und Kunden ganzheitlich begleitet.

Standort Pinneberg

Frank Hoffmann Immobilien

Bahnhofstraße 37b

25421 Pinneberg

Telefon: 04101 / 82 111 70

Mit der Eröffnung der neuen Niederlassung setzt Frank Hoffmann Immobilien ein klares Zeichen für weiteres Wachstum, regionale Verbundenheit und die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden in Schleswig-Holstein und dem Hamburger Umland.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



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