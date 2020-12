Frank Mild ist neuer Direktor DACH, Osteuropa und CIS von Netskope

Unterstützung von Unternehmen bei der sicheren digitalen Transformation im Fokus

Frank Mild ist neuer Direktor für den deutschsprachigen Raum, Osteuropa und CIS des Cloud-Security-Spezialisten Netskope. In dieser Position trägt er die Gesamtverantwortung für die strategische Geschäftsentwicklung des Unternehmens in der Region und forciert das weitere Wachstum. Zu seinen Hauptaufgaben gehören dabei die Sensibilisierung von Unternehmen für Cloud-Sicherheit und insbesondere für Bedrohungen aus der Cloud, um sie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, sowie der weitere Ausbau des Cloud-Security-Ökosystems durch zertifizierte Netskope-Partner.

Frank Mild verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Cloud, RZ Infrastruktur und DevOps. So verantwortete er zuletzt als Cloud Native Sales Lead CEMEA bei VMware die Vertriebsaktivitäten in der Region mit Schwerpunkten auf DevOps Infrastrukturen in Multi-Cloud-Umgebungen, Kybernetes Eco-Systems und Multi-Cloud Container-Management-Lösungen. Davor war in leitenden Positionen u.a. bei dem Business-Streaming-Anbieter Confluent, dem Anbieter von Multi-Cloud ADC Spezialisten AVI Networks (heute VMware) und dem IT-Infrastruktur-Spezialisten Nutanix tätig. “In den letzten Monaten sahen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre digitale Transformation schneller als ursprünglich geplant voranzutreiben. Der digitale Wandel kann aber nur erfolgreich gestaltet werden, wenn die Sicherheit stets gewährleistet ist”, erklärt Frank Mild. “Gleichzeitig darf die Sicherheit jedoch nicht auf Kosten der Performance gehen. Nur wenn Security nicht als Bremser von Innovation und Nutzererlebnis betrachtet wird, wird sie auch von den Anwendern angenommen und umgesetzt. Aus diesem Grund hat Netskope mit seinem NewEdge-Netzwerk eine Infrastruktur geschaffen, die durch Peering mit Microsoft und Google eine schnelle Inline-Sicherheit und verlässliche Leistung mit einer Latenzzeit im niedrigen einstelligen Millisekundenbereich bietet.”

Mit Piet Schoutteten als Manager Channel & Alliances DACH & EE im Januar sowie zuletzt Thando Chasakara als Marketingverantwortliche für die Region baut Netskope sein Team im deutschsprachigen Raum sukzessive deutlich aus und unterstreicht damit die Bedeutung des Marktes für die Unternehmensstrategie. “Wir sind davon überzeugt, dass Security für die Cloud nur aus der Cloud kommen kann”, so Mild. “Die Cloud bietet Unternehmen enorme Chancen, öffnet aber gleichzeitig neue Angriffsvektoren für Cyberkriminelle. So zeigt der Cloud & Threat Report, dass knapp die Hälfte der Bedrohungen aus der Cloud stammen, da sie eine effektive Methode für Cyberkriminelle darstellt, unerkannt zu bleiben. Unternehmen müssen stärker für diese neuen Bedrohungen sensibilisiert werden, um sie entsprechend adressieren zu können. Mit unseren Lösungen geben wir ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand, sich effektiv und nachhaltig zu schützen.”

Die Netskope Security Cloud bietet umfassende Transparenz, Echtzeit-Daten und Bedrohungsschutz beim Zugriff auf Cloud-Dienste, Websites und private Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. Netskope versteht die Cloud und bietet datenzentrierte Sicherheit aus einem der größten und schnellsten Sicherheitsnetzwerke der Welt. Damit verfügen die Kunden über das richtige Gleichgewicht zwischen Schutz und Geschwindigkeit, das sie benötigen, um ihre Geschäftsabläufe zu beschleunigen und ihre digitale Transformation sicher voranzutreiben.

