Frank Stauss neu bei der Redneragentur CSA Celebrity Speakers

Wahlkampf-Berater Frank Stauss bei der Redneragentur CSA Celebrity Speakers

Die Redneragentur CSA Celebrity Speakers freut sich, den Wahlkampf-Berater, Werbeprofi und Autor Frank Stauss in ihr Speaker-Portfolio aufzunehmen. Frank Stauss ist gefragter Medienexperte für politische Kommunikation und Autor des SPIEGEL-Bestsellers “Höllenritt Wahlkampf”. Zahlreiche Medienauftritte und Experteninterviews unterstreichen seine Expertise.

In seinen Vorträgen spricht Frank Stauss über seine jahrelange Erfahrung als Wahlkämpfer – in über 30 Wahlkämpfen unterstützte er Parteien über die Landesgrenzen hinaus. Er gibt spannende Einblicke in die Abläufe von Wahlkämpfen und zeigt auf, wie Strategien zum Erfolg führen, welche Bedeutung politische Kommunikation im digitalen Zeitalter hat und warum Marketing und Wahlkämpfe mehr miteinander zu tun haben, als wir glauben.

Weitere Vortragsthemen sind nach Vereinbarung möglich, nähere Informationen zu einem Engagement mit dem vielseitigen CSA Redner Frank Stauss erhalten Sie unter https://celebrity-speakers.de/redner/frank-stauss/ oder telefonisch unter 0211 – 3860070 .

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in über 18 Büros über 50 Berater für Sie. CSA Celebrity Speakers verfügt über die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Kontakt

CSA Celebrity Speakers GmbH

Torsten Fuhrberg

Kaiserstraße 5

40479 Düsseldorf

02113860070

info@celebrity-speakers.de

http://www.celebrity-speakers.de