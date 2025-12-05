Frankfurt International School ist Top IB Schule 2025

Schule, die begeistert und exzellente Ergebnisse erzielt

Oberursel, 5. Dezember 2025

Die Frankfurt International School (FIS) wurde von ib-schools.com als Top IB Schule Deutschlands 2025 ausgezeichnet. Mit Standorten in Oberursel und Wiesbaden Naurod wurde FIS zusätzlich als eine der Top 10 IB Schulen in Europa und unter den Top 100 weltweit gewürdigt. 121 Absolventen erzielten herausragende durchschnittliche Ergebnisse.

Exzellenz im International Baccalaureate (IB)

Die Frankfurt International School (FIS) wurde von www.ib-schools.com zur führenden IB Schule in Deutschland gekürt. Der IB-Lehrplan, den die Schule anbietet, ist ein anspruchsvolles, international anerkanntes Bildungsprogramm, das Schüler auf die Herausforderungen der modernen Welt vorbereitet. Die Absolventen erreichten in den Prüfungen 36 Punkte im Durchschnitt und setzen ihre Ausbildung an renommierten Universitäten nicht nur in Deutschland, sondern weltweit fort. Diese Leistungen unterstreichen das Engagement der FIS für Exzellenz und ermöglichen es den Schülern aus über 60 Nationen, ihre akademischen und persönlichen Ziele zu verfolgen.

Die Anerkennung als eine der Top 100 IB Schulen weltweit zeigt die globale Relevanz der Frankfurt International School, die weit über die Region Rhein Main hinaus geht. Diese internationale Auszeichnung hebt die Qualität der Bildung an der FIS hervor und zeigt, dass die Schule nicht nur in Deutschland, sondern auch international führend ist. Die globale Anerkennung unterstützt die Vision der Schule, Schüler auf einer breiten internationalen Basis auszubilden und ihnen Zugang zu einem weltweiten Netzwerk an Bildungseinrichtungen und Karrieremöglichkeiten zu ermöglichen.

Zukunftsperspektiven der Absolventen

FIS-Absolventen haben vielversprechende Zukunftsperspektiven, da viele an einige der besten Universitäten nicht nur in Deutschland, sondern weltweit angenommen werden. Diese Universitäten erkennen die Stärke und Tiefe des IB-Lehrplans an, den die Schüler der FIS durchlaufen haben. Darüber hinaus bereitet die Schule ihre Schüler nicht nur akademisch, sondern auch auf zukünftige Herausforderungen in einer globalisierten Welt vor. Dies eröffnet FIS-Absolventen nicht nur vielfältige akademische, sondern auch berufliche und persönliche Möglichkeiten, die über das Studium hinausreichen.

Die Frankfurt International School ist eine der ältesten und renommiertesten internationalen Schulen in Deutschland. Sie bietet eine hochwertige, englischsprachige Ausbildung mit einem Fokus auf das International Baccalaureate an und ist bekannt für ihre starke, diverse Gemeinschaft und globale Perspektive. Ihr Ziel ist es, Schüler nicht nur akademisch herauszufordern, sondern sie auch darauf vorzubereiten, als verantwortungsbewusste Weltbürger zu agieren.

Die Frankfurt International School zählt seit über 60 Jahren zu den führenden IB (International Baccalaureate) Schulen der Welt. Mit Campussen in Oberursel und Wiesbaden, einem anspruchsvollen Curriculum, einem breit gefächerten Angebot in den darstellenden und bildenden Künsten sowie einem starken Sportprofil eröffnet die FIS ihren Schülerinnen und Schülern – und deren Familien – eine Welt grenzenloser Möglichkeiten in englischer Sprache.

Die FIS steht für höchste Bildungsqualität und eine konsequente Ausrichtung auf Exzellenz. „Wir sind stolz auf unseren Ruf und auf mehr als 60 Jahre Schulgeschichte, in denen wir uns als eine der weltweit renommiertesten IB-Schulen etabliert haben. Unsere hochqualifizierten Lehrkräfte bereiten unsere Schülerinnen und Schüler darauf vor, in einer sich rasant wandelnden Welt erfolgreich zu bestehen“, betont Dr. Paul Fochtman, Head of School.

Ob ein Saiteninstrument in der Grundschule erlernt wird, Viertklässler mithilfe von Virtual Reality neue Welten entdecken oder Oberstufenschüler eine Hauptrolle in einer Theaterproduktion übernehmen, die FIS bietet ein anspruchsvolles, lebendiges Bildungsprogramm, das die individuellen Stärken und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes fördert. „Viele unserer Absolventinnen und Absolventen studieren an führenden Universitäten weltweit. Sie besuchen Ivy-League-Hochschulen in den USA, renommierte Institutionen der Russell Group in Großbritannien sowie Spitzenuniversitäten in Asien. Auch deutsche Hochschulen sind für unsere Absolventen attraktive Ziele“, erläutert Dr. Fochtman.

Ein zentraler Bestandteil der FIS-Philosophie ist die enge Einbindung der Familien. Die Schule versteht sich als ein Ort der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung. „Durch unsere offene Kommunikation und die aktive Einbindung der Familien in den Schulalltag entsteht eine starke, vertrauensvolle Gemeinschaft“, erklärt Dr. Fochtman.

Zwischen den Schülerinnen und Schülern entstehen lebenslange Freundschaften, während sie ein tieferes Verständnis für sich selbst und die Welt entwickeln. „An der FIS erfahren sie, dass Vielfalt nicht nur eine unserer größten Stärken ist, sondern auch ein wesentlicher Wert unserer globalen Gesellschaft“, betont Dr. Fochtman. Verantwortung – persönlich wie global – wird durch anregende Diskussionen im Unterricht, vielfältige Möglichkeiten zur Übernahme von Führungsrollen und durch praktische Erfahrungen im Dienst an der Gemeinschaft gefördert. Denn nichts verbindet eine vielfältige Gruppe stärker als das gemeinsame Streben nach einem Ziel.

Auch die FIS-Alumni sind ein bedeutender Teil dieser erweiterten Gemeinschaft. „Ob sie ihre gesamte Schulzeit bei uns verbringen oder nur kurze Zeit: Wir sehen alle Ehemaligen als wertvolle Mitglieder der FIS-Familie. Unser aktives Alumni-Netzwerk mit über 4.000 Mitgliedern erstreckt sich über alle fünf Kontinente“, hebt Dr. Fochtman hervor.

Bildquelle: @ib-schools.com