Frankfurt Trophy präsentiert Preisträger 2026

Chees & Dairy Product, Ham & Sausage

Frankfurt International Trophy präsentiert Ergebnisse 2026 –

Erfolgreiche Entwicklung: Frankfurt Trophy mit weiterem Wachstum

Beste Wurstware des Wettbewerbs kommt aus Spanien

Bester Käse des Wettbewerbs kommt aus Österreich

Bestes Milchprodukt des Wettbewerbs kommt aus Deutschland

Mainz, 17. Dezember 2025. Am 12. Dezember 2025 öffnete die Frankfurt International Trophy ihre Türen für die zweite Ausgabe für Schinken und Wurstwaren, sowie die vierte Ausgabe für Käse und Milchprodukte. Rund 135 Verkoster und Verkosterinnen aus aller Welt nahmen an dem Ereignis teil.

Mike Joseph, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main und Schirmherr der Veranstaltung begründet, warum Frankfurt die optimale Bühne für einen der wichtigsten Wettbewerbe der Branche in Europa ist: „Frankfurt am Main ist nicht nur eine wirtschaftsstarke, europäische Metropole mitten in. Als wichtiges Finanz- und Wirtschaftszentrum im Herzen von Deutschland und Europa, ist Frankfurt ein perfekter Austragungsort“.

Die Ehrenpräsidentschaft in diesem Jahr übernahmen Burkhard Endemann, Verlagsleiter B&L Medien und Mitglied „Guilde internationale des Fromagers“, für Käse und Milchprodukte, sowie Reiner Reutzel, Buchautor, Fleischermeister, Cortador, Diplom & Meister-Fleischsommelier, für Schinken und Wurstwaren.

Unter den Verkostern und Verkosterinnen befanden sich zahlreiche Expertenprofile wie des Käsesommeliers oder Metzgermeister, aber auch erfahrene Amateure gehören zu den Jurys. Sie stehen stellvertretend für den Verbraucher. Dadurch können die Geschmäcke der Konsumenten bei der Auswahl der prämierten Produkte angemessen berücksichtigt werden was den Wettbewerb so einzigartig macht.

Die gleichzeitig stattfindenden Verkostungen für Käse und Milchprodukte, sowie Schinken und Wurstwaren begrüßten zusammen knapp 760 Proben aus 14 Ländern.

Insgesamt wurden 181 Käse und Milchprodukte, sowie 45 Schinken und Wurstwaren mit den begehrten Medaillen ausgezeichnet, davon 88 Proben mit den Medaillen Großes Gold (ab 92 von 100 möglichen Punkten).

Zusätzlich zu der Vergabe der Medaillen werden die jeweils besten Einreichungen für Käse und Milchprodukte, sowie Schinken und Wurstwaren pro Land gekürt. In diesem Jahr geht der Titel als bester Käse im Vergleich zu allen Ländern nach Spanien.

Beste Wurstware des Wettbewerbs kommt aus Spanien:

Jamon de Bellota 100% Iberico

Produzent: Lisardo Castro Martin sl

Bester Käse des Wettbewerbs kommt aus Österreich:

Bergkäse 24 Monate

Produzent: Petersberg Alm

Bestes Milchprodukt des Wettbewerbs kommt aus Deutschland:

Baldauf Heumilch Tradition Bio-Topfen Vanille

Produzent: Baldauf Käse

Mit 73 Auszeichnungen führt Spanien das Ranking bei den Käse und Milchprodukten an, gefolgt von Frankreich mit 30 Medaillen. Auf dem dritten Rang liegt die Schweiz mit 26 Auszeichnungen. Die übrigen Medaillen teilen sich auf Deutschland, Österreich, Italien, Irland, Griechenland, Kroatien, Belgien und die Niederlande auf.

Die Liste der besten Käse und Milchprodukte, nach Ländern/Region geordnet, ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar https://www.frankfurt-trophy.com/results-dairy-2026

Das Ranking der Schinken und Wurstwaren führt ebenfalls Spanien mit 14 Auszeichnungen knapp vor Frankreich mit 13 Medaillen an. Die weiteren Medaillen verteilen sich auf Deutschland, Österreich, Belgien und die Schweiz.

Die Ergebnisse der Verkostung für Schinken und Wurstwaren können Sie hier einsehen: https://www.frankfurt-trophy.com/results-charcuterie-2026

Über die Frankfurt International Trophy

Die Frankfurt International Trophy ist ein Wettbewerb für Weine, Biere, Spirituosen, Käse, Milchprodukte, Schinken und Wurstwaren, die aufgrund ihrer hohen Qualität einen Preis erzielen können. Sie ist ein bedeutender internationale Wettbewerb in Deutschland, der internationale Fachexperten und erfahrene Amateure in einer Jury vereint. Der Wettbewerb richtet sich an alle Weine, Biere, Spirituosen, Käse, Milchprodukte, Schinken und Wurstwaren der Welt. Veranstalter ist die Armonia Deutschland GmbH in Mainz.

Die Frankfurt International Trophy ist ISO 9001 zertifiziert und darf maximal ein Drittel der Anstellungen auszeichnen, um Erzeuger und Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren. Der Weinwettbewerb ist vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt, das die Verwendung von Medaillen für die Vermarktung der Weine erlaubt.

Jedes Jahr wir die Ehrenpräsidentschaft von prominenten Persönlichkeiten aus der Spitzengastronomie übernommen.

Firmenkontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010



https://www.frankfurt-trophy.com/

Pressekontakt

Frankfurt International Trophy

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010



https://www.frankfurt-trophy.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.