Frankfurt wird zur Fashion-Metropole – mit Vicente Berlin und SKY of GLAM in der Galeria Kaufhof

Er ist einer der prägendsten Köpfe der deutschen Modewelt: Seit den 1990er-Jahren gilt Vicente Berlin als Pionier der Berliner Szene. Mit Auszeichnungen wie „Bester Jungdesigner Berlins“, gefeierten IGEDO-Eröffnungsshows und Auftritten auf internationalen Fashion Weeks in Berlin, Mailand und Paris wurde er schnell zu einem Fixstern der Branche. Nach einer bewussten kreativen Auszeit meldete er sich 2024 mit der gesellschaftskritischen Kollektion „MODE IST TOT“ zurück – ein starkes Plädoyer für Circular Fashion und soziale Verantwortung.

Nun bringt Vicente Berlin sein gefeiertes Eventformat SKY of GLAM zum ersten Mal nach Frankfurt am Main: Vom 12. bis 14. Juni 2025 verwandelt sich die 6. Etage der Galeria Kaufhof Frankfurt – die sogenannte Airetage – in einen pulsierenden Raum für Mode, Empowerment und kreative Begegnung.

Workshops, Castings und Perspektivenwechsel

Das zweitägige Programm bietet weit mehr als klassische Modenschauen. Im Mittelpunkt stehen interaktive Workshops, die Vicente Berlin persönlich leitet. Seine Arbeit als Modelcoach ist längst zu einem zentralen Bestandteil seines Schaffens geworden: Er begleitet Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung – ob für den Laufsteg oder das Leben. Themen wie Selbstbewusstsein, Kommunikation, Portfolioaufbau und sogar der Einsatz von KI im Modebusiness zeigen, wie breit und zukunftsorientiert das Event aufgestellt ist.

Ein besonderes Highlight ist das exklusive Casting für Workshop-Teilnehmende, bei dem Talente die Chance haben, vom internationalen Netzwerk Verite entdeckt zu werden.

Runway mit Haltung und Vielfalt

In den beiden Fashion Shows – GLAM Walk und Galeria Frame – steht Vielfalt im Mittelpunkt: Präsentiert werden nicht nur klassische Models, sondern auch Plus Size- und Best Ager-Models, die das Bild der Modewelt bewusst erweitern.

Durch das Programm führt Melanie Scheiter, musikalisch begleitet von einer Live-Performance der Künstlerin Mobic. Ein kuratierter Pop-up-Marktplatz mit Labels wie YOBI Design, Jac Soraya und Mobic lädt parallel zum Entdecken, Austauschen und Netzwerken ein.

Special Preview: WINTERZAUBER – Ein Traum aus 1001 Nacht

Bereits am 12. Juni 2025, einen Tag vor dem offiziellen Eventstart, findet das Casting für die neue Familienshow WINTERZAUBER statt – eine fantasievolle Inszenierung aus Tanz, Akrobatik, Musik und Mode, die ab dem 31. August 2025 in Frankfurt Premiere feiert. Die Choreografie übernimmt Marly Prettyman, ehemals Coach bei König der Löwen, die künstlerische Leitung liegt bei Vicente Berlin. Die Show läuft bis 20. Dezember 2025.

VICENTE BERLIN – Rückkehr eines Visionärs: Zwischen Mode, Haltung und Menschlichkeit

Vicente Berlin ist nicht nur Designer, sondern auch Visionär, Mentor und kultureller Impulsgeber. Seine Arbeit vereint Stil und Sinn, Ästhetik und Haltung.

„Mir geht es nicht nur um Mode, sondern um die Botschaft, die sie transportiert“, so Vicente Berlin.

Und wenn man ihn fragt, was er beruflich macht, sagt er schlicht:

„Ich erfülle Träume.“

Mit einem Namen wie VICENTE Berlin verbindet sich weit mehr als ein Label – es verbindet sich ein Lebenswerk. Eine Vision. Eine Haltung. Eine Erzählung, die wie kaum eine andere für die Geschichte, den Wandel und die Zukunft der Mode in Deutschland steht. VICENTE ist nicht nur Modedesigner, sondern auch Künstler, Mentor, Eventgestalter und international gefragter Modelcoach. Seit über drei Jahrzehnten prägt er mit kreativer Leidenschaft, emotionaler Tiefe und einem untrüglichen Gespür für den Zeitgeist die nationale und internationale Modeszene – und das auf eine Weise, die weit über Schnitte, Farben oder Kollektionen hinausreicht.

Sein Weg begann im Berlin der frühen 1990er-Jahre, einer Zeit der Neuorientierung, des kreativen Aufbruchs und der urbanen Sehnsucht nach Ausdruck. Während die Stadt sich im Umbruch befand, eröffnete ein junger VICENTE in Berlin-Mitte sein erstes Atelier – mutig, klar, kompromisslos. Seine Entwürfe atmeten diese Zeit: individuell, elegant, kantig und voller Haltung. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Jahre später wurde er bereits mit dem Titel „Bester Jungdesigner Berlins“ ausgezeichnet – eine Würdigung, die ihn auf die bedeutendsten Modemessen Europas brachte. Bei der IGEDO in Düsseldorf – einem der wichtigsten Fashion-Hotspots jener Zeit – wurde ihm die Ehre zuteil, die Eröffnungsshow zu gestalten. Spätestens da wurde klar: VICENTE war nicht gekommen, um Trends zu bedienen – er war gekommen, um Spuren zu hinterlassen.

Doch wer VICENTE kennt, weiß: Stillstand war nie Teil seines Vokabulars. Nach Jahren intensiver Arbeit, internationaler Anerkennung und stetigem kreativen Output zog er sich bewusst zurück. Nicht, um sich zu verlieren – sondern um sich neu zu finden. In dieser Zeit widmete er sich der Kunst, dem Schreiben, vor allem aber sozialen und humanitären Projekten. Besonders prägend war sein Engagement für „Bread 4 Africa“ – eine Initiative, die Bildung, Selbstermächtigung und Perspektiven in afrikanischen Regionen fördert. Für VICENTE war das keine Unterbrechung seiner Karriere, sondern deren logische Weiterentwicklung: Mode als Mittel zur Veränderung, Kreativität als Werkzeug für gesellschaftliches Bewusstsein.

Sein fulminantes Comeback im Rahmen der Berlin Fashion Week 2024 war daher weit mehr als ein Rückblick – es war ein Aufbruch. Mit seiner provokanten Kollektion „MODE IST TOT“ setzte er ein bewusst radikales Statement gegen die Schnelllebigkeit der Fashionindustrie, gegen Ressourcenverschwendung, gegen Oberflächlichkeit. Stattdessen sprach er über Verantwortung, über Nachhaltigkeit, über Mode als Spiegel unserer Haltung. Und wieder wurde klar: Wenn VICENTE entwirft, dann spricht er. Und wenn er spricht, dann bewegt er. „Mir ging es nicht primär um Mode, sondern um die Botschaft, die ich damit senden wollte“, sagte er – und sprach damit vielen aus der Seele.

Heute sieht sich VICENTE nicht mehr nur als Designer. Er ist Mentor, Coach, Impulsgeber – jemand, der andere auf ihrem Weg begleitet. Seine Coachings für Models und Kreative sind intensive Erfahrungsräume für Selbstvertrauen, Körpergefühl und persönliche Entwicklung. Seine Teilnehmer:innen lernen nicht nur, wie man läuft, sondern vor allem, wie man steht – zu sich selbst, zu seiner Geschichte, zu seinem Ausdruck. VICENTE spricht nicht von Perfektion, sondern von Echtheit. Sein Anspruch ist es, Träume zu erkennen, zu entfachen und in Bewegung zu bringen. „Ich erfülle Träume“, sagt er – nicht als Slogan, sondern als tief empfundene Berufung.

Gleichzeitig bleibt er als Veranstalter einer der versiertesten Köpfe der Branche. Ob exklusive Pop-up-Galerien, Runway-Inszenierungen oder multidisziplinäre Events: VICENTE konzipiert mit dem Herzen eines Künstlers und dem Blick eines Strategen. Er versteht nicht nur Stoffe, sondern Stimmungen – nicht nur Licht, sondern Wirkung – nicht nur Mode, sondern Menschen. Deshalb sind seine Events keine Bühnen für Eitelkeiten, sondern Räume für Begegnung, Vielfalt und Inspiration. Was er organisiert, wirkt nach. Und was er kuratiert, hat Tiefe.

Das gilt auch für sein aktuelles Großprojekt: „SKY of GLAM 2025 – VICENTE Berlin meets GALERIA FFM“. Am 13. und 14. Juni 2025 feiert VICENTE seine Premiere in Frankfurt am Main – und macht aus der sechsten Etage der Galeria ein Gesamtkunstwerk aus Fashion, Empowerment und Community. Zwei Tage lang wird SKY of GLAM zur Plattform für Mode, Performance, Coaching und Austausch – ein Ort, an dem Talente sichtbar werden, an dem Diversität gefeiert und an dem Mode wieder als Kultur verstanden wird. VICENTE selbst wird vor Ort Workshops leiten, Nachwuchs fördern und neue Perspektiven eröffnen. Mit im Programm: Plus Size Models, Best Ager, Musik, Performance, Pop-up Stores, Castings und erstmals die Preview zur Familienshow „WINTERZAUBER – Traum aus 1001 Nacht“, choreografiert von Marly Prettyman und kuratiert von VICENTE Berlin.

VICENTE ist längst mehr als ein Modemacher. Er ist ein Brückenbauer zwischen Generationen, zwischen Kulturen, zwischen Innenwelt und Außenwirkung. Er lebt, was viele nur fordern: Haltung. Mit Offenheit, Tiefe, Verbindlichkeit – und einer Stimme, die nicht schreit, aber gehört wird. Wer ihm begegnet, begegnet einer klaren Vision: Mode ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Und dieser Weg ist bei VICENTE immer ein Weg zum Menschen.

Eventinfos im Überblick

13.-14. Juni 2025

Galeria Kaufhof Frankfurt am Main, 6. Etage (Airetage)

Tickets & Anmeldung: eventix.shop/xr4ggwvq Teilnahme an Workshops ist kostenpflichtig, Spenden willkommen

Preview & Casting WINTERZAUBER: 12. Juni 2025 | 16:00-20:00 Uhr

Presse-Akkreditierung: jane.uhlig@janeuhlig.de / Mobil per WhatsApp: 0151-11623025

