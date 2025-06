Fraunhofer IGD eröffnet Augmented Reality Fernglas mit Blick ins Digital Ocean Lab

Einblick in die meerestechnische Forschung

Mit einer feierlichen Veranstaltung hat das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD heute auf der Steilküste von Nienhagen ein neuartiges Augmented Reality Fernglas der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Besucherinnen und Besucher erhielten dabei nicht nur einen beeindruckenden Blick über die Ostsee, sondern tauchten zugleich virtuell in die Tiefen einer der spannendsten Forschungsinfrastrukturen Europas ein: das Digital Ocean Lab.

Das neue Fernglas verbindet die reale Umgebung mit digitalen Informationen zur Unterwasserwelt. Es zeigt, was sich unterhalb der Wasseroberfläche verbirgt – und erklärt, welche Technologien dort heute schon für die nachhaltige Nutzung der Meere im Einsatz sind. Ergänzt wurde das heutige Erlebnis durch Virtual-Reality-Demonstrationen und ein interaktives Live-Dashboard, das aktuelle Sensordaten aus dem Digital Ocean Lab visualisiert.

„Das Augmented Reality Fernglas verbindet Wissenschaft, Technologie und ein beeindruckendes Naturerlebnis. Es macht meerestechnische Forschung für alle zugänglich – interaktiv, informativ und emotional. Wir wollen zeigen, wie Forschung erlebbar wird und zum Staunen einlädt“, sagte Prof. Dr. Uwe Freiherr von Lukas, Standortleiter des Fraunhofer IGD in Rostock und Leiter des Forschungsbereichs Maritime Wirtschaft, bei der Eröffnung.

Einblick in das Digital Ocean Lab

Das Digital Ocean Lab, betrieben vom Fraunhofer IGD in Rostock, ist ein europaweit einzigartiges Testfeld für Unterwassertechnologien. Es befindet sich direkt vor der Küste Nienhagens rund um ein künstliches Riff. Aufgebaut wie ein „Freiluftlabor unter Wasser“, bietet es realitätsnahe Bedingungen für Tests von Sensorik, Robotik, Unterwasserfahrzeugen und maritimen Kommunikationssystemen.

– Das Digital Ocean Lab ermöglicht u.a.:

– Unterwassererkundung durch autonome Fahrzeuge,

– Umweltüberwachung mit Sensoren zur Analyse von Wasserqualität und -Parametern,

– sowie maritime Sicherheit durch Radar-, Sonar- und Ortungssysteme.

Mit seiner Kombination aus forschungsnaher Infrastruktur, industrieller Anschlussfähigkeit und öffentlicher Zugänglichkeit ist das Digital Ocean Lab ein Leuchtturmprojekt für die Digitalisierung in der Meeresforschung.“Forschung sichtbar zu machen – das ist unser Ziel. Mit dem neuen Fernglas zeigen wir, wie technologische Spitzenforschung direkt an der Küste erfahrbar wird“, betonte Sascha Krohmann, Leiter des Digital Ocean Labs.

Ein Ort für alle Generationen

Die neue Installation lädt Spaziergängerinnen und Spaziergänger ebenso wie Schulklassen, Touristinnen und Touristen oder wissenschaftlich Interessierte dazu ein, sich mit der Meeresforschung der Zukunft auseinanderzusetzen. Die zugrundeliegende Technik stammt aus der angewandten Forschung am Fraunhofer IGD – und demonstriert anschaulich, wie Forschung und Digitalisierung gesellschaftlich vermittelt werden können.

„Die Einweihung des neuen Augmented Reality Fernglases bietet einen echten Mehrwert für unsere Einwohnerinnen und Einwohner sowie unsere Gäste. Es ist eine großartige Gelegenheit, unsere Region als innovativen Standort für Meeresforschung und Technologie zu präsentieren. Besucherinnen und Besucher können spannende Einblicke in die Unterwasserwelt gewinnen und gleichzeitig unsere schöne Ostseeküste auf eine neue, interaktive Weise erleben“, so Bürgermeister Peter Zemelka der Gemeinde Ostseebad Nienhagen.

Das AR-Fernglas befindet sich an der Steilküste im Ostseebad Nienhagen, auf Höhe der Strandpromenade 18211. Der Zugang ist kostenlos, die Inhalte sind barrierefrei und interaktiv gestaltet.

Weiterführende Informationen: https://www.igd.fraunhofer.de/en/industries/maritime-economy/digital-ocean-lab.html

