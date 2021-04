FREE NOW und TIER erweitern Kooperation in Deutschland

Mikromobilitäts-Angebot in sechs weiteren Städten

Hamburg, 07.04.2021 – Nach dem erfolgreichen Start in Berlin und Hamburg Ende März erweitern FREE NOW, Europas größter Mobilitätsanbieter, und der führende Mikromobilitäts-Anbieter TIER ihre kürzlich verkündete Partnerschaft nun auch in Köln, München, Frankfurt, Stuttgart, Essen und Düsseldorf. Damit können Kunden ab sofort in acht Städten die TIER E-Scooter-Flotte über die FREE NOW App buchen. Die TIER E-Mopeds, die in Berlin, Hamburg, Köln und München verfügbar sind, werden zudem ab Mitte April in die FREE NOW App integriert. FREE NOW erweitert damit sein Multiservice-Mobilitätsangebot um einen weiteren starken Partner und verfolgt konsequent seine Net-Zero-Strategie weiter. Beide Angebote können wie gewohnt über die FREE NOW App genutzt werden, ein neuer Account ist nicht nötig.

Move-to-Net-Zero-Programm von FREE NOW: Partnerschaft mit TIER als weiterer Baustein auf dem Weg zur Emissionsfreiheit

Mit der Integration von TIER erweitert FREE NOW nicht nur das Angebot für seine Kunden, sondern baut auch sein Move-to-Net-Zero-Programm aus. “Wir wollen bis 2030 zu 100 Prozent emissionsfreie Fahrten über die FREE NOW App anbieten und damit einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Besonders freuen wir uns, dass wir nun auch in neuen Märkten wie Düsseldorf, Essen und Frankfurt gemeinsam mit TIER diesen Weg gehen können und erstmals mit Mikromobilitäts-Angeboten in diesen für uns wichtigen Städten präsent sind. Dies bedeutet für unsere Kunden letztlich mehr Komfort und eine alternative sowie nachhaltige Mobilitätslösung für die letzte Meile”, sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.

Auch Jan Halberstadt, Deutschland-Chef von TIER freut sich über den Start in sechs weiteren deutschen Metropolen: “Dank unserer Partnerschaft mit FREE NOW erleichtern wir den Zugang zu multimodalen Mobilitätslösungen und den Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen zum eigenen Auto. So gelingt es uns, dass neue Mobilitätsformen zum alltäglichen und selbstverständlichen Bestandteil im Mobilitätsmix der Menschen werden und damit die Mobilität zum Guten zu verändern.”

Vier Millionen Mikromobilitäts-Fahrten bis Ende 2021

Die Partnerschaft mit TIER ist für FREE NOW ein wesentlicher Schritt, um das Mikromobilitäts-Angebot in Köln, München, Frankfurt, Stuttgart, Essen und Düsseldorf flächendeckend zu erweitern. Ab sofort können in insgesamt acht deutschen Großstädten tausende TIER-Scooter über die FREE NOW App gebucht werden. Mitte April folgen in den vier größten deutschen Städten die E-Mopeds von TIER. Das gemeinsame Angebot soll noch in diesem Jahr auf weitere europäische Städte ausgeweitet werden. Darüber hinaus wird FREE NOW sein Plattform-Angebot auch mit anderen Partnern und Services Stück für Stück ausbauen. Das Ziel: vier Millionen gebuchte Mikromobilitäts-Fahrten bis Ende 2021 über die FREE NOW App.

Weitere Informationen zur Kooperation zwischen TIER und FREE NOW unter: www.free-now.com

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von BMW und Daimler. Neben Ride-Hailing bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility wie E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds und auch Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte) und Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt). Zusammen werden die Verticals derzeit von 50 Millionen Nutzern in 16 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist FREE NOW der größte Multiservice-Mobilitätsanbieter in Europa und die am schnellsten wachsende Ride-Hailing-Plattform in Lateinamerika. FREE NOW arbeitet mit verschiedenen Drittanbietern zusammen, um seinen Kunden eine noch größere Auswahl an Optionen zu bieten, um von A nach B zu kommen. Insgesamt beschäftigt FREE NOW rund 2.000 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO von FREE NOW ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

Firmenkontakt

FREE NOW

Falk Sluga

Große Elbstraße 145a

22767 Hamburg

04031766321

free-now@adpublica.com

https://free-now.com/de/

Pressekontakt

ad publica Public Relations GmbH

Sonia Garcia

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

04031766321

free-now@adpublica.com

http://www.adpublica.com

Bildquelle: @FREE NOW