Freiheit – die Kraft den eigenen Entscheidungen zu vertrauen

Carmen Abraham weiß, dass Unzufriedenheit durch die Beschränkung persönlicher Handlungsfreiheit exponentiell wächst und wie wichtig Vertrauen in die eigenen Entscheidungen jetzt ist

Freiheit habe in den letzten Wochen für viel Diskussionsstoff in der Politik, Philosophie, Talkshow-Runden, Medien und sogar in individuellen Webinaren gesorgt. “Der Musiker Igor Levit hat neulich in einer aspekte-Sendung eine persönliche und ganz andere Perspektive ergänzt. Er stellte die Frage in den Raum wo die Freiheiten größer seien – im Free-Jazz oder bei einer Sonate von Ludwig van Beethoven”, erzählt Ratgeberin und Sparringspartnerin Carmen Abraham, die Executives und Leistungsträgern zu mehr Klarheit, Wirksamkeit und Stärke verhilft. Obwohl die Antwort scheinbar auf der Hand läge, so überrasche Igor Levit mit seiner Aussage, sich bei einer Beethoven-Sonate freier zu fühlen als im Free-Jazz. “Das ist meine Sprache”, so der bekannte Musiker. Sogleich spielte er eine “freie” Variationen einer berühmten Komposition, um es auch für Nicht-Musiker verständlich zu machen.

Carmen Abraham betont, dass es im Business ebenfalls wichtig sei, wieder zu seiner “eigenen Sprache” zu finden: “Die Verantwortlichen in den Entscheideretagen, die mittelständischen Unternehmer oder die Führungskräfte, die ihre Umsatzzahlen vor Augen haben, diejenigen, die dieser Tage von einem Budgetmeeting zum anderen eilen, finden in vielen Fällen ihre eigene Stimme wieder, auch wenn der Ton sorgenvoll ist! Solidarität und Verantwortung heißen für sie inzwischen, den Weg zurück zur Normalität zu ebnen.” In manchen Unternehmen werde bereits mit Hochdruck an Rückkehrszenarien für die nächsten Wochen gearbeitet.

Jeder habe nun die Freiheit selbst zu entscheiden, welchen Weg er beschreiten möchte und wie hoffungsvoll man die nächsten Schritte gehen wolle. “Eine kraftvolle Haltung gibt Ihrem nächsten Umfeld und auch Ihren Mitarbeitern nach dem Lock-Down Orientierung”, erläutert Abraham hierzu. Eine weitere Freiheit, die jeder Mensch habe, sei die vergangene Zeit als Entmachtung zu verstehen oder mutig nach vorne zu blicken. Wer zuversichtlich in eine neue Zukunft geht, der ziehe mit seiner Energie sein Umfeld mit. “Sie haben die Freiheit, Verlorenes zu bedauern und auf dessen Wiederkehr zu warten, oder aber auf die eigene Angst zu schauen, daraus zu lernen und sich Neuem zu stellen”, gibt Carmen Abraham eine weitere Art der Freiheit zu bedenken. Wer sich mit Klarheit in der Selbsterkenntnis und Akzeptanz, der sich verändernden Zukunft stelle, sei ein Vorbild für sein Umfeld.

“Welche Sprache auch immer Sie sprechen, finden Sie zurück zu ihr und damit zum Vertrauen in Ihre eigenen Entscheidungen. So sind Sie auch in diesen Zeiten kraftvoll und wirksam”, resümiert Carmen Abraham abschließend.

Die agile Welt, die digitale Welt, die Welt, die durch schnellen und dynamischen Wandel unübersichtlich geworden ist, stellt ganz neue Anforderungen an Leadership. Carmen Abraham ist Sparringspartnerin und Ratgeberin, wenn Executives und Leistungsträgern in Zeiten von "VUCA" Komplexität die Sicht vernebelt, der Wirkungsgrad ihrer Rolle plötzlich eingeschränkt scheint und sie sich eher als Getriebener fühlen denn als Gestalter.

Mithilfe von Carmen Abraham finden Leistungsträger Klarheit, erhöhen ihren Wirkungsgrad und erleben ihre ganze Stärke.

