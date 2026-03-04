Washington, D.C. – Die Konferenz „Freiheit hat einen Namen, und er lautet Ukraine“ fand am 5. Februar 2026 im US-Kapitolkomplex (Rayburn House Office Building) in Washington, D.C., statt. Die Veranstaltung wurde unter der Leitung von Pastor Mark Burns, dem geistlichen Berater von Präsident Donald Trump, und seiner globalen Initiative „Spiritual Diplomats“ auf der Plattform der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA organisiert.

Das parteiübergreifende Treffen brachte Beamte des US-Außenministeriums, Mitglieder des ukrainischen Parlaments, Militärführer, geistliche Führer und humanitäre Helfer zusammen – alle vereint in ihrer unerschütterlichen Unterstützung für die Souveränität und Freiheit der Ukraine sowie für die sichere Rückkehr der von Russland entführten ukrainischen Kinder.

Während der gesamten Konferenz thematisierten die Redner die anhaltende humanitäre Katastrophe infolge der russischen Aggression: die systematische Zerstörung ziviler Infrastruktur, die Entführung und Zwangsumerziehung ukrainischer Kinder, die Verfolgung religiöser Gemeinschaften und den unermüdlichen Widerstand des ukrainischen Volkes. Die Teilnehmer betonten, dass der Kampf der Ukraine nicht bloß ein territorialer Konflikt sei – es sei ein Kampf um die Idee der Freiheit und die Zukunft der internationalen Ordnung.

Die Redner forderten einstimmig fortgesetzte militärische und humanitäre Hilfe, echte Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen und die Wiedervereinigung entführter Kinder mit ihren Familien. Die Konferenz hob zudem die entscheidende Rolle spiritueller Diplomatie hervor – einer vom Glauben geprägten Führung, die politische Gräben überwindet und direkt das menschliche Gewissen anspricht.

Pastor Mark Burns, geistlicher Berater von Präsident Donald Trump und Vorsitzender der „Spirituellen Diplomaten“, eröffnete die Konferenz mit einem leidenschaftlichen Appell zum Handeln. Er sprach über die dringende Notwendigkeit eines gerechten Friedensabkommens mit echten Sicherheitsgarantien, die Bedeutung parteiübergreifender Einigkeit bei der Unterstützung der Ukraine und die moralische Pflicht, sich gegen Tyrannei zu stellen. Pastor Burns betonte: „Wir werden erst dann feiern, wenn ein echtes, dauerhaftes Friedensabkommen mit echten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der souveränen Nation Ukraine vorliegt. Die Unterstützung der Ukraine ist „Amerika First‘ – denn wenn wir Russland jetzt nicht stoppen, droht uns später ein größerer Krieg.“

Rabbi Moshe Reuven Azman, Oberrabbiner von Kiew und der Ukraine, sprach über seinen Verbleib in der Ukraine seit Kriegsbeginn, das Leid der Zivilbevölkerung unter dem ständigen Beschuss und die historischen Parallelen zwischen Russlands aktuellem Vorgehen und der Verfolgung jüdischer Kinder unter dem zaristischen Regime. Rabbi Azman erklärte: „Das ukrainische Volk will nicht in die Sklaverei zurückkehren. Es will Freiheit, und Freiheit hat einen Namen – er lautet Ukraine.“

Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Iulija Latsyk hielt eine zutiefst persönliche und bewegende Rede über ihr Leben unter russischer Besatzung. Sie sprach über die Folterkammern, die erzwungene Russifizierung ukrainischer Kinder, die Zerstörung ziviler Infrastruktur und die Vertreibung ihrer Familie aus ihrer geliebten Heimatstadt Wassiljewka. Frau Latsyk erklärte: „Freiheit bedeutet für mich die Rückkehr nach Hause. Die Ukraine kämpft für die demokratischen Werte, die hier in Amerika und in Europa gepflegt werden – für Freiheit, für Wahrheit, für das Leben.“

Christopher Anderson, Kulturattache im US-Außenministerium, berichtete über seine Eindrücke von seinem kürzlichen Besuch in der Ukraine gemeinsam mit Staatssekretär Riley Barnes. Er sprach über die systematische Entführung und Deportation ukrainischer Kinder, die erschütternden Zeugnisse derjenigen, die der russischen Besatzung entkommen konnten, und das Engagement der US-Regierung für die Heimkehr dieser Kinder. Anderson erklärte: „Wir setzen uns unerschütterlich dafür ein, die sichere Rückkehr ukrainischer Kinder zu ihren Familien zu gewährleisten.“

Marina Ovtsynova, Präsidentin der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA und Absolventin der Harvard Kennedy School of Government und der Harvard Law School, hielt eine eindringliche Rede über das Wesen des ukrainischen Widerstands – den Schutzinstinkt. Sie sprach über die verheerenden menschlichen Kosten, die die ukrainische Nation für die Eindämmung der russischen Aggression zahlt, über die Bedrohung durch russische Desinformationskampagnen und die dokumentierte Verfolgung von ALLATRA durch den Kreml aufgrund ihrer Unterstützung der Ukraine. Frau Ovtsynova erklärte: „Millionen Ukrainer schützen nicht nur die Ukraine – sie schützen die Freiheit selbst. Wenn die Ukraine standhaft bleibt, bleibt der Grundsatz bestehen, dass ein Mensch mehr zählt als die imperialen Ambitionen eines Tyrannen.“

Kapitän Gary (Yuri) Tabach, US Navy (a.D.), schilderte seinen persönlichen Werdegang: von seiner Flucht aus der Sowjetunion als Teenager über 26 Jahre Dienst in der US Navy bis hin zu seinen 12 Jahren im Einsatz für die Ukraine. Er sprach über das Wesen wahrer Führung in Krisenzeiten und die moralische Pflicht, das Böse zu bekämpfen. Kapitän Tabach erklärte: „Alles, was das Böse zum Sieg braucht, ist, dass die Guten nichts tun. Wir stehen geschlossen hinter unseren Führungspersönlichkeiten – hinter Präsident Trump, hinter Rabbi Azman und hinter Pastor Burns.“

Vitaliy Orlov, Mitbegründer der Ukrainischen Woche in Washington, D.C. und Koordinator der Gebetsbewegung „Fürbitter für die Ukraine“, sprach über die geistliche Dimension des ukrainischen Kampfes, die Zerstörung von über 700 Kirchen durch russische Streitkräfte und die Ermordung von fast 70 ukrainischen Priestern und Pastoren. Er erklärte: „Die Ukraine ist heute eine Frontlinie der christlichen Zivilisation… Wenn sich alle Pastoren weltweit im Sinne der ‚Spirituellen Diplomatie‘ vereinen würden, gäbe es keine Kriege mehr. Menschen und Kinder würden nicht sterben, und die Wahrheit würde sich durchsetzen.“

Mykola Kuleba, CEO und Mitbegründer von Save Ukraine, präsentierte ein Video, das die systematische Entführung ukrainischer Kinder dokumentiert und berichtete über die gefährlichen Rettungsmissionen seiner Organisation. Er sprach über die mehr als 20.000 Kinder, die von Russland verschleppt, ihrer Identität beraubt und in Umerziehungslager gezwungen wurden, um ihr ukrainisches Erbe auszulöschen. Herr Kuleba berichtete: „Wir haben 1.141 Kinder aus Russland und den besetzten Gebieten gerettet. Mindestens 20.000 Kinder wurden entführt und ihrer Namen, ihrer Sprache, ihres Glaubens und ihrer Familien beraubt.“

Pavlo Frolov, Mitglied des ukrainischen Parlaments und Vorsitzender der Kommission für die Rechte Binnenvertriebener, sprach über das beispiellose Ausmaß der durch den Krieg verursachten Vertreibung: 4,5 Millionen Binnenvertriebene, 6,9 Millionen Flüchtlinge im Ausland und Wiederaufbaukosten von über 524 Milliarden US-Dollar. Er betonte die moralische Bedeutung spiritueller Diplomatie bei der Bewältigung solcher Krisen. Frolov erklärte: „Frieden bedeutet mehr als einen Waffenstillstand. Er bedeutet die Wiederherstellung von Leben, Gemeinschaften und der Menschenwürde. Doch Wiederaufbau ist ohne Sicherheit unmöglich. Solange der Aggressor die Möglichkeit zu einem erneuten Angriff behält, wird der Wiederaufbau zu einer endlosen Reparatur unter ständiger Bedrohung.“

Die Teilnehmer der Konferenz „Freiheit hat einen Namen, und er lautet Ukraine“ bekräftigten ihre Solidarität mit der Ukraine – heute und an jedem einzelnen Tag, denn die Ukraine verteidigt mutig nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch die heiligen Prinzipien, auf denen die freie Welt ruht: die Menschenwürde, die Souveränität und das Recht jeder Nation, ihre eigene Zukunft zu bestimmen.

Über die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine unabhängige, von Freiwilligen getragene Organisation, die Menschenrechte und Grundfreiheiten schützt und groß angelegte Forschungsarbeiten in den Bereichen Geodynamik und Umweltfragen durchführt. ALLATRA ist für seinen interdisziplinären Ansatz bei der Erforschung von Naturkatastrophen bekannt und fördert aktiv die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und setzt sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten ein.

In Anerkennung ihrer Arbeit erhielt die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA im Jahr 2025 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. und im Jahr 2024 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Franziskus für ihre Bemühungen um den Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung.

Allatra e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir vertreten die internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA in Deutschland, stehen außerhalb von Politik und Religion und sind getragen von ehrenamtlichem Engagement. Mit klarem Fokus auf die eskalierende Klimakrise informieren wir über die klimatische Situation und setzen uns ein für den Schutz von Menschenrechten und das menschliche Leben.

Kontakt

Allatra e.V.

Anna Wagner

Schlehenweg 11

74847 Obrigheim

+491746358307



http://allatra-ev.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.