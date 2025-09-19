freiraum Akustik erweitert Workshop-Angebot

Heidelberg, 19. September 2025

freiraum Akustik, bekannt für seine hochwertigen Akustiklösungen und künstlerisches Design, kündigt die Erweiterung seines Workshop-Angebots durch die Gründung des Schwesterunternehmens yayworks an. Diese Entwicklung unterstreicht das Bestreben, innovative Raumgestaltungs- und Kommunikationslösungen für moderne Arbeitswelten zu bieten.

Tradition und Exzellenz in Akustiklösungen

freiraum Akustik hat sich seit über zwei Jahrzehnten einen Namen als Vorreiter in der Raumakustik und im Design gemacht. Das Unternehmen ist einer der ersten Hersteller von Akustikbildern in Deutschland, die 100 % Schallabsorption im relevanten Frequenzbereich garantieren. Zu den Kunden zählen zahlreiche Unternehmen, Praxen, öffentliche Einrichtungen sowie Privatkunden, die die Kombination aus Ästhetik und Funktionalität schätzen. Die Akustikbilder werden in Süddeutschland aus nachhaltigen Materialien gefertigt, wobei höchste Qualitätsstandards eingehalten werden.

Erweiterung durch yayworks

freiraum Akustik reagiert auf den wachsenden Bedarf an Beratungs- und Entwicklungsformaten, indem es seine Workshop-Aktivitäten an yayworks auslagert. yayworks wird von einem Team geleitet, das sich auf Kommunikationsberatung, Teambuilding und Trainings spezialisiert hat, um die Zusammenarbeit und Teamkultur in Organisationen zu stärken. Laut der Gründerin und Geschäftsführerin Lisa O“Connor-The dient yayworks als Plattform für gesunde Kommunikation und kreative Prozesse, was das Angebot von freiraum Akustik ergänzt.

Ganzheitlicher Ansatz zur Raumgestaltung

Der Ansatz von freiraum Akustik geht über die einfache akustische Optimierung hinaus. Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen Menschen effizient kommunizieren und sich wohlfühlen können. Die Workshops von yayworks kombinieren dies mit nachhaltig gestärkter Teamkultur und effektiver Kommunikation. Dies entspricht der Philosophie, dass durchdachte Akustiklösungen keine Zufallsergebnisse, sondern die Folge gezielter Planung und Expertise sind.

Nachhaltigkeit und Qualität als Leitprinzipien

Seit der Gründung im Jahr 2004 in Heidelberg steht freiraum Akustik für maßgefertigte, nachhaltige Lösungen, die Design und Funktionalität vereinen. Mit einem Portfolio, das von exklusiven Akustikbildern bis hin zu Raumteilern und individuellen Konzepten reicht, wird auf OEKO-TEX-zertifizierte Materialien und deutsche Handwerkskunst gesetzt. Dies unterstreicht das Engagement für hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit in allen Unternehmensbereichen.freiraum Akustik vertritt die Philosophie, dass effiziente Kommunikation und gutes Raumgefühl Hand in Hand gehen. Mit einer starken Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Qualität aus süddeutscher Produktion, hat sich das Unternehmen einen festen Platz im Bereich der Raumgestaltung und Akustiklösungen gesichert.

Die freiraum Agentur agiert als Kommunikationsberater, Impulsgeber und zuverlässiger Umsetzer von Webseiten, Kommunikationsmaßnahmen und Kunstevents. Kreativität, neue Medien und eine lebendige Unternehmenskultur sind Schwerpunkte der Beratungsleistung.

freiraum besteht seit 2004 mit Sitz in Heidelberg. Zu den Kunden zählen u.a. ABB AG, AOK, BASF, Check 24 , Volksbanken.

