Fremdkapital in Unternehmen – Volkswirtschaftliche Überlegungen, von Stefan Elstermann, Finanzierungsexperte

Die Wirtschaft wird als komplexe und undurchschaubare Entität wahrgenommen, die von vielfältigen Faktoren und unvorhersehbaren Dynamiken angetrieben wird. Jedoch argumentiert eine Perspektive, dass die Grundlage der Wirtschaft durch eine einfache mechanische Struktur repräsentiert werden kann, die durch regelmäßige und wiederkehrende Transaktionen charakterisiert ist. Diese Transaktionen bilden die Basis für das Verständnis wirtschaftlicher Prozesse und werden von den Handlungen der Individuen innerhalb des Systems beeinflusst. Drei primäre Kräfte treiben nach dieser Auffassung die Wirtschaft an: das Wachstum der Produktivität, der kurzfristige und langfristige Schuldenzyklus.

Was sind Transaktionen? Kauf und Verkauf

Eine Wirtschaft wird durch die Gesamtheit aller durchgeführten Transaktionen gebildet. Eine Transaktion ist ein einfacher Vorgang, der jedes Mal stattfindet, wenn Sie etwas kaufen oder die Erklärung aus volkswirtschaftlicher Sicht: Transaktion ist eine Übertragung von Waren oder Forderungen zwischen zwei Parteien.

Jede Transaktion involviert einen Käufer, der Geld oder Kredit gegen Waren, Dienstleistungen oder Kapital vom Verkäufer eintauscht. Kredite funktionieren dabei ähnlich wie ausgegebenes Geld. Fügt man sie den Bargeldausgaben hinzu, erhält man die Summe aller Ausgaben. Diese Gesamtausgaben sind der Motor der Wirtschaft. Teilt man die Ausgaben durch die Anzahl der verkauften Einheiten, ergibt sich der Preis. Das ist der Kern einer Transaktion und damit der Grundbaustein der Wirtschaft. Alle wirtschaftlichen Bewegungen und Dynamiken lassen sich auf Transaktionen zurückführen. Verstehen wir also die Transaktionen, verstehen wir die gesamte Wirtschaft. Ein Markt besteht aus allen Käufern und Verkäufern, die Transaktionen für identische Güter tätigen, wie beispielsweise auf dem Weizen- oder Aktienmarkt. Die Wirtschaft setzt sich aus allen diesen Transaktionen über alle Märkte hinweg zusammen. Die Summe des gesamten Konsums und aller Verkäufe in allen Märkten gibt uns ein vollständiges Bild der Wirtschaft.

Komplexe Transaktionen

Unternehmen, Banken, Regierungen, sie alle handeln mit Transaktionen, wie gerade beschrieben, indem sie Geld und Kredit gegen Waren, Dienstleistungen und Kapitalinvestitionen austauschen. Der größte Käufer und Verkäufer ist der Staat, der aus zwei wichtigen Teilen besteht: einer Regierung, die Steuern erhebt und Geld ausgibt, und einer Zentralbank, die sich von anderen Käufern und Verkäufern unterscheidet, weil sie die Geldmenge und den Kredit in der Wirtschaft kontrolliert. Sie tut dies, indem sie unsere Zielsetzungen beeinflusst und Geld druckt. Daher spielt, wie wir sehen werden, die Zentralbank eine große Rolle im Kreditfluss. Achten Sie besonders auf den Kredit. Kredit ist der wichtigste Teil der Wirtschaft und wahrscheinlich der am wenigsten verstandene. Er ist am wichtigsten, weil er den größten Teil ausmacht und am volatilsten ist. Käufer und Verkäufer auf dem Markt tätigen Transaktionen, ebenso Kreditgeber und Kreditnehmer. Normalerweise wollen Kreditgeber ihr Geld vermehren, und Kreditnehmer wollen etwas kaufen, für dass sie das Geld nicht haben, wie ein Haus oder ein Auto, oder sie wollen die Entwicklung eines neuen Geschäfts finanzieren.

Kreditwissen kompakt: Der Weg zu Ihrer finanziellen Freiheit

Ein Kredit öffnet Türen zu finanziellen Möglichkeiten, sei es für ein Auto, Renovierungen oder Notfälle. Wichtig ist, sich mit Kreditbegriffen und -arten vertraut zu machen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Antrags und ein klarer Rückzahlungsplan sind essenziell.

Ein Kredit kann die Wünsche beider Kreditgeber und Kreditnehmer erfüllen. Im Gegenzug verspricht der Kreditnehmer, seine Schulden zurückzuzahlen, was als Kreditsumme plus ein zusätzlicher Zinsbetrag bezeichnet wird. Wenn das Ziel hoch gesetzt ist, wird weniger Geld geliehen, weil es teuer ist. Wenn die Zinsen niedrig sind, steigt die Kreditaufnahme, weil sie nur billiger ist. Wenn Kreditnehmer versprechen zurückzuzahlen und die Kreditgeber ihnen glauben, wird ein Kredit geschaffen.

Ausgeliehenes Geld: aus Kredit und Darlehen werden Schulden

Zwei Personen können jederzeit aus dem Nichts einen Kredit herzaubern. Kredit ist kompliziert, weil er unterschiedliche Namen hat. Sobald ein Kredit entsteht, verwandelt er sich in eine Schuld. Schulden sind ein Gewinn für den Kreditgeber und eine Verbindlichkeit für den Kreditnehmer. Später, wenn ein Kreditnehmer seinen Kredit mit Zinsen zurückzahlt, verschwinden Vermögenswerte im Unschuldigen, und die Transaktion ist abgeschlossen.

Warum ist Kredit so wichtig?

Weil der Kreditnehmer seine Ausgaben durch einen Kredit steigern kann, und denken Sie zurück, Ausgaben treiben die Wirtschaft an, weil die Ausgaben einer Person das Einkommen einer anderen Person sind. Jeder ausgegebene Dollar ist das Einkommen einer anderen Person, und jeder verdiente Dollar ist die Ausgabe einer anderen Person. So verdienen Sie mehr, verdient ein anderer mehr. Wenn das Einkommen der Stadt kein Kreditgeber ist, entscheidet er sich, Geld zu leihen, weil er jetzt kreditwürdiger ist. Ein kreditwürdiger Kreditnehmer hat zwei Dinge, um zurückzuzahlen, und Sicherheiten. Mit mehr Einkommen im Verhältnis zur Verschuldung kann er sie zurückzahlen. Wenn er das nicht kann, hat er wertvolle Güter, die als verkaufbare Sicherheiten dienen. Zufriedene Kreditgeber geben ihm das Geld. Ein erhöhtes Einkommen ermöglicht höhere Kredite, selbstverstärkende Muster für wirtschaftliches Wachstum und erklärt, warum wir Zyklen haben. In Transaktionen muss man etwas geben, um etwas zu bekommen. Auf lange Sicht wird die Menge, die man erhält, durch das bestimmt, was man produziert. Im Laufe der Zeit lernen wir, dass angesammeltes Wissen den Lebensstandard erhöht.

Zusammenspiel Wirtschaft und Kredit

In diesem Kapitel treten wir einen Schritt zurück und betrachten die großen Kräfte und wie ihr Zusammenspiel unsere Erfahrungen bestimmt. Wie ich sagte, entstehen Schwingungen um die Linie herum, nicht durch die Anzahl der Innovationen oder harte Arbeit, sie existieren hauptsächlich als Ergebnis der verfügbaren Kreditversorgung. Lassen Sie uns kurz eine Wirtschaft ohne Kredit vorstellen. In dieser Wirtschaft kann ich meine Ausgaben nur erhöhen, wenn ich mein Einkommen erhöhe, was mehr Produktivität und mehr Arbeit von mir verlangt. Erhöhte Produktivität ist der einzige Weg zu wachsen, da meine Ausgaben das Einkommen eines anderen sind, wächst die Wirtschaft jedes Mal, wenn ich oder andere produktiver sind. Wenn wir den Transaktionen folgen und dies fortsetzen, gibt es eine Zunahme der Produktivitätswachstumslinie, aber da wir faul sind, wenn wir etwas kaufen, haben wir Zyklen, es liegt nicht an Gesetzen oder Vorschriften, es liegt an der menschlichen Natur und wie Politik funktioniert.

Unterschied zwischen Kredit und Geld

Während Geld für sofortige Transaktionen genutzt wird, stellt Kredit ein Versprechen dar, in der Zukunft zu zahlen, wodurch sowohl für den Kreditgeber als auch den Kreditnehmer ein Vermögenswert entsteht. Der Großteil des Umlaufs in der Wirtschaft basiert auf Kredit, nicht auf Bargeld.

Kredit im Wirtschaftssystem

In einer kreditbasierten Wirtschaft kann die Ausgabensteigerung schneller erfolgen als das Produktivitätswachstum, was kurzfristig zu einem Einkommensanstieg führt. Kredit kann nützlich sein, wenn er produktiv eingesetzt wird, führt aber zu Problemen, wenn er für Konsum verwendet wird, der nicht zurückgezahlt werden kann.

Kurzfristige Schuldenzyklen

Diese Zyklen werden durch Kreditaufnahme und -rückzahlung getrieben. Eine Expansion führt zu steigenden Ausgaben und Preisen, was die Zentralbanken veranlasst, Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu kontrollieren. Höhere Zinssätze reduzieren die Kreditaufnahme, was zu einer Rezession führen kann.

Langfristige Schuldenzyklen

Über Zeit führen wiederholte kurzfristige Zyklen zu einem stetigen Anstieg von Schulden im Verhältnis zum Einkommen, was den langfristigen Schuldenzyklus bildet. Die Akkumulation von zu viel Schulden führt schließlich zu einem Punkt, an dem die Schuldenlast nicht mehr tragbar ist, was eine Schuldenreduzierung erfordert.

Schuldenreduzierung und ihre Folgen

Schuldenregulierung kann durch Ausgabenkürzungen, Schuldenrestrukturierung, Umverteilung von Reichtum und das Drucken von neuem Geld durch die Zentralbank erfolgen. Diese Prozesse können deflationär oder inflationär sein und müssen sorgfältig ausbalanciert werden, um eine wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.

Kredit: Das Fundament des Vertrauens in der Finanzwelt

Ein Kredit beruht auf dem grundlegenden Prinzip des Vertrauens, entlehnt vom lateinischen „credere“. Dieses gegenseitige Vertrauen ermöglicht es, sowohl persönliche als auch staatliche finanzielle Herausforderungen zu überbrücken, indem es zeitweilige Liquidität bereitstellt. Für Kreditnehmer eröffnet dies Wege, um Investitionen zu tätigen, die ohne externe Finanzierung unerreichbar wären, und fördert somit individuelles Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung. Kreditgeber, einschließlich Banken und Sparbuchinhaber, profitieren von Zinserträgen, die eine Belohnung für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und ihre Risikobereitschaft darstellen. Auf staatlicher Ebene ermöglichen Kredite die Finanzierung öffentlicher Ausgaben, die über die durch Steuern generierten Einnahmen hinausgehen, und tragen somit zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Dienstleistungen bei. Während die Staatsverschuldung eine sorgfältige Steuerung erfordert, um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten, wie es die Schuldenbremse in Deutschland anstrebt, bleibt das Vertrauen das Kernstück, das den Kreditmarkt antreibt und das Potenzial für positive Effekte für alle Beteiligten birgt.

