FREQUENTIS AG: Silber-Auszeichnung von EcoVadis bestätigt nachhaltige Unternehmensführung

In allen Kriterien Bewertung über dem Branchendurchschnitt

Wien / Österreich, 29. November 2022. Gemäß ihrem Unternehmensauftrag „for a safer world“ fühlt sich die Frequentis-Gruppe in ihrem gesamten Tun und Handeln der Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit der Silber Medaille im aktuellen EcoVadis-Rating gehört Frequentis zu den oberen 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. In allen vier Kategorien – Umwelt, Arbeits- & Menschenrechte, Ethik, nachhaltige Beschaffung – erfolgte eine Bewertung über dem Branchendurchschnitt.

„Wir sehen unsere Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit als Chance für die Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe“, sagt der im Frequentis-Vorstand für ESG-Agenden zuständige Finanzvorstand Peter Skerlan. Bereits seit mehr als 75 Jahren trägt Frequentis dazu bei, mit seinen Kommunikations- und Informationslösungen die Welt sicherer zu machen.

„Die Auszeichnung mit der Silber-Medaille im EcoVadis-Rating gerade im Jubiläumsjahr ist damit für uns gleichermaßen eine Anerkennung und ein Ansporn für unsere Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit,“ so Peter Skerlan weiter. „Wir konnten uns im Vergleich zur Bewertung des Vorjahres in allen Bereichen verbessern und liegen damit nun über dem Branchendurchschnitt“.

Im Jahr 2021 veröffentlichte das Unternehmen bereits seinen dritten Nichtfinanziellen Bericht. Nachhaltigkeit ist bei Frequentis ein elementarer Bestandteil eines ganzheitlichen unternehmerischen Selbstverständ-nisses und erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette unter Einbeziehung der Lieferanten. Die gruppenweite Abdeckung und Vernetzung der Vielzahl der ESG-Teilaspekte sowie die Ausarbeitung weiterer Nachhaltigkeitskonzepte erfolgt durch eine leistungsfähige ESG-Organisation.

Mitgliedschaft bei respACT Austria

Seit kurzem ist Frequentis auch Mitglied bei Österreichs führender Unternehmensplattform für Nachhaltigkeit, respACT. Als eines von über 360 Mitgliedsunternehmen will das Unternehmen im Rahmen des respACT-Netzwerks zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich und darüber hinaus betragen.

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.000 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 40.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von EUR 333,5 Mio. und ein EBIT von EUR 29,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

