FREQUENTIS und IBM kooperieren beim Emergency Services Network für das britische Innenministerium

IBM wurde als Lieferant für ein großes neues Netzwerk zur Bereitstellung der Kommunikation von Notfalldiensten ausgewählt

*

Als ein zentraler Partner von IBM wird Frequentis Lösungen für das Emergency Services Network (ESN) liefern

*

Das ESN wird die Arbeit und Reaktionen der Mitarbeiter:innen im Einsatz koordinieren und so die britischen Straßen sicherer machen und die Umsetzung des Plan for Change der britischen Regierung unterstützen

*

300.000 Mitarbeiter:innen werden von Daten, Bildern, Standortberichten und Sprachkommunikation profitieren

Notfalldienste werden von einem neuen Kommunikationsnetzwerk (3GPP MCX Services) profitieren, das die Art ihrer Zusammenarbeit modernisieren wird, denn die britische Regierung hat eine neue Partnerschaft mit IBM verkündet, nach einer Reihe von Verzögerungen durch vorherige Lieferanten.

Das Emergency Services Network (ESN) wird mehr als 300.000 Einsatzkräfte in Großbritannien unterstützen, indem es ihnen eine bessere Technologie und schnelleren Zugang zu Daten in Notsituationen und bei Einsätzen vor Ort bietet.

Polizeikräfte, Feuerwehren und Rettungsdienste werden in der Lage sein, Live-Daten und -Bilder, Standortberichte und wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit auszutauschen, während sie zeitkritische Rettungs- und Hilfseinsätze durchführen.

IBM wird das Projekt gemeinsam mit mehreren Partnern, wie Frequentis, Samsung Electronics, Ericsson, Exponential-E und Palo Alto Networks umsetzen.

„Wir sind stolz, das Emergency Services Network bei der Bereitstellung einer sicheren und robusten Kommunikationsplattform zu unterstützen, die Notfalldiensten im Einsatz hilft“, sagt Rahul Kalia, Managing Partner, IBM Consulting UK and Ireland. „In Zusammenarbeit mit unseren Ökosystem-Partnern werden wir einsatzkritische Dienste für Einsatzkräfte zur Verfügung stellen, um die Sicherheit in unseren Gemeinden in ganz Großbritannien zu erhöhen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung, um dieses Projekt zeitnah und kosteneffektiv umzusetzen.“

Unter der Leitung des britischen Innenministeriums wird ESN die nächste Generation schneller, sicherer und geschützter Sprach-, Video- und Datenkommunikation einführen, die es den Notfalldiensten ermöglicht, beim Schutz und der Hilfe für die Bürger:innen zusammenzuarbeiten und ihre Bemühungen zu koordinieren. Ähnliche Technologien wurden bereits in Ländern wie den USA, Kanada und Südkorea erfolgreich eingeführt.

„Wir freuen uns sehr, mit IBM und dem Emergency Services Mobile Communications Programme zusammenzuarbeiten, um Lösungen für Nutzer:innendienste für das Emergency Services Network bereitzustellen“, sagt Robert Nitsch, Frequentis Vice President Public Safety.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

