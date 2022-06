freshcells relaunched die Reise-Vertriebsplattform von S-Markt & Mehrwert

Die Reiseseiten von über 100 Sparkassen werden zukünftig von einem leistungsstarken Whitelabel-System des Technologiepartners freshcells systems engineering aus Düsseldorf bereitgestellt. Zum Einsatz kommt dabei die hauseigene IBE-Lösung TravelSandbox® QuickStart. freshcells kümmert sich auch um das Cloud-Hosting und verantwortet so das Rundum-Paket für eine stabile und skalierbare Infrastruktur der S-Markt & Mehrwert.

Kundinnen und Kunden von Sparkassen profitieren vom neuen, zeitgemäßen Design und vielfältigen Such-und Filtermöglichkeiten. Marketing-Teaser und Landingpages kommen in der neuen Plattform aus dem in die QuickStart integrierten CMS-Modul freshMS.

Mit freshMS wird nicht nur das Marketing im Tagesgeschäft unterstützt, auch ist es zukünftig einfach und schnell möglich, neue Mandanten als Whitelabels anzulegen. Das bisher verwendete Typo3 wurde vollständig abgelöst. S-Markt & Mehrwert kann so dauerhaft effizienter und schneller am Reisemarkt agieren.

Vom ersten Konzept bis zum Launch sind nur sechs Monate vergangen. Agile Methoden und eine transparente und offene Kommunikation haben das möglich gemacht. Michael Jost, Bereichsleiter für Touristik und S-Reisewelt bei der S-Markt & Mehrwert, ist über den Projektverlauf erfreut: „freshcells hat uns mit seiner Leistungsfähigkeit überzeugt, deshalb streben wir eine langfristige Partnerschaft an. Wir wollen technisch anspruchsvolle, innovative Ideen umsetzen, der Launch der Reiseplattform war dazu ein idealer Auftakt!“

Weitere Mehrwert-Funktionen für Kundinnen und Kunden sind mit freshcells bereits in Planung. „Wir möchten durch die neuen technischen Möglichkeiten noch näher an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden heranrücken und unseren Service dadurch weiter ausbauen.“ ergänzt Jost.

Über freshcells

Die freshcells systems engineering GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist seit 2007 spezialisiert auf die Analyse, Optimierung und Entwicklung von Systemarchitekturen zur Kombination heterogener Datenquellen und Services auf Enterprise-Niveau. freshcells entwickelt im Kundenauftrag digitale Plattformen mit neuesten Web-Technologien und Konzepten. freshcells hat bereits über 150 Marken mit Online-Plattformen ausgestattet. In der Touristikbranche liefert freshcells mit der fünften Generation der TravelSandbox® QuickStart eine hochperformante touristische Vertriebsplattform, die Vorlaufzeiten und Investments signifikant reduziert.

Über S-Markt & Mehrwert

Die S-Markt & Mehrwert (S-MM) bietet für Sparkassen, deren Verbundpartner und weitere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe umfassende Markt- und Mehrwertleistungen an und ist spezialisiert auf Rückvergütungsmodelle. Sie ist ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe und der Deutschen Assistance Versicherung mit über 1.150 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland.

Kontakt

freshcells systems engineering GmbH

Stefan Müller

Burghofstr. 40

40223 Düsseldorf

02119330110

post@freshcells.de

https://www.freshcells.de/de/

