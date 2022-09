freshtalents – einfach gutes Personal finden

Inzwischen ist bekannt, dass in Deutschland eine regelrechte Personalwüste herrscht. Über alle Branchen hinweg mangelt es an Fachpersonal und zeitweise werden sogar ganze Abteilungen geschlossen. Nicht anders geht es der Pflegebranche. Die Anzahl der Heime und der zugehörigen Mitarbeiter:innen geht weit auseinander.

Old School ist out – Basti Dörge erklärt

„Das haben wir schon immer so gemacht“ – Personaler:innen und Recruiter arbeiten heutzutage in vielen Bereichen immer noch so, wie vor 20 Jahren. Doch nicht nur Technik, Gesellschaft und Mode sind in einem ständigen Wandel, sondern auch das Recruiting von Personal. Gerade in Branchen wie der Pflege, in denen sich Angestellte ihren Arbeitsplatz praktisch aussuchen können, ist es wichtig, als Betrieb so aufzutreten, dass es Mitarbeiter:innen Spaß macht, Mitglied des Teams zu werden. Um also zukunftsorientiert aufzutreten, ist es bedeutsam, sich von der Konkurrenz abzuheben. Basti Dörge hat sich darauf spezialisiert, Pflegeunternehmen dabei zu helfen, auf dem Personalmarkt wieder Fuß zu fassen. Seit Kurzem gibt er sogar in einem speziell hierfür eingerichteten YouTube-Kanal hilfreiche Tipps zu diesem Thema.

Basti Dörge: Kommen keine Bewerbungen, muss man zu den Bewerber:innen

Gerade im Bereich der Pflege ist es wichtig, anders als alle anderen zu handeln, damit Bewerber:innen aufmerksam werden. Angesichts dessen ist es auch wichtig, auf fehlende Bewerbungen potenzieller Angestellter entsprechend zu reagieren. Hierbei kann es hilfreich sein, direkt auf Mitarbeiter:innen zuzugehen und diese auch direkt anzusprechen. Heutzutage bieten viele verschiedene Onlineplattformen zahlreiche Möglichkeiten, genau das zu tun. Ebenfalls sind soziale Medien eine hervorragende Möglichkeit, Mitarbeiter:innen direkt anzusprechen. Das ist die perfekte Chance für die Personaler:innen. Das Image und die Marke des Unternehmens online darzustellen und zu zeigen, was den Betrieb ausmacht, ist die Chance, sich von anderen Betrieben abzuheben. Es geht darum, mehr zu zeigen, wer man ist und was hinter dem Unternehmen steckt: Die Menschen aus dem Betrieb. Ebenfalls wird hierbei der Bekanntheitsgrad gesteigert.

Lernen vom Experten Basti Dörge

Die Expertise des Personalgewinnungsspezialisten Basti Dörge konnte bereits zahlreichen Einrichtungen weiterhelfen. Durch das strategische und professionelle Vorgehen konnte die freshtalents GmbH in den letzten vier Jahren bereits über 50.000 Bewerbungen für Klient:innen einholen. Hierbei achtet Basti Dörge mit seinem Team stets darauf, potenzielle Mitarbeiter:innen zu finden, die zum einen eine fachspezifische Ausbildung haben und auch regional ansässig sind. Somit bietet er die bestmögliche Chance, Personal für die verschiedenen Bereiche in der Pflege zu finden. Ebenfalls gibt der Personalspezialist hilfreiche Tipps, die erst gewonnenen Angestellten zu binden und diese langfristig in das Unternehmen zu integrieren. Erweiterte Informationen sowie Kontaktdaten finden Interessierte auf der Homepage der Firma freshtalents GmbH oder unter dem YouTube Kanal “ freshtalents GmbH„.

Die freshtalents GmbH ist die Nummer 1 Personalmarketing-Agentur für die Pflegebranche.

Wir helfen Ihrem Pflegebetrieb dabei, die passenden Mitarbeiter zu finden und Ihre regionale Bekanntheit deutlich zu steigern. Unsere Mission ist es, Pflegeunternehmen bei der Personalgewinnung zu entlasten, damit Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können. Wir sorgen dafür, dass Ihr erster Eindruck bei potenziellen Kandidaten in Ihrer Region professionell dargestellt wird und Sie attraktiv auf allen sämtlichen Kanälen erscheinen, um Mitarbeiter anzuziehen. Alles aus einer Hand – damit Sie Zeit und Geld sparen.

Firmenkontakt

freshtalents GmbH

Bastian Dörge und Maximilian Klaes

Marktplatz 4

30853 Langenhagen

+49 511 874 591 40

info@freshtalents.de

https://freshtalents.de

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661 2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.