Freshworks stellt Freshservice Journeys vor

Freshworks hat vor kurzem die allgemeine Verfügbarkeit von Freshservice Journeys angekündigt. Die neue KI-gestützte Funktion gehört zum IT- und Employee-Experience-Portfolio von Freshworks. Sie vereinfacht komplexe Prozesse über Abteilungen hinweg, steigert die Effizienz, verbessert die Zusammenarbeit und sorgt für ein konsistentes, personalisiertes Erlebnis in zentralen Phasen der Employee Experience. Teams aus IT, HR, Facility Management und anderen Bereichen erstellen mit Freshservice Journeys passgenaue Workflows ohne Programmieraufwand, zum Beispiel für Onboarding, Offboarding, Beförderungen oder Standortwechsel.

„Komplexität ist ein Hindernis für Effizienz. Unsere KundInnen verlassen sich auf Freshworks, um Barrieren in der Employee Experience mit personalisiertem, nahtlosem und unkompliziertem Service zu beseitigen“, sagt Srini Raghavan, Chief Product Officer bei Freshworks. Freshservice hilft Unternehmen seit Jahren, moderne Service-Management-Prinzipien in einzelnen Abteilungen umzusetzen. Mit Freshservice Journeys erweitert Freshworks diesen Ansatz und reduziert die Hürden, die die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bei komplexen Übergängen bisher erschwert haben. Unternehmen können jetzt KI-gestützte Automatisierung einsetzen, um eine konsistente und positive Employee Experience zu schaffen, ohne die Flexibilität einzelner Teams einzuschränken.“

Viele Unternehmen arbeiten mit veralteten Systemen, die starre und voneinander getrennte Abläufe vorgeben. Fehlende Abstimmung und unklare Zuständigkeiten zwischen Abteilungen führen zu Engpässen und teuren Ineffizienzen, besonders bei zentralen Momenten der Employee Experience wie dem Onboarding. Wenn IT, HR und Verwaltung nicht abgestimmt handeln, stehen neue Mitarbeitende am ersten Tag oft ohne Zugang zu wichtigen Tools, Systemen oder sogar ohne Arbeitsplatz da. Das hinterlässt einen schlechten ersten Eindruck und verzögert den Start in die produktive Arbeit. Freshservice Journeys adressiert diese typischen Probleme, indem es manuelle Aufgaben automatisiert, die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen verbessert und für mehr Transparenz im gesamten Prozess sorgt.

Die wichtigsten Vorteile sind:

-KI-gestützte Effizienz: Freshservice Journeys nutzt die Leistungsfähigkeit von KI, um Routineaufgaben wie das Einrichten von Konten, das Versenden von Erinnerungen und das Zusammenfassen von Tickets zu übernehmen. Das reduziert manuelle Arbeit und beschleunigt Abläufe.

-Intuitive, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche: Die No-Code-/Low-Code-Oberfläche ermöglicht Administratoren die mühelose Konfiguration komplexer Workflows oder den schnellen Einsatz vorgefertigter Vorlagen, die eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen HR und IT unterstützen.

-Nahtlose funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Freshservice Journeys weist Aufgaben zu, automatisiert Erinnerungen und ermöglicht eine Echtzeit-Verfolgung des Fortschritts über alle beteiligten Abteilungen hinweg. Das stärkt die Koordination, erhöht die Verantwortlichkeit und vereinfacht Übergänge.

-Flexible Anpassung an organisatorische Anforderungen: Mithilfe von Bedingungen und Auslösern lassen sich Journey-Pfade an die spezifischen Bedürfnisse von Mitarbeitenden und interne Richtlinien anpassen.

„Unternehmen, die funktionsübergreifende Prozesse eingeführt haben, sehen darin einen echten Wendepunkt, der Reibungsverluste und Engpässe deutlich verringert“, sagt Snow Tempest, Research Manager bei IDC. „Am erfolgreichsten sind Unternehmen, die Prozesse wie Onboarding und Offboarding nahtlos koordinieren und gleichzeitig die spezifischen Anforderungen einzelner Abteilungen berücksichtigen. KI-gestützte Automatisierungsplattformen, die Silostrukturen auflösen und dabei rollenbezogene Anforderungen erfüllen, können einen entscheidenden Fortschritt im Enterprise Service Management ermöglichen. So entstehen die konsistenten und effizienten Abläufe, die die Mitarbeitende heute erwarten.“

Kundenzitate

„Freshservice hat unseren Offboarding-Prozess vollständig verändert“, sagt John Batchelor, Vice President of IT Operations bei Qualfon. „Früher dauerte das mehrere Tage. Heute ist alles in wenigen Stunden erledigt. Wir haben durchgängige Transparenz bei Aufgaben, dem Entzug von Zugriffsrechten und den Zeitplänen. Das hilft uns, Risiken zu senken, Zeit zu sparen und ein sicheres, regelkonformes Offboarding in großem Maßstab umzusetzen.“

„Freshservice Journeys ist eine grundlegende Verbesserung für das Onboarding“, sagt Tabitha Zokaitis, IT Service Management Analyst bei EquiTrust Life Insurance. „Unsere Administratoren richten damit schnell passgenaue Workflows für verschiedene Rollen ein. Gleichzeitig erhält die Personalabteilung Einblick in alle Aufgaben in Echtzeit. Das reduziert Fehler, spart viele Stunden manueller Abstimmung und sorgt für ein einheitliches, gut organisiertes Onboarding vom ersten Tag an.“

Anantha Ganga, CIO bei Coherent, wollte die Bereitstellung von IT-Services auf einer zentralen Plattform standardisieren. Innerhalb von vier Monaten stellte Coherent alle IT-Workflows auf Freshservice um. Danach folgte der Einsatz im HR-Bereich, etwa für Einarbeitung und Austritte. Weitere Erweiterungen auf Facility Management und Beschaffung sind geplant.

Weitere Informationen zu Freshservice Journeys sind hier verfügbar.

