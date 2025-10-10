FRIEDEN – Nachhaltig mit ZEIT-, RAUM- und DYNAMIK-Formeln

Frieden schaffen – auf der Grundlage von Astonomie-Gesetzen

FRIEDEN

Ist FRIEDEN mit Astronomie-Formeln und Tendenzen möglich?

Im Universum gibt es %tual weniger große Krisen im Vergleich zur Anzahl der Galaxien/Sterne usw. – als auf der Erde die Krisen und Kriege im %tualen Vergleich zur Anzahl der sogenannten „homosapiens“.

Meine erfundenen Formeln von „Zeit“ und „Raum“ zeigen die selben Tendenzen, wie die „sichtbaren“ Tendenzen des Alls.

a) ZEIT (eher „materiell“ – Kurzformel: Materie:Energie, M:E )

Die Formel der Zeit hat einen „materiellen“ Fokus – und agiert destruktiv. Je mehr Materie, desto destruktiver – auch für sich selbst (wenn unsere Sonne in 5 Mrd. Jahren 400% größer sein wird, wird sie in einer Super-Nova im- und ex-plodieren). Ihre „Zeit wird abgelaufen sein“

Mit der „materiellen (immer mehr) HABEN (wollen) Fokussierung“ zerstört die „Gravitation“ die Umgebung und später auch sich selbst.

Selbiges gilt für die Menschheit. Bisher hat noch kein nach Größe strebendes Reich dauerhaft überlebt. Jedes Reich hat vieles zerstört – und ist zum Schluss implodiert. Eroberungskriege sind langfristig gesehen sinnlos.

b) RAUM (eher“energetisch“ Kurzformel: Energie:Materie, E:M)

Die Formel vom Raum hat einen „energetischen“ Fokus – und agiert konstruktiv. Je mehr (Frei-)Raum (Energie), desto weniger wird zerstört werden, weil man nicht „aufeinander stößt“ – und jeder seinen eigenen Weg „gehen“ kann.

Die Fokussierung auf 3-D-Raum (Freiheit) und 4-D-Raum (Energetisches – z.B. Wissen – statt Materielles, Eroberungs-Kriege) führt zu weniger Konflikten und Kriegen.

c) Materie zu Energie, Zeit zu Raum

Das Universum hat dieses „verstanden“- es tendiert weg von Materie (von 12% zu 4,6%), und damit auch weg von der auf Materie fokussierten Zeit-Kraft – und tendiert hin zu dem auf Energie fokussierten Raum (von ca. 0% (kaum Raum vorm Urknall) zu 72% („dunkle Energie“ – Verstärkung).

d) Wachstums-Geschwindigkeit (der Dynamische Multiplikator)

In der oben dargestellten Grafik aus Wikipedia wird „lediglich“ das faktische Geschehen dargestellt. Nicht dargestellt wurde die Geschwindigkeit dieses Wachstums im Zeitverlauf.

Würde man auf der Ordinatenachse die Geschwindigkeit und auf der Abszissenachse den Verlauf der Zeit darstellen, dann entsteht eine expo-netiell(!) steigende Kurve, womit die rechte Grafik der Wikipedia-Darstellung (heutiger Zustand) ganz weit rechts oben dargestellt würde – und die linke Abbildung der Wikipedia-Darstellung (kurz nach dem Urknall) links unten platziert sein würde.

Das Exponentielle Wachstum ergibt sich aus meiner Formel des Dynamischen Multiplikators. Dieser Multiplikator stellt die 3-D Geschwindigkeit (Km/Sekk) in der 4-D energetischen Form dar (( RAUM/ZEIT … (E/M):(M/E) )).

Da Materie abnimmt, wird 1.) die RAUM-Kraft stärker (mehr Energie dividiert durch weniger Materie), 2. die ZEIT-Kraft schwächer ( kleinerer Zähler M dividiert durch größeren Nenner E ) UND 3.) da nun ein größer werdender RAUM-Zähler durch einen kleiner werdenden ZEIT-Nenner dividiert

wird,entsteht eine doppelte (energetische)“Geschwindigkeits“-Steigerung, womit nun auch geklärt ist, warum das Universum immer schneller wächst.

Auch beim Wachstum ist das Universum „intelligenter“ als der sogenannte „Homo-Sapiens“

Es wird „Zeit“ diese astronomische Tendenzen (weg von „materieller“ Konzentrations-Fokussierung – und hin zu „energetischer“ Fokussierung auf Diversifikation/ Dezentralisierung/ Liberalisierung/ (Frei-)RAUM/ Frieden (friedliche Koexistenz aller Galaxien) nun auch auf die Menschheit zu übertragen.

Also ja, die Anwendung von Astronomie auf Humanologie führt zu Frieden.

Last uns starten!!!

Weitere Infos: auf www.world-wide-wealth.com

Zur Optimierung unserer Welt entwickelt autonomy – Projekt: World-Wide-Wealth – neue Theorien, Methoden, Veranschaulichungs-Muster/-Bilder, Bücher, Seminare und Vorträge/Keynote-Speeches.

Die Universums-Astronomie-Gesetze wurden als die idealste Basis erkannt, um auch Weltoptimierungen zu erreichen. Mit Andersdenker- und Erfinder-Kompetenz wurden schnell viele Korrelationen entdeckt bzw. neu erfunden. Zu letzteren gehören uva. die Zeit-Formel; Raum-Formel; Raum-/Zeit-Korrelation; Dynamische Energie und Relativität; Entschlüsselung der „Dunklen Materie“ (23% der bis dato unbekannten Kräfte des Alls); Entschlüsselung der „Dunklen Energie“ (72% der bis dato unbekannten Kräfte des Alls), das Perpetuum-Mobile … , usw. – und auch die Neu-Orientierungen in Wirtschaft & Währung, Gesellschaft & Frieden, Weisheit & Wohlstand, Ökologie & Nachhaltigkeit.

Die bisherigen Erkenntnisse sind in 3 Büchern zusammengefasst: 1.) AstronZeitOnomie, ISBN (paper) 978-3-7439-0186-5; 2. AstronRaumOnomie ISBN (paper) 978-3-7497-1696-8 und 3. AstronEffizienzOnomie ISBN (paper) 978-3-7497-9467-6 .

Bzw. in Englisch:

AstronTimeOnomy: ISBN 978-3-7526-0286-9

AstronSpace-Onomy: ISBN 978-3-7534-4547-2

AstronEfficiencyOnomy: ISBN 978-3-7534-8251-4

Weitere Infos siehe: http://www.world-wide-wealth.com

Kontakt

autónomy – world-wide-wealth

Helmut Rasch

Heubergredder 14a

22297 Hamburg

017643376540



http://www.world-wide-wealth.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.