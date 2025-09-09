Frisch sortiert und bereit, gemeinsam Großes zu bewegen

Karl-Friedrich Westerhoff zurück bei Blanke Systems

Nach einer dreimonatigen Pause, die er selbst humorvoll als „berufliche Selbstfindung deluxe mit Kaffee und Kopfkratzen“ beschreibt, kehrt Karl-Friedrich Westerhoff zur Blanke Systems GmbH zurück – mit neuem Aufgabenbereich als Produktmanager.

Mit tiefgreifendem Know-how in Marktanforderungen, Anwendungstechnik und Neuproduktentwicklung sowie seiner Erfahrung als Sachverständiger ist er die ideale Besetzung, um die innovativen Systeme des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten weiter voranzubringen. In seiner neuen Rolle übernimmt Westerhoff die Verantwortung für die Neuproduktentwicklung und Weiterführung der Systeme in den Produktbereiche rund um den modernen Duschplatz und die Flächenheizungen.

Besonders wichtig wird dabei die enge Zusammenarbeit mit Christoph Hegmann, dem neuen Leiter der Anwendungstechnik. Gemeinsam werden sie Kundenfeedback analysieren, Produkte weiterentwickeln und Schulungen durchführen – immer mit dem Ziel, praxisnahe und effiziente Lösungen für die Kunden bereitzustellen.

„Einmal Neustart und zurück ins Team!“, beschreibt „Kalle“ Westerhoff seine Rückkehr voller Tatendrang. Für ihn ist dieser Schritt kein Blick zurück, sondern ein bewusster Neuanfang in vertrautem Umfeld – mit frischer Energie, klarem Fokus und dem festen Vorsatz, nicht nur weiterzumachen, sondern Dinge besser zu machen.

Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter der Blanke Systems GmbH, zeigt sich begeistert über die Rückkehr: „Mit Kalles Expertise und seiner engen Zusammenarbeit mit Christoph Hegmann sind wir bestens aufgestellt, um unsere Systeme weiterzuentwickeln und unseren Kunden den besten Service zu bieten.“

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

