Frische Brise auch an heißen Tagen

Der IDEAL FAN1, ein kombinierter Tisch-/Stand-Ventilator, hilft dabei, ganz relaxt auch durch heiße Sommertage zu kommen.

Die Temperaturen erreichen derzeit echte Höchstwerte und die Hitzewelle hat uns fest im Griff. Nicht nur tagsüber ist es heiß, auch nachts ist keine wirkliche Abkühlung zu erwarten. Egal, ob im Büro oder zu Hause – die Hitze setzt vielen mächtig zu und man sehnt sich dringend nach einer frischen Brise. Doch woher soll diese kommen? Der neue, leistungsstarke Tisch-/ Standventilator IDEAL FAN1 sorgt hier für die begehrte Abkühlung.

Während die einen das sommerliche Wetter genießen, machen vielen anderen die hohen Temperaturen extrem zu schaffen. Vor allem, wenn keine Klimaanlage, kein Pool oder eine sonstige Abkühlung in Sicht ist, wodurch die Hitze erträglicher wird. Eine wirkungsvolle und einfache Lösung ist in diesen Fällen der Einsatz eines leistungsstarken Ventilators. Der IDEAL FAN1, ein kombinierter Tisch-/Stand-Ventilator, hilft dabei, ganz relaxt auch durch heiße Sommertage zu kommen. Er sorgt als ideale Alternative oder Ergänzung zu einer Klimaanlage für angenehme Kühlung und wohltuende Erfrischung in Innenräumen.

Der Ventilator FAN 1 zeichnet sich dabei durch eine hocheffektive, leise und gleichzeitig energieeffiziente Funktionsweise aus. Dank einer innovativen Umwälztechnik wird die Luft gleich in mehreren Richtungen zirkuliert. Dies ist möglich durch die multidirektionale Oszillation, d.h. der Ventilator schwenkt sowohl horizontal (90°), d.h. von links nach rechts, als auch vertikal (60°), sprich von oben nach unten. Außerdem können beide Funktionen gleichzeitig aktiviert werden. Dadurch entsteht der kühlende Effekt nicht nur in dem Bereich, der sich im direkten Luftstrom des Ventilators befindet, sondern die kühle Luft zirkuliert im gesamten Raum.

Der IDEAL FAN1überzeugt aber nicht nur mit seiner hocheffizienten Kühlleistung, sondern ebenfalls mit seinem flüsterleisen (30-55 dB) Betrieb. Neben einem laufruhigen Motor tragen dazu auch aerodynamische Prinzipien bei, die einen gleichmäßig starken und dennoch sanften Luftstrom möglich machen. Damit sorgt der FAN1 für eine wohltuende Kühlung – ohne störende Nebengeräusche. Er ist damit die ideale Lösung für jedes Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Büro. Durch seine schlichte, hochwertige Optik passt dieser Tisch-/Stand-Ventilator außerdem perfekt in jedes Ambiente – ob klassisch oder modern.

Montierbar ist der IDEAL FAN1 in zwei Höhen. Die praktische, mitgelieferte Verlängerungsstange ermöglicht innerhalb von Sekunden den einfachen und sekundenschnellen Umbau vom Tisch- zum Stand-Ventilator. Auch die Bedienung geht spielend einfach: Sämtliche Funktionen (Ein/Aus, vertikale/horizontale Oszillation sowie Lüfterlevel 1 bis 4) lassen sich intuitiv über Touch-Buttons im Gerätefuß steuern. Zusätzlich zu den Touch-Buttons können alle Funktionen auch bequem über die praktische, mitgelieferte Fernbedienung eingestellt und gesteuert werden. Über die integrierte Timerfunktion lässt sich der Ventilator außerdem nach bis zu 9 Stunden stoppen und starten.

Seit sieben Jahrzehnten werden unter der Marke IDEAL sehr erfolgreich Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den anspruchsvollen Anwender im professionellen Büro oder im graphischen Bereich angeboten. Höchstwerte bei Qualität und Sicherheit erfüllen die IDEAL Produkte ebenso wie überdurchschnittliche Ansprüche hinsichtlich Bedienfreundlichkeit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Design. Unter IDEAL Health bietet IDEAL mit einem attraktiven Sortiment von Luftreinigern und Luftbefeuchtern zudem vielfältigste Lösungen für gute Raumluft. Die Marke IDEAL steht seit jeher für höchste Qualität in Sachen Büro-Ausstattung. Das gilt natürlich auch für die IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter, die nicht nur durch ihre hochwertige Bauweise überzeugen. Aber auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, gehen die IDEAL Produkte mit gutem Beispiel voran. Generell werden alle Produkte nachhaltig und umweltschonend hergestellt.

