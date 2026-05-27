Frischer Wind in der WILMA Shoppen: Kulinarische Neuheiten und neue Imagekampagne passend zum Sommer

Die WILMA Shoppen zeigt Gesicht und präsentiert sich pünktlich zur warmen Jahreszeit mit der neuen Imagekampagne „Sommer steht dir“. Unter der begleitenden Zeile „Alles passende dazu in deiner WILMA Shoppen“ setzt der neue Auftritt voll auf Lebensfreude und die Vielfalt des Centers. In diesem Sommer gibt es in der WILMA Shoppen viel Neues zu entdecken: Passend zum frischen Look wächst vor allem das kulinarische Angebot deutlich. Mit Duo Sicilian Icecream, Tiramisù4You und dem koreanischen Streetfood-Konzept GochuGang ziehen gleich drei neue Genuss-Experten ein, die das Einkaufserlebnis perfekt ergänzen.

Der Sommer in der WILMA Shoppen wird in diesem Jahr besonders abwechslungsreich. Die neue Imagekampagne „Sommer steht dir“, deren farbenfrohe Motive ab sofort das gesamte Center prägen, spiegelt die sommerliche Dynamik wider und lädt dazu ein, bei einem entspannten Bummel die vielen Neuheiten im Haus zu erkunden.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher dabei im Erdgeschoss: Direkt neben Nordsee verbreitet Duo Sicilian Icecream ab sofort authentisches italienisches Urlaubsflair. Der neue Mieter setzt auf traditionelle Handwerkskunst und serviert sein Gelato originalgetreu mit dem Spatel. Auch die typisch sizilianische Granita sowie vegane Alternativen gehören zum Angebot,.

Wer sein Dessert lieber ganz nach dem eigenen Geschmack zusammenstellt, findet im Untergeschoss einen weiteren neuen Anziehungspunkt. Gegenüber von Eurogida hat Tiramisù4You eröffnet und bietet eine moderne, individuelle Interpretation des italienischen Klassikers an. Das Konzept „Classic or Crazy“ erlaubt es den Besuchern, ihr Tiramisù mit einer großen Auswahl an Crunchies, Saucen und Dekorationen frisch veredeln zu lassen. Dabei wird konsequent auf Qualität und Inhaltsstoffe geachtet: Alle Kreationen sind „Clean Label“, also zu 100 % natürlich sowie koffein- und alkoholfrei. Dass Genuss für jeden zugänglich sein soll, beweisen zudem die gluten- und laktosefreien Varianten, die das Angebot abrunden und zeigen, dass in der WILMA Shoppen beim Bummeln für jeden Geschmack das Passende dabei ist.

Für den herzhaften Hunger zwischendurch hat die Markthalle der WILMA Shoppen eine spannende Neuerung zu bieten. Mit GochuGang zieht handgemachtes koreanisches Streetfood ein, das mit viel „Attitude“ und authentischen Aromen überzeugt. Das junge, hungrige Konzept bringt den Geschmack Seouls nach Charlottenburg und serviert Klassiker wie knuspriges Korean Fried Chicken, herzhaftes Bibimbap und weitere ikonische Gerichte der koreanischen Küche. Jedes Gericht wird frisch von Hand zubereitet und setzt auf eine rebellische, spicy Note, die garantiert nicht langweilig ist. Ob für die süße Abkühlung zwischendurch oder einen scharfen Streetfood-Kick in der Mittagspause – die neuen Mieter bereichern den sommerlichen Einkaufsbummel und machen die WILMA Shoppen zum idealen Ziel für alle, die in diesem Sommer Neues entdecken wollen.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über WILMA SHOPPEN:

Wilma Shoppen (ehemals Wilmersdorfer Arcaden) ist ein bedeutendes Nahversorgungszentrum im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Es befindet sich in der ältesten Fußgängerzone der Stadt und ist über die U- und S-Bahnstationen Bismarckstraße, Wilmersdorfer Straße und Charlottenburg sowie mehreren Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe optimal an das Berliner ÖPNV-Netz angebunden. Das Center verfügt über mehr als 80 Geschäfte und 32.100 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet eine attraktive Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie. Ein besonderes Highlight ist die Markthalle mit abwechslungsreichen kulinarischen Konzepten. Darüber hinaus stehen den Besucher:innen rund 300 Parkplätze zur Verfügung. Eigentümer ist die Moxino S.à r.l., betrieben wird das Center von Sonae Sierra.

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Bildquelle: @WILMA Shoppen