Friseur aus Bonn begeistert durch digitale Kommunikation

Ein Friseur aus Bonn verblüfft und begeistert seine Kund*innen. Die digitale Kommunikation hält nun auch Einzug in den Friseursalon.

Als einer der ersten Friseursalons in Deutschland entwickelte das Coiffeur Team Laurentius die digitale Kunden Kommunikation, führte diese bei sich im Januar 2019 ein und zieht nun nach zwei Jahren ein Resümee.

Gelangweilt von Flyern & Broschüren, hat der Friseur – das Coiffeur Team Laurentius aus Bonn nach einer zeitgemäßen Plattform gesucht, seine Kund*innen über eigene saloninterne aktuelle Angebote in ihrem Friseursalon zu informieren.

Enttäuscht von verfügbaren Lösungen haben die Inhaberin des Salons, Marjam Laurentius und Ihr Mann, selber angefangen digitale Displays zu installieren & ihre Angebote darauf vorzustellen. Die digitalen Displays wurden an jeden Bedienplatz installiert und die Inhalte werden mittels einer speziellen Cloudsoftware abgespielt und verwaltet.

Schnell hat sich gezeigt, dass das System über wesentlich mehr Potential verfügt als nur für das Präsentieren von saloninternen Angeboten.

Kurzer Hand wurde das System weiter ausgebaut.

Heute werden neben der Präsentation saloninterner Angebote über die digitalen Displays auch Informationen und Unterhaltung für die Kund*innen eingespielt.

Information und Unterhaltung über die neuesten Haar- & Modetrends, über die Neuheiten aus dem Friseurbereich, oder über Produktneuerscheinungen der Hersteller die im Salon zum Einsatz kommen.

Aber die Vielfalt und die Möglichkeiten für die abzuspielenden Inhalte auf den digitalen Displays sind unbegrenzt.

So zum Beispiel grüßt und bedankt sich das Team des Friseursalon Coiffeur Team Laurentius aus Bonn bei Ihren Kund*innen auch über die Displays zu den im Jahr verteilten Feierlichkeiten.

Nun zwei Jahre nach dem Start und mittlerweile mit der zweiten Generation Displays – bleibt zu sagen, dass das System sowohl bei der Inhaberin des Friseursalons, bei dem Team, aber vor allem auch wahnsinnig gut bei den Kund*innen Anklang findet. Das Coiffeur Team Laurentius konnte sich so zum wiederholten Male ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal unter den Friseuren in Bonn schaffen. Die Kund*innen sind durch diese neuartige zusätzliche Kommuniaktionsmöglichkeit so begeistert, dass dies vermehrt in die Gespräche außerhalb des Salons aufgenommen wird und dem Friseursalon dazu verhilft, Stadtgespräch in Bonn zu werden. Dadurch konnte das Coiffeur Team nochmals seine Bekanntheit des Salons in Bonn steigern und ist auch nach wie vor noch in aller Munde.

Als Vorreiter in vielen Dingen – wie das Anbieten des Calligraphy Cut als einer der ersten Salons in Bonn, oder als der erste Salon in ganz Deutschland der die Video-Vorab-Beratung anbot, zeigt dass das Coiffeur Team Laurentius auch hier wieder einmal seinen außerordentlichen Einfallsreichtum.

Damit stellt das Team ein zusätzliches Mal unter Beweis, dass es für ihre Kund*innen ständig auf der Suche nach neuen Dingen ist und kontinuierlich an der Entwicklung arbeitet, den besten und umfangreichsten Service anbieten zu können.

Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass der Service mittels dieser Displays derzeitig noch weiter ausgearbeitet wird. Zurzeit befindet sich in der Planung über ein gegründetes Projekt von Marjam Laurentius – die Inhaberin vom Coiffeur Team Laurentius – Laufzeiten auf diesen Displays an regionale Unternehmen zur Vermietung zur Verfügung zu stellen. Das Ganze wird unter dem Projektname INNVIZIN – THE NEW ART OF CUSTOMER COMMUNICATION ins Leben gerufen werden. Auch hier spielt der Gedanke, den Service für die Kund*innen des Salons zu erweitern, eine tragende Rolle.

Durch die Vorstellung bestimmter Angebote regionaler Unternehmen oder Dienstleistern kommen die Kund*innen von Laurentius in den Genuss, Informationen beiläufig im Zuge des Friseurbesuchs zu erhalten, die von Interesse für sie sein könnten.

Alles im Allen zeigt auch das neue Projekt des Coiffeur Team Laurentius -Luxus für Ihr Haar-, dem exklusiven Friseur aus Bonn, dass dieser Friseursalon absolut zurecht zur Elite der Bonner Friseursalons zählt.

Wir sind auf die nächsten spanenden Projekte und Umsetzungen des Teams gespannt und wünschen bis dahin dem Team und Marjam Laurentius alles Gute und viel Erfolg.

Bei Interesse für das Projekt INNVIZIN – THE NEW ART OF CUSTOMER COMMUNICATION, können Sie erste Informationen unter www.innvizin.com erhalten.

Leidenschaft – Herzblut – Perfektionismuss – 100% Kundenzufriedenheit, wird bei Laurentius gelebt. Kürzlich erst noch von der Zeitschrift myself in die Riege der besten 5 Friseursalons in Köln und Bonn gewählt.

Das Team wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top Salons in Bonn und Köln gearbeitet.

Die Friseure des Coiffeur Team Laurentius sind Experten für farbreiche und handwerklich ausgezeichnet umgesetzte Haarcolorationen, Schnitte & Styles. Unsere Spezialisten für Haarverlängerungen und Haarverdichtungen werden kontinuierlich geschult und arbeiten mit einem der besten Hersteller zusammen – Great Lenghts. Hier konnten die Spezialisten schon unzählige Haarverlängerung umsetzen und so die Herzen der Kunden höher schlagen lassen.

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Marjam Laurentius

Budapester Straße 10

53111 Bonn

022898149078

buero@laurentius.com

http://www.laurentius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.