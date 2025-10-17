Frizz stylen statt zähmen: Die AIRvive-Revolution von Remington macht’s möglich

Durchbruch beim Styling: Professionelle Ergebnisse für zu Hause

Remington präsentiert mit der AIRvive-Serie eine wegweisende Innovation, die das Haarstyling grundlegend verändert. Die vier Premium-Geräte der neuen Serie verbinden erstmals die Ionic Air-Technologie mit einer revolutionären Anti-Frizz-Formel – und machen professionelle Salon-Ergebnisse endlich auch zu Hause möglich.

Die Ionic Air-Revolution: Mit intelligenter Technologie mehr Styling wagen

Das Geheimnis der AIRvive-Serie liegt in der innovativen Ionic Air-Technologie. Diese setzt gezielt negativ geladene Ionen frei, die die Haarstruktur auf molekularer Ebene glätten. Das Resultat: Frizz wird nachhaltig reduziert und das Haar erhält seidigen Glanz. Die neue Anti-Frizz-Formel verstärkt diesen Effekt zusätzlich, denn während des Stylings werden wärmeaktivierte Mikrowirkstoffe auf das Haar abgegeben, die für Schutz vor Frizz sorgen und das 24 Stunden lang (1). So hält das Styling länger.

Vier Geräte, die jeden Haartyp perfekt in Szene setzen

AIRvive 2-in-1 Airstyler: Vielseitigkeit neu definiert

Die clevere 2-in-1-Lösung ist das Flaggschiff der neuen Serie und revolutioniert die Styling-Routine:

-Wet Mode für direktes Styling auf feuchtem Haar ohne extreme Hitze

-Finishing Mode für den perfekten letzten Schliff oder zum Auffrischen am nächsten Tag

-Aktiv gekühltes, abgerundetes Gehäuse für mehr Kontrolle bei schwungvollen Locken und Wellen

-Ein Gerät ersetzt mehrere Tools und spart somit Zeit

AIRvive Digital Haartrockner: Kraft trifft Präzision

Der leistungsstarke Haartrockner mit bürstenlosem Digitalmotor der nächsten Generation bietet:

-Bürstenloser Digitalmotor der nächsten Generation dreht sich mit 110.000 U/min 5x schneller (2)

-Leistungsstarker Luftstrom bis zu 240 km/h für ultraschnelles Trocknen

-Schlankes und leichtes T-förmiges Design

Comfort+-Einstellung schont die Kopfhaut durch den Wechsel zwischen warmem und kühlem Luftstrom

AIRvive Slim Glätteisen: Perfektion im Detail

Das Gerät überzeugt durch durchdachte Features:

-Federnd gelagerte Stylingplatten passen sich automatisch jeder Haarsträhne an

-Fünf präzise Temperatureinstellungen (150-230°C) für jeden Haartyp

-Fortschrittliches Heizsystem sorgt für gleichmäßig verteilte und präzise Hitze für Ergebnisse in einem Durchgang (3) und weniger Hitzeschäden (4)

-Ultra-glatte Keramikbeschichtung mit 10x mehr Keramik für mehr Kontrolle bei schwungvollen Locken und Wellen (5), gleitet mühelos durch das Haar

-Aktiv gekühltes Gehäuse fixiert die Frisur am Ende des Stylingvorgangs durch kalten Luftstrom

AIRvive Rotierender Lockenstab: Locken wie vom Profi

Perfekte Locken entstehen wie von selbst:

-Rotierender, geteilter Stab für einfache Handhabung – Haarsträhne glattziehen und zwischen den Platten des Lockenstabs platzieren. Nach dem Einlegen der Haarsträhne rotiert das Gerät auf Knopfdruck, wickelt das Haar auf und formt so eine Locke

-Lockenrichtungs-Wähler für natürliche Looks – bestimmt die Drehrichtung des Stabs (rechts oder links) für vielseitige Styling-Möglichkeiten:

– Locken vom Gesicht weg für einen öffnenden Look

– Locken zum Gesicht hin für einen weicheren Rahmen

– Wechselnde Richtungen für natürlich fallende, nicht-uniforme Locken

-Drei optimierte Temperaturstufen (160-210°C) – für jeden Haartyp die richtige Wärmestufe

Aktiv gekühlter Stab mit internen Heizplatten – das Gerät kühlt die Außenseite aktiv durch Ionic Air-Technologie, während die Heizplatten innen für die optimale Styling-Temperatur sorgen

Praktische Vorteile für den Alltag

Die AIRvive-Serie überzeugt mit durchdachten Details:

-Extra lange, drehbare Kabel (3 m) für maximale Bewegungsfreiheit

-Premium-Zubehör im Lieferumfang enthalten

-Intuitive Bedienung macht professionelles Styling einfach

Warum die AIRvive-Serie den Unterschied macht

-Haarschutz: Ionic Air-Technologie schont das Haar während des Stylings

-Frizz-Schutz: wärmeaktivierte Mikrowirkstoffe

-Salon-Qualität für zu Hause: Professionelle Ergebnisse ohne teure Friseurbesuche

-Zeitersparnis: Innovative Technologie verkürzt die Styling-Zeit erheblich

-Vielseitigkeit: Vier spezialisierte Geräte für jeden Styling-Wunsch

-Langlebigkeit: Hochwertige Verarbeitung und lange Garantie

AIRvive 2-in-1 Airstyler AS8930

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 149,99 Euro

AIRvive Digital Haartrockner EC8930

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 149,99 Euro

AIRvive Slim Glätteisen S8930

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 119,99 Euro

AIRvive Rotierender Lockenstab CI8930

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 119,99 Euro

AIRvive ist eine eingetragene Marke von Remington.

1 Wie im REMINGTON-Labortest nach 24 Stunden gezeigt.

2 Im Vergleich zum Standard REMINGTON® DC-Haartrockner.

3 Variiert je nach Haartyp und Technik

4 Vs REMINGTON Glätteisen im Labortest. Ergebnisse können je nach Haartyp variieren.

5 Vs REMINGTON® Standard-Keramikbeschichtung

Die Lifestyle-Marke Remington wurde 1937 in New York gegründet. Als Pionier im Bereich Personal Care brachte das Unternehmen noch im gleichen Jahr seinen ersten handlichen Elektrorasierer auf den Markt. Heute begeistert Remington mit einer großen Vielfalt an hochwertigen und innovativen Stylingprodukten für Frauen und Männer. Inspirieren lässt sich das Unternehmen dabei von den aktuellen Trends sowie von den Kunden selbst – um unverzichtbare Must-haves zu kreieren, die haargenau den Kundenbedürfnissen entsprechen. Remington ist eine Marke der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe.

