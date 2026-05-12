Frohsinn Rödersheim sucht Chorleitung

Der MusikGesangVielfalt Frohsinn 1887 Rödersheim sucht ab Januar 2027 eine neue musikalische Leitung für seine Erwachsenenchöre.

Der MusikGesangVielfalt Frohsinn 1887 Rödersheim sucht zum 1. Januar eine neue Chorleitung für seine drei Erwachsenenchöre: ein Männerchor, ein Frauenchor sowie den gemischten Chor „Voices Rödersheim“. Letzterer wurde im Jahr 2024 als Meisterchor des Chorverbands Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Ziel des Chorvereins ist es, nach Möglichkeit, die musikalische Leitung weiterhin in einer Hand zu bündeln. Bewerbungen für einzelne Chorgruppen sind aber ebenfalls gerne gesehen. Die Proben finden im vereinseigenen Sängerheim statt. Der Frauenchor probt mittwochs in der Zeit von 18:30 bis 19:45 Uhr, der Männerchor anschließend von 20:00 bis 21:15 Uhr. Die Voices Rödersheim treffen sich donnerstags von 18:30 bis 21:30 Uhr.

Die Chöre zählen aktuell rund 30 Mitglieder im Frauenchor, etwa 20 im Männerchor sowie rund 40 Chormitglieder bei den Voices. Inhaltlich reicht das Repertoire von der klassischen Männerchorliteratur und A-cappella-Werken bis zur geistlichen Chormusik sowie Pop-, Rock- und Musicalarrangements. Der gemischte Chor verfolgt darüber hinaus einen ambitionierten musikalischen Ansatz mit Blick auf Wettbewerbe und Wertungssingen.

Gesucht wird eine musikalisch qualifizierte Persönlichkeit – durch Studium in Musik oder Gesang oder einer Chorleiterausbildung – mit Erfahrung in der Chorleitung, stilistischer Offenheit und Kenntnissen in der Stimmbildung. Dies verbunden mit der Fähigkeit, Chormitglieder zu motivieren und weiterzuentwickeln. Für die Voices Rödersheim wünscht sich der Chorverein, insbesondere dirigentische und didaktische Erfahrung im Umgang mit anspruchsvoller Literatur sowie Kenntnisse in der Ensembleleitung. Erwartet werden zudem strukturierte Probenarbeit, kommunikative Stärke und die Fähigkeit, die Chöre am Klavier zu begleiten.

Der MGV Frohsinn Rödersheim-Gronau bietet drei engagierte Chöre, regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten sowie Raum für eigene musikalische Ideen und Projekte. Die Vergütung erfolgt angemessen im Rahmen der üblichen Vereinbarungen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, musikalischem Werdegang und gegebenenfalls Referenzen bitte bis zum 19. Juni an Sylvia Gerdon-Schaa in 67127 Rödersheim-Gronau, Hirtenweg 7 oder per E-Mail an sylvia@gerdon-schaa.de senden. Weitere Informationen zum Verein und den Chören finden sich unter https://frohsinn-roedersheim.de auf der Website des MusikGesangVielfalt Frohsinn Rödersheim.

Erstveröffentlicht am 11. Mai 2026 unter https://singendesland.de/frohsinn-roedersheim-sucht-chorleitung/30224

Beitrag veröffentlicht für den MGV Frohsinn Rödersheim.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

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– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

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– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

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Bildquelle: G. Schaa