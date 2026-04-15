FRÜHJAHRSHIGHLIGHTS

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte!

Endlich ist er da: der Frühling – und mit ihm frische Energie und neue Perspektiven. Nach den langen, grauen Wintertagen ist die Zeit gekommen, sich auf die sonnigen Monate zu freuen und sich inspirieren zu lassen. Unsere Frühjahrsangebote bieten genau das: attraktive Produkte und exklusive Rabatte, von denen Sport-, Schützen- und Karnevalsvereine gleichermaßen profitieren. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie unsere Frühlingshighlights!

Sport-Angebote

Top-Preis-Serie: ab 10,71 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Stylischer Exklusiv-Pokal in 3 verschiedenen Größen (20,0 cm, 22,0 cm, 25,0 cm hoch), auf einer massiven Marmorsäule, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis).

Marmortrophy: nur 26,91 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Trophy aus massivem Marmor (19,0 cm hoch), mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis).

Colorpokal-Serie: ab 8,91 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Blau-silberner Pokal in 4 verschiedenen Größen (27,0 cm, 30,0 cm, 32,0 cm, 34,0 cm hoch), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis).

Frühlingsboten nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Klassikorden-Serie: nur 21,51 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (6,0 x 6,0 cm) in 8 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Ihres Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden-Serie: nur 14,85 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (3,5 x 3,5 cm) in Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Ihres Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden-Serie: nur 22,41 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (6,5 x 6,0 cm) in 6 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Ihres Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Frühlingspreise sichern, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

3D-Brillantorden: ab 6,53 EUR (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (10,5 x 10,5 cm) in Gold, Altgold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

3D-Brillantorden: ab 6,21 EUR (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (9,0 x 10,5 cm) in Gold, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

Klassikorden: ab 4,49 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (7,0 x 7,0 cm) in Gold, Altgold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

Frühlingsrabatte nutzen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Nutzen Sie unsere attraktiven Frühjahrsangebote und sichern Sie sich Ihre Favoriten, solange der Vorrat reicht! Entdecken Sie auch viele weitere spannende Artikel in großer Auswahl in unseren drei Shops. Stöbern Sie in Ruhe und lassen Sie sich inspirieren. Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Sollten Sie spezielle Wünsche haben – z. B. zu individuellen Sonderanfertigungen -, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Start in den Frühling.

Ihr Heinz-Josef Sack

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

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