Premium Autopolitur und Nanoversiegelung vom deutschen Hightech Hersteller

Der Frühling ist die Zeit, seinen Boliden wieder auf Hochglanz zu bringen. Die deutsche Marke carron® hat dafür modernste Autopflege wie PTFE Lackversiegelung sowie Nanoversiegelungen auf Basis modernster Nanotechnologie im Angebot. Zeit, den Neuwagenglanz mit Hightech Autopolitur auf dem Auto zurück zu holen. Was Autoaufbereiter mit mehreren Arbeitsgängen auch an völlig verschlissene Oberflächen leisten ist für den normalen Autolack mit Hightech Autopflege von carron® mit wesentlich weniger Aufwand und auch ohne Poliermaschinen-Arbeit möglich.

carron® verwendet in seinen Autopolituren und Lackversiegelungen das Additiv Polytetrafluorethylen. Erfunden wurde das von Roy Plunkett bereits vor fast 80 Jahren. Polytetrafluorethylen, kurz PTFE, ist extrem unpolar und daher haftfeindlich (antiadhäsiv). PTFE hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten. carron® verarbeitet PTFE für die Lackversiegelung in einer Emulsion aus modifizierten Polymeren, um die Verbindung mit der Oberfläche dauerhaft herzustellen. Die behandelten Oberflächen zeichnen sich durch eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit aus, sind transparent, hochglänzend, einfach zu reinigen und schmutzabweisend. In vielen Fällen genügt das Abspülen mit klarem Wasser, da die Wassermoleküle deutlich kleiner als die Schmutzpartikel sind und somit selbsttätig entfernt werden. Eine Reinigung mit üblichen Waschsubstanzen (auch in Waschstraßen) greift die Schutzschicht nicht an, so dass die Haltbarkeit der PTFE Schutzschicht mehrere Monate gewährleistet bleibt. Was im Normalfall anstrengend und recht zeitaufwendig ist, wird mit der Hochglanz Autopolitur von carron® zu einem Kinderspiel.

Die Polituren von carron® reinigen, pflegen und versiegeln den Autolack in einem Arbeitsgang. Eine dünne Schutzschicht legt sich beim Versiegeln auf die Oberflächen erzeugt Hochglanz. Schmutzpartikel, Wasser und Abrieb haben es durch den PTFE-Lotuseffekt schwer, diese behandelten Flächen anzugreifen. Verschmutzungen lassen sich mit herkömmlichen Waschsubstanzen einfach entfernen, ohne die Versiegelung zu entfernen. Die Autopflege ist einfach wie nie mit carron® Oberflächenversiegelung und Autopolitur.

carron® ist die Marke für Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. PTFE Autopolitur Oberflächenversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf starken schmutzabweisenden Abperleffekt. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberfächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschungsarbeiten. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

