Frühlings-Update von den Kleinsten für die Schloßstraße: Kiez-Kitas verwandeln das Forum Steglitz in eine Maibaum-Galerie

Das Forum Steglitz wird zur Maibaum-Ausstellung, und die Besucherinnen und Besucher dürfen ihren Lieblingsbaum wählen. Vom 2. bis zum 16. Mai 2026 sind im Erdgeschoss des Hauses sieben Maibäume zu sehen, die in einer Kooperationsaktion mit fünf Kitas aus der Nachbarschaft entstanden sind. Besucherinnen und Besucher können bis zum 15. Mai darüber entscheiden, welcher Baum der schönste ist. Der Gewinner wird dann am 16. Mai im Rahmen eines feierlichen Familienevents prämiert.

Ab dem 2. Mai wird es bunt im Forum Steglitz. In Kooperation mit fünf Kitas aus der Umgebung entsteht im Erdgeschoss ein kleiner Wald aus Maibäumen. Diese wurden von den Kindern zuvor geschmückt und den Besucherinnen und Besuchern präsentiert.

Es ist ein besonderes Bild, wenn die unbeschwerte Fantasie der Kleinsten die Schloßstraße erobert: Eben noch schlichte Holzstämme, werden daraus plötzlich farbenfrohe Kunstwerke, die mit jedem bunten Band und jeder bemalten Fläche von der Kreativität und dem Entdeckergeist der Kita-Kinder erzählen.

Die Verwandlung der Maibäume begann bereits am 20. April fernab vom Trubel der Einkaufsmeile. Ab dann werden die Gruppenräume der Kita Oberlin, des Kinderladens JaJaHe, der Pusteblume, der Kita Blumenstadt und der Patmos Kita für zehn Tage zu kreativen Werkstätten. Mit den bereitgestellten Bastelsets haben die Kinder Zeit, ihre ganz eigene Vision des Frühlings zu erschaffen. Die fertigen Kunstwerke werden dann im Erdgeschoss des Forum Steglitz ausgestellt.

Vom 2. bis zum 15. Mai liegt die Entscheidung ganz bei den Gästen des Forum Steglitz. Per Gewinnspielkarte kann jeder für das Kunstwerk stimmen, das sein Herz gewonnen hat – eine Einladung, die erfahrungsgemäß besonders bei Eltern, Verwandten und Nachbarn für viel Aktivität sorgt. Als Anerkennung für die Mühe winkt der Gewinner- Kita ein großes Spielepaket von Schmidt Spiele im Wert von 400,00 Euro. Aber auch die anderen Kitas gehen nicht leer aus und werden mit einem kleinen Spielepaket für ihre Gruppen bedacht.

Das große Finale steigt am Samstag, den 16. Mai. Wenn das Maskottchen der Aktion in voller Größe durch das Haus zieht und ein Moderator die Gewinner verkündet, wird das Forum Steglitz endgültig zum lebendigen Treffpunkt für den gesamten Kiez und die ganze Familie.

„Es ist ein besonderer Moment, wenn man sieht, mit wieviel Liebe und purer Freude die Kinder die Maibäume zum Leben erwecken“, erklärt Dagmar Mielitz, Center Managerin des Forum Steglitz. „Wir freuen uns darauf, diese Bäume bei uns im Haus zu präsentieren und den Kindern für ihre tolle Arbeit eine große Bühne direkt in Steglitz zu bieten.“

Über das Forum Steglitz

Das Forum Steglitz ist bekannt als das traditionsreichste Einkaufszentrum im Berliner Süden. Mit dem Bornmarkt, dem ersten in eine Handelsimmobilie integrierten Frischemarkt, wurde das Forum Steglitz für alle Westberliner zu einem regelmäßigen Anlaufpunkt. Seit über 50 Jahren bietet es alles für den täglichen Bedarf und für entspannte Shoppingbummel.

Durch die Neupositionierung entwickelte sich das Forum Steglitz in eine Mixed-Use-Immobilie. Neben einem starken Fokus auf Nahversorgung bietet es seit 2020 auch neue Büroflächen sowie moderne Fitnessflächen. Dadurch dient es als idealer Anlaufpunkt für den täglichen Bedarf des Stadtteils Steglitz. Seit 2024 wird das Forum Steglitz von Jagdfeld Real Estate betrieben, die in Berlin unter anderem auch das Forum Köpenick und das Rathaus Center Pankow betreuen.

Seine zentrale Lage an einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen der Stadt, der Schloßstraße, und seine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen das Forum Steglitz zu einer beliebten Anlaufstelle für Jung und Alt. Zudem gibt es eine Vielzahl von Parkplätzen im eigenen Parkhaus und ein reichhaltiges Gastronomieangebot in der direkten Umgebung.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.forum-steglitz.de

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